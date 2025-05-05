Возвращение на службу после СОЧ: алгоритм действий для военнослужащих разъяснило Минобороны. ИНФОГРАФИКА
Возвращение к военной службе военных, совершивших СОЧ происходит в соответствии с Уголовным кодексом Украины и Алгоритмом действий должностных лиц по приему военных согласно отдельному поручению Главнокомандующего ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Прежде всего, как отмечается, согласно части 5 статьи 401 УК Украины военный, который во время действия военного положения впервые совершил уголовное преступление, связанное с самовольным оставлением части, может быть освобожден от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством Украины.
Возвращение в ВСУ после СОЧ
Для этого такой военнослужащий должен:
а) обратиться к одному из батальонов резерва или в подразделение ВСП.
В случае обращения в ВСП военному дадут направление или доставят в батальон резерва.
В батальоне резерва можно проверить наличие данных по нему в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР), получить информацию о следователе, также там налажена система проведения судебных заседаний в режиме онлайн.
б) обратиться с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в свою бывшую или другую воинскую часть, другое место службы.
В случае, если самовольное оставление части продолжалось не более трех суток, уголовная ответственность не предусмотрена.
В такой ситуации военнослужащий должен вернуться в часть, которую оставил, после чего для него автоматически восстанавливаются все виды обеспечения - денежное, продовольственное, вещевое и т.д.
Если военнослужащий находился в СОЧ более 3 суток, то:
а) правоохранительные органы по факту совершения правонарушения вносят сведения в ЕРДР;
б) после этого военный лично в письменной форме обращается к командиру (начальнику) воинской части (учреждения) для получения письменного согласия на дальнейшее прохождение службы;
в) имея такое согласие, военнослужащий предоставляет прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и прилагает письменное согласие командира;
г) после этого материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности направляются в суд, который принимает соответствующее решение;
д) военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу.
Если СОЧ было совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу, то:
а) правоохранительные органы вносят сведения в ЕРДР;
б) после задержания такому военнослужащему избирают меру пресечения;
в) в отношении него направляется в суд обвинительный акт;
г) суд выносит приговор (за совершение СОЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).
Дистанционная подача рапорта
С 18 декабря 2024 года должностные лица Военной службы правопорядка ВСУ обрабатывают рапорты военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть или место службы и выразили желание продолжить прохождение военной службы, также через приложение "Армия+".
Это позволяет подать рапорт дистанционно - без личного прибытия в часть или подразделение ВСП. Рапорт автоматически поступает на рассмотрение в Главное управление ВСП ВСУ.
Такой рапорт автоматически поступит на рассмотрение в Главное управление ВСП ВСУ.
После поступления рапорта ВСП организует:
- взаимодействие с военным, который подал рапорт;
- проверку и уточнение персональных данных этого военного, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы;
- взаимодействие с командованием батальона резерва;
- работу по направлению (сопровождению) военного в батальон резерва.
После подтверждения в "Армия+" военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить предписание и отбыть в резервную часть.
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Давайте я вам расскажу личный пример.
Итак, рота огневой поддержки Нацгвардии. Располага - кое-где в районе Херсона, где - нискажу.
Ротный дает задание: вас трое, один медик, второй разведчик, третий гранатометчик - на лодке заплыть на остров на Днепре, закрепиться там, четыре дня посидеть, после чего вас сменят. На острове все есть, все готово.
... прошло 33 дня. Исхудавших, облезлых, злых ребят, кое как забирают с острова под огнем 4-х орковских минометов. Тупой ротный (а может и не ротный, мы же не в курсе) не удосужился даже эти четыре миномета накрыть, прикрыть так сказать, эвакуацию.
К чему эта история.
К тому что идите вы нахрен, со своим надумал\не надумал !
От вас, мыслителей, никто не просит давать нам боевые задания у генерала на даче.
Но думать башкой надо ! И относиться к людям как к побратимам, а не как к скоту. Будете хотя бы тактическим планом нас обеспечивать - не будет СЗЧ.
А пока плевать нам на ваши СЗЧ, уголовные дела, и прочие телодвижения тыловых крыс в пиджачках.