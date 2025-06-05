$3 000 за возвращение из СОЧ на небоевую должность: ГБР разоблачило военнослужащих, которые вымогали взятку у бойца. ФОТО

ГБР разоблачило военнослужащих, которые требовали взятки за возвращение из СОЧ без юридических последствий для бойцов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Работники Государственного бюро расследований разоблачили военнослужащих воинской части на Николаевщине, которые требовали от военных, самовольно оставивших часть, деньги в обмен на возвращение на службу.

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Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон о возможности добровольного возвращения военных, которые самовольно оставили часть. На основании этого закона Государственное бюро расследований в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и военной службой правопорядка обеспечило четкую процедуру беспрепятственного возвращения военнослужащих.

Брали деньги за беспрепятственное возвращение из СОЧ

Впрочем, военнослужащие решили сделать эту процедуру "платной". Они предлагали бойцам за $3 000 возвращение к военной службе и назначение на должность, не связанную с привлечением к выполнению боевых действий.

2 июня 2025 года одного из фигурантов задержали во время получения второй части оплаты за "услугу".

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