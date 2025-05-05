Отсрочка по ВВК и данные об инвалидности: Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в "Резерв+"

Министерство обороны Украины расширило функционал цифрового сервиса "Резерв+". В приложении запустили новые услуги для военнообязанных.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас новые услуги находятся на этапе бета-тестирования.

Среди новых функций, которые теперь доступны в "Резерв+":

Отсрочка по постановлению ВВК;

Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе;

Отображение данных об инвалидности;

Отображение причин нарушения воинского учета.

В Минобороны приглашают пользователей приложения присоединиться к бета-тестированию новых услуг.

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