Возвращение на службу после СОЧ: алгоритм действий для военнослужащих разъяснило Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Возвращение к военной службе военных, совершивших СОЧ происходит в соответствии с Уголовным кодексом Украины и Алгоритмом действий должностных лиц по приему военных согласно отдельному поручению Главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего, как отмечается, согласно части 5 статьи 401 УК Украины военный, который во время действия военного положения впервые совершил уголовное преступление, связанное с самовольным оставлением части, может быть освобожден от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством Украины.

Возвращение в ВСУ после СОЧ

Для этого такой военнослужащий должен:

а) обратиться к одному из батальонов резерва или в подразделение ВСП.

В случае обращения в ВСП военному дадут направление или доставят в батальон резерва.

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В батальоне резерва можно проверить наличие данных по нему в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР), получить информацию о следователе, также там налажена система проведения судебных заседаний в режиме онлайн.

б) обратиться с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в свою бывшую или другую воинскую часть, другое место службы.

В случае, если самовольное оставление части продолжалось не более трех суток, уголовная ответственность не предусмотрена.

В такой ситуации военнослужащий должен вернуться в часть, которую оставил, после чего для него автоматически восстанавливаются все виды обеспечения - денежное, продовольственное, вещевое и т.д.

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Если военнослужащий находился в СОЧ более 3 суток, то:

а) правоохранительные органы по факту совершения правонарушения вносят сведения в ЕРДР;

б) после этого военный лично в письменной форме обращается к командиру (начальнику) воинской части (учреждения) для получения письменного согласия на дальнейшее прохождение службы;

в) имея такое согласие, военнослужащий предоставляет прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и прилагает письменное согласие командира;

г) после этого материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности направляются в суд, который принимает соответствующее решение;

д) военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу.

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Если СОЧ было совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу, то:

а) правоохранительные органы вносят сведения в ЕРДР;

б) после задержания такому военнослужащему избирают меру пресечения;

в) в отношении него направляется в суд обвинительный акт;

г) суд выносит приговор (за совершение СОЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).

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Дистанционная подача рапорта

С 18 декабря 2024 года должностные лица Военной службы правопорядка ВСУ обрабатывают рапорты военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть или место службы и выразили желание продолжить прохождение военной службы, также через приложение "Армия+".

Это позволяет подать рапорт дистанционно - без личного прибытия в часть или подразделение ВСП. Рапорт автоматически поступает на рассмотрение в Главное управление ВСП ВСУ.

Такой рапорт автоматически поступит на рассмотрение в Главное управление ВСП ВСУ.

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После поступления рапорта ВСП организует:

взаимодействие с военным, который подал рапорт;

проверку и уточнение персональных данных этого военного, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы;

взаимодействие с командованием батальона резерва;

работу по направлению (сопровождению) военного в батальон резерва.

После подтверждения в "Армия+" военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить предписание и отбыть в резервную часть.