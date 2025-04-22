УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13405 відвідувачів онлайн
Новини Нові опції в Резерв+
4 474 11

"Резерв+" відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук або зняття з нього, - Міноборони

Запущено оновлену версію Резерв+

Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку "Резерв+". Оновлена версія застосунку має функцію push-сповіщень про зміну статусу віськовозобов’язаного.

Про це у соцмережі фейсбук повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Віднині "Резерв+" надсилатиме push-сповіщення, якщо військовозобов’язаного подали в розшук чи зняли з нього.

"Нова версія "Резерв +" 1.6.0 вже доступна користувачам. "Резерв+" надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій держави", - йдеться у дописі урядовиці.

Також заступниця міністра додала, що у новій версії застосунку з’явилося ще кілька корисних функцій.

Читайте також: У Резерв+ можна буде оплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою

Автор: 

Міноборони (7371) Черногоренко Катерина (122) Резерв+ (62) військовий облік (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій держави
--------

Спасибі вам, рідні. Ночей не спите, все про народ думаєте
показати весь коментар
22.04.2025 19:20
+2
нарешті дочекалися
показати весь коментар
22.04.2025 19:15
+2
Одна функция лучше другой. Осталось подключить доступ ТЦК к SEPA переводам, чтоб штрафы снимались автоматически с банковского счёта.
показати весь коментар
22.04.2025 20:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нарешті дочекалися
показати весь коментар
22.04.2025 19:15 Відповісти
А тебе то что? В Великобритании разве нужен резерв+ ?
показати весь коментар
22.04.2025 19:18 Відповісти
Потрібен
показати весь коментар
22.04.2025 22:52 Відповісти
Какая нафиг прозорiсть, если приходишь в тцк к юристам, они лапши навешают, на твои уважительные причины болт покладут и сиди и жди, когда пройдёт три месяца срока притягивания к админстративке, чтоб автоматически сняли.
Тьфу
показати весь коментар
22.04.2025 19:17 Відповісти
мы сделали их разом!) ну это тем у кого в мозги зЕленский нас рал
показати весь коментар
22.04.2025 19:20 Відповісти
Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій держави
--------

Спасибі вам, рідні. Ночей не спите, все про народ думаєте
показати весь коментар
22.04.2025 19:20 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2025 22:11 Відповісти
Одна функция лучше другой. Осталось подключить доступ ТЦК к SEPA переводам, чтоб штрафы снимались автоматически с банковского счёта.
показати весь коментар
22.04.2025 20:04 Відповісти
официально - только привязали айди вин код или что там у них к номеру телефона. что мешало тупо рассылать смски - хз. придумали "застосунок" без законодательного обоснования (еще и госбабло наверное на него потратили\тратят только в путь) и тоже радостно пиарят на госуровне. лучше б мины делали что ли. или луки если на большее не способны.
показати весь коментар
22.04.2025 20:22 Відповісти
 
 