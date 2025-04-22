"Резерв+" відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук або зняття з нього, - Міноборони
Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку "Резерв+". Оновлена версія застосунку має функцію push-сповіщень про зміну статусу віськовозобов’язаного.
Про це у соцмережі фейсбук повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Віднині "Резерв+" надсилатиме push-сповіщення, якщо військовозобов’язаного подали в розшук чи зняли з нього.
"Нова версія "Резерв +" 1.6.0 вже доступна користувачам. "Резерв+" надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій держави", - йдеться у дописі урядовиці.
Також заступниця міністра додала, що у новій версії застосунку з’явилося ще кілька корисних функцій.
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Спасибі вам, рідні. Ночей не спите, все про народ думаєте