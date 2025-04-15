У Резерв+ можна буде оплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою

Застосунок Резерв+ влітку дозволить військовозобов’язаним сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою. Для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Міноборони.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4316-IX від 13.03.2025, що вносить відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо добровільного погашення штрафів.

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Процедура онлайн-сплати матиме такий вигляд:

подання користувачем заяви в Резерв+ про визнання порушення

отримання постанови про порушення у Резерв+

сплата штрафу за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.

Зазначається, що сервіс матиме часові обмеження. Після подання заяви про порушення у Резерв+ та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% знижкою. При невиконанні цієї умови доведеться сплачувати штраф у повному обсязі.

"Наш обов'язок як держави – допомагати громадянам у будь-яких питаннях. Завдяки закону, який підписав Президент, ми зробимо сплату штрафу швидкою та зручною у застосунку Резерв+", – сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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