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Отсрочка по ВВК и данные об инвалидности: Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в "Резерв+"
Министерство обороны Украины расширило функционал цифрового сервиса "Резерв+". В приложении запустили новые услуги для военнообязанных.
Об этом в соцсети фейсбук сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, сейчас новые услуги находятся на этапе бета-тестирования.
Среди новых функций, которые теперь доступны в "Резерв+":
- Отсрочка по постановлению ВВК;
- Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе;
- Отображение данных об инвалидности;
- Отображение причин нарушения воинского учета.
В Минобороны приглашают пользователей приложения присоединиться к бета-тестированию новых услуг.
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