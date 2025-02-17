Минобороны запускает службу сопровождения военных

Министерство обороны получило "зеленый свет" для запуска служб сопровождения военных. Приказ о запуске службы сопровождения военных и их семей №59 от 29 января 2025 года прошел юридическую экспертизу и был зарегистрирован Министерством юстиции Украины.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно положению, службы сопровождения будут действовать в структуре Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. В ВСУ функции этих служб будут выполнять подразделения гражданско-военного сотрудничества. Они будут предоставлять военным и их семьям консультации и помощь по правовым, социально-бытовым, медицинским вопросам.

Отмечается, что запуск служб сопровождения предусматривает создание системы поддержки, которая будет обеспечивать военнослужащих и их родных всесторонней помощью - от юридических консультаций до организации медицинской реабилитации.

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Как рассказал заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, система поддержки будет помогать в любых ситуациях - составить заявление, решить вопрос с получением выплат, проконсультировать о возможности прохождения реабилитации после ранения, предоставление юридической консультации и психологической помощи.

Также в Минобороны рассказали, что в рамках подготовки к запуску служб сопровождения проведено обучение первых групп специалистов. Они получили необходимые навыки по оказанию правовой и психологической помощи, организации медицинского сопровождения раненых, социальной поддержки военных и их семей, а также взаимодействия с семьями погибших, пропавших без вести и пленных. Обучение проводилось в сотрудничестве с волонтерскими организациями и гражданскими экспертами.

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Сообщается, что в целом службы сопровождения будут охватывать около двух десятков направлений поддержки, что будет способствовать усилению социальной защиты военнослужащих и их семей.