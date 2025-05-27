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Новости Фото СЗЧ в ВСУ
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За деньги помогали военным бежать за границу: преступную группу разоблачили в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

В Тернопольской области разоблачена преступная группа, которая за деньги устраивала побеги из воинских частей и трансфер за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Противоправную схему организовали жители Черновицкой области, которым способствовали адвокат из Львова, житель Тернополя и еще пятеро жителей Буковины. За деньги они помогали военнослужащим самовольно покидать воинские части, учебные центры, госпитали и незаконно переправляли их в Румынию и Молдову вне официальных пунктов пропуска.

Подозреваемые подыскивали желающих покинуть военную службу и склоняли к бегству. Они уверяли, что военнослужащих не будут объявлять в розыск, поскольку есть влиятельные связи с военным командованием. Также обещали помочь армейцам уволиться с военной службы", - говорится в сообщении.

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Стоимость доставки до отправного пункта из части колебалась от 3 до 6 тыс. долларов США, а цена непосредственного пересечения достигала 15 тыс. долларов. "Услугами" успели воспользоваться 25 военнослужащих.

Во время обысков у подозреваемых изъяли 164 тыс. грн, 21 тыс. долларов США, 2 тыс. евро, 12 транспортных средств, 17 единиц оружия, мобильные телефоны и черновые записи.

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Сейчас 9 участникам группы сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и препятствование законной деятельности ВСУ (ч. 3 ст. 332, ст. 114 УК Украины).

Сейчас подано ходатайство об избрании для них меры пресечения. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

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Помогали военным бежать за границу. Подробности от прокуратуры
Помогали военным бежать за границу. Подробности от прокуратуры
Помогали военным бежать за границу. Подробности от прокуратуры
Помогали военным бежать за границу. Подробности от прокуратуры
Помогали военным бежать за границу. Подробности от прокуратуры
Помогали военным бежать за границу. Подробности от прокуратуры

Автор: 

Офис Генпрокурора (2486) уклонисты (907) СОЧ (75) Тернопольская область (737)


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Вже навіть п'ятірками й десятками беруть, Зеленський до чого ти довів країну!
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27.05.2025 11:16 Ответить
то здача після того як мівіну купляли
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27.05.2025 11:22 Ответить
Шо за гроші - те абіднєє фсєго, бо гроші ті пішли гуйозна-кому!
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27.05.2025 11:21 Ответить
Це любителі халяви привели до влади цю шоблу, тепер дехто прозрів, але на жаль дуже багато дурнуватих
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27.05.2025 11:22 Ответить
Ловлять тих хто робить цей бізнес мимо каси ЗЕскота
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27.05.2025 11:36 Ответить
 
 