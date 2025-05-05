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Отсрочка по ВВК и данные об инвалидности: Минобороны запустило бета-тестирование новых услуг в "Резерв+"

В Резерв+ запустили тестирование новых услуг для военнообязанных

Министерство обороны Украины расширило функционал цифрового сервиса "Резерв+". В приложении запустили новые услуги для военнообязанных.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас новые услуги находятся на этапе бета-тестирования.

Среди новых функций, которые теперь доступны в "Резерв+":

  • Отсрочка по постановлению ВВК;
  • Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе;
  • Отображение данных об инвалидности;
  • Отображение причин нарушения воинского учета.

В Минобороны приглашают пользователей приложения присоединиться к бета-тестированию новых услуг.

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Автор: 

Минобороны (9363) Резерв+ (55)


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Прокурорам стало зручніше.
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05.05.2025 16:53 Ответить
А пам'ятаєте, як добре все починалося і як нарід, втомлений від АТО, біг на виборчі дільниці?
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05.05.2025 16:53 Ответить
ну так в нього "своя" страна..нічого не сказано про Україну

Верховна Гнида як вона є
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05.05.2025 16:54 Ответить
І як стільки зелепнів повелися на рекламу для інфузорій туфельок?
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05.05.2025 17:13 Ответить
 
 