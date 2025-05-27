За деньги помогали военным бежать за границу: преступную группу разоблачили в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

В Тернопольской области разоблачена преступная группа, которая за деньги устраивала побеги из воинских частей и трансфер за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Противоправную схему организовали жители Черновицкой области, которым способствовали адвокат из Львова, житель Тернополя и еще пятеро жителей Буковины. За деньги они помогали военнослужащим самовольно покидать воинские части, учебные центры, госпитали и незаконно переправляли их в Румынию и Молдову вне официальных пунктов пропуска.

Подозреваемые подыскивали желающих покинуть военную службу и склоняли к бегству. Они уверяли, что военнослужащих не будут объявлять в розыск, поскольку есть влиятельные связи с военным командованием. Также обещали помочь армейцам уволиться с военной службы", - говорится в сообщении.

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Стоимость доставки до отправного пункта из части колебалась от 3 до 6 тыс. долларов США, а цена непосредственного пересечения достигала 15 тыс. долларов. "Услугами" успели воспользоваться 25 военнослужащих.

Во время обысков у подозреваемых изъяли 164 тыс. грн, 21 тыс. долларов США, 2 тыс. евро, 12 транспортных средств, 17 единиц оружия, мобильные телефоны и черновые записи.

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Сейчас 9 участникам группы сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и препятствование законной деятельности ВСУ (ч. 3 ст. 332, ст. 114 УК Украины).

Сейчас подано ходатайство об избрании для них меры пресечения. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

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