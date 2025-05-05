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Відстрочка по ВЛК та дані про інвалідність: Міноборони запустило бета-тестування нових послуг в "Резерв+"
Міністерство оборони України розширило функціонал цифрового сервісу "Резерв+". У застосунку запустили нові послуги для військовозобов’язаних.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, наразі нові послуги перебувають на етапі бета-тестування.
Серед нових функцій, які тепер доступні у "Резерв+":
- Відстрочка за постановою ВЛК;
- Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі;
- Відображення даних про інвалідність;
- Відображення причин порушення військового обліку.
У Міноборони запрошують користувачів застосунку долучитися до бета-тестування нових послуг.
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