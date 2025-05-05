Работники патронатных служб будут во всех бригадах и батальонах ВСУ, - Минобороны

Внедрение служб сопровождения предусмотрено в каждом воинском подразделении на уровне бригад и батальонов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сообщили представители Центрального управления гражданско-военного сотрудничества (ГВС) Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Концепцией внедрения служб сопровождения в системе ГВС предусмотрено, что будут созданы штатные должности в каждом подразделении в органах военного управления, на уровне бригад и батальонов. Сейчас прорабатывается вопрос о введении ориентировочного количества в составе каждого батальона до пяти таких должностей. Кроме того, вводятся такие должности во всех медицинских учреждениях системы Министерства обороны, ВСУ и в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - рассказал начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Александр Кутков.

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По его словам, создание патронатных служб призвано поддержать боевой и моральный дух военнослужащих после ранения и положительно повлиять на дальнейшее развитие ВСУ.

"Идея была такова, чтобы создать действенную систему, комплексное решение для поддержания боевого и морального духа военнослужащих и потенциала воинских частей. Поскольку постоянная поддержка и обратная связь мотивируют на успешное выполнение задач и возвращение к военной службе после ранения. И это не разовая акция, а системное решение, которое должно дать толчок на дальнейшее развитие ВСУ", - отметил Кутков.

По его словам, приоритетно патронатные службы комплектуются из лиц, имеющих ранения, инвалидность или освобожденных из плена, и по состоянию на сейчас около 30% этих служб укомплектованы именно такими людьми.

Координатор и преподаватель обучения Служб сопровождения Сил обороны Оксана Корчинская рассказала, как готовят будущих работников патронатных служб в армии.

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"Мы учим сопровождать раненых, пленных, семьи без вести пропавших. Знакомим с законодательством, которое защищает военнослужащих и их семьи. Учим, что такое тактическая и стратегическая эвакуация. Учим, как работать с медиками и на каком этапе надо выйти на контакт с раненым, потому что если он не в реанимации, то в течение 72 часов должен получить сопровождение и любую помощь. Очень важно позаботиться о документах раненого и как контактировать с начмедами гражданских учреждений", - отметила Корчинская.

Отдельным важным направлением работы патронатной службы, по ее словам, является сопровождение раненого военнослужащего в получении положенных ему боевых выплат.

"Например, не все понимают, что реабилитационный центр - это не всегда учреждение здравоохранения, и, находясь там после тяжелого ранения, военнослужащий потеряет боевые выплаты, которые ему гарантируются государством в течение 12 месяцев после ранения... Все эти нюансы должна знать патронатная служба сопровождения и помогать военнослужащему в них разобраться", - отметила Корчинская.