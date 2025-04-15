У Резерв+ можна буде оплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою
Застосунок Резерв+ влітку дозволить військовозобов’язаним сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою. Для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Міноборони.
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4316-IX від 13.03.2025, що вносить відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо добровільного погашення штрафів.
Процедура онлайн-сплати матиме такий вигляд:
- подання користувачем заяви в Резерв+ про визнання порушення
- отримання постанови про порушення у Резерв+
- сплата штрафу за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.
Зазначається, що сервіс матиме часові обмеження. Після подання заяви про порушення у Резерв+ та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% знижкою. При невиконанні цієї умови доведеться сплачувати штраф у повному обсязі.
"Наш обов'язок як держави – допомагати громадянам у будь-яких питаннях. Завдяки закону, який підписав Президент, ми зробимо сплату штрафу швидкою та зручною у застосунку Резерв+", – сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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"… Положение рабов в царствование Августа сколько-нибудь существенно не изменилось. Они по-прежнему считались собственностью своего господина, и последний имел над ними неограниченную власть.
В царствование Августа восстаний рабов в Риме не было, однако угроза со стороны рабов все время ощущалась. Среди обязанностей градоначальника первым было обуздание рабов. В 10 г. н. э. сенат подтвердил закон, по которому в случае насильственной смерти господина все рабы, находившиеся в доме, подлежали казни.
Рабы, образовывавшие фундамент римского общества, играли заметную роль в его хозяйственной жизни. Общая их масса непрерывно возрастала, и количество рабов в одних руках могло колебаться от нескольких человек до нескольких тысяч и даже десятков тысяч. Рабы трудились на полях и в имениях знатных и богатых вельмож, они были слугами в домах, часто воспитателями детей…"
Представляю себе описание Украины через 5 лет:
"… Положение граждан/рабов в период президенства ЗЕвеликого сколько-нибудь существенно не изменилось. Они по-прежнему считались собственностью государства, и последнее имело над ними неограниченную власть.
В период президенства ЗЕвеликого восстаний граждан/рабов в Украине не было, однако угроза со стороны граждан/рабов все время ощущалась. Среди обязанностей нового супер-министра СМВД первым было обуздание граждан/рабов. В 2025 г. н. э. верховная рада приняла закон, по которому по подозрении в случае насильственной смерти госчиновника/судьи/депутата/прокурора все граждане/рабы, находившиеся в доме, подлежат казни.
Граждане, вначале образовывавшие фундамент Украины, играли заметную роль в его хозяйственной жизни. Рабы трудились на полях и в имениях знатных и богатых депутатов, они были слугами в домах, часто воспитателями детей и помощниками депутатов…
Однако, общая масса рабов непрерывно уменьшалась, и количество рабов в одних руках начало уменьшаться: от десятков тысяч человек до нескольких тысяч и даже десятков.
Непорядок…
Решение: закупить 100,000 км колючей проволоки
закупить 10, 000 немецких овчарок для охраны границы
(для особливо обдарованих)
"… Положение рабов в царствование Августа сколько-нибудь существенно не изменилось. Они по-прежнему считались собственностью своего господина, и последний имел над ними неограниченную власть.
В царствование Августа восстаний рабов в Риме не было, однако угроза со стороны рабов все время ощущалась. Среди обязанностей градоначальника первым было обуздание рабов. В 10 г. н. э. сенат подтвердил закон, по которому в случае насильственной смерти господина все рабы, находившиеся в доме, подлежали казни.
Рабы, образовывавшие фундамент римского общества, играли заметную роль в его хозяйственной жизни. Общая их масса непрерывно возрастала, и количество рабов в одних руках могло колебаться от нескольких человек до нескольких тысяч и даже десятков тысяч. Рабы трудились на полях и в имениях знатных и богатых вельмож, они были слугами в домах, часто воспитателями детей…"
Представляю себе описание Украины через 5 лет:
"… Положение граждан/рабов в период президенства ЗЕвеликого сколько-нибудь существенно не изменилось. Они по-прежнему считались собственностью государства, и последнее имело над ними неограниченную власть.
В период президенства ЗЕвеликого восстаний граждан/рабов в Украине не было, однако угроза со стороны граждан/рабов все время ощущалась. Среди обязанностей нового супер-министра СМВД первым было обуздание граждан/рабов. В 2025 г. н. э. верховная рада приняла закон, по которому по подозрении в случае насильственной смерти госчиновника/судьи/депутата/прокурора все граждане/рабы, находившиеся в доме, подлежат казни.
Граждане, вначале образовывавшие фундамент Украины, играли заметную роль в его хозяйственной жизни. Рабы трудились на полях и в имениях знатных и богатых депутатов, они были слугами в домах, часто воспитателями детей и помощниками депутатов…
Однако, общая масса рабов непрерывно уменьшалась, и количество рабов в одних руках начало уменьшаться: от десятков тысяч человек до нескольких тысяч и даже десятков.
Непорядок…
Решение: закупить 100,000 км колючей проволоки
закупить 10, 000 немецких овчарок для охраны границы
Атракціон небаченої щедрості. А могли б і не звільняти. Відслужив, заплатив штраф і гуляй!
Недавно в "дию" заходил, потребовали пройти проверку фотографией или удалить данные и закрыть приложение...
Я как бы там через банковский счёт проходил верификацию, а теперь ещё и фото. Совпадение? не думаю )))
Но зато в резерв+ исчезло "мнимое" нарушение. Полагаю, по причине того, что срок притягивая к административке 3 месяца. И через 3 месяца обязаны снимать нарушение.