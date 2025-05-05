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Відстрочка по ВЛК та дані про інвалідність: Міноборони запустило бета-тестування нових послуг в "Резерв+"

У Резерв+ запустили тестування нових послуг для військовозобов’язаних

Міністерство оборони України розширило функціонал цифрового сервісу "Резерв+". У застосунку запустили нові послуги для військовозобов’язаних.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, наразі нові послуги перебувають на етапі бета-тестування.

Серед нових функцій, які тепер доступні у "Резерв+":

  • Відстрочка за постановою ВЛК;
  • Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі;
  • Відображення даних про інвалідність;
  • Відображення причин порушення військового обліку.

У Міноборони запрошують користувачів застосунку долучитися до бета-тестування нових послуг.

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Автор: 

Міноборони (7406) Резерв+ (63)


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Прокурорам стало зручніше.
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05.05.2025 16:53 Відповісти
А пам'ятаєте, як добре все починалося і як нарід, втомлений від АТО, біг на виборчі дільниці?
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05.05.2025 16:53 Відповісти
ну так в нього "своя" страна..нічого не сказано про Україну

Верховна Гнида як вона є
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05.05.2025 16:54 Відповісти
І як стільки зелепнів повелися на рекламу для інфузорій туфельок?
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05.05.2025 17:13 Відповісти
 
 