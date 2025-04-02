Завершується перший етап реформи ВЛК: відтепер висновки створюватимуть онлайн
Завершується перший етап реформи військово-лікарських комісій. З 1 квітня всі ВЛК мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Що змінюється для військовозобов’язаних:
- висновки ВЛК створюються онлайн — швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків
- інформація автоматично потрапляє до реєстру "Оберіг"
- дані про придатність або не придатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку Резерв+
- не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК
Умєров зауважив, що з 1 березня систему готували до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвались в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучились команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей.
"Реформа ВЛК — це частина великої трансформації, яку ми реалізуємо спільно з Міністерством охорони здоров’я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами — за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони", - наголосив міністр.
"У січні ми запустили електронні направлення на ВЛК в застосунку Резерв+ — це вже працює. А тепер зробили наступний важливий крок", - додав Умєров.
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А хто хоче довідку за гроші, той і зараз то отримати може...
а ВЛК - тільки тоді буде "добрим" - коли людина сама. добровільно - прийде і скаже "хочу стати частиною ЗСУ. хочу бути воєнним" - тоді їй кажуь "пройдіть ВЛК на ПРИДАТНІСТЬ ДО СЛУЖБИ"!
а не як зараз "годєн" хочеш не хочеш -а ДОЛЖЕН! хворий не хворий - а "придатний" до смерті та каліцтва! а ми будемо собі жити і пиво пити. і мед ї сти! а ти - повинен ! а ми - ні!
голого міряли. важили. ... як барана на заріз оглядали...
без тебе тебе додали до їхньої бази.. через надцяь років ти тільки дізнався що то було "влк"!!
але все - ти "віськовохобовязаний". тобі ще немає 18, вживати алкоголь ще не можна. але от придатним до каліцтва, чи смерті. чи до служби (чиатй рабства. кріпацтва - бо тебе як кріпака - закріпили до дільниць) незрозуміло кому - ти вже придатний!
Ти живеш. нікого ен зачіпаєш, стараєшься жити по закону. по правді, помагаєш ближнім. сподіваєшься від них поваги та допомоги. хрін що отримуєш. від держави =- хрін що оримуєш! працюєш на тій роботі. яку вдалося знайи - апоки працюєш - іншу підшукати важко - бо і звязків немає, знайомств. нікому зла не робиш, справно платиш податки..
Десь прочитва статтю 3, 27 Конституції про важливість твого життя, про недопустимість дискримінації по віку, по статі... статті 21 та 24 ... але бачиш - а хрін воно що працює! все платне! там дай, там заплати! навіть що отримати законне, і те що належить тобі по праву!
І тут бац - війна - бо якесь гівнячко напало на країну. да ти просто родився а - були би обставини інші - родився би в іншій країні!. або в тій країні, яка напала на ту. в якій ти родився!
і от ти такий сподіваєшься. що ті. хто вчились і віськових академіях, ті, хто пішов добровільн ов армію. чи став поліціянтом - будть згідно закону. згідно своїх обіцянок і присяг - захищати тебе, цивільного!
Але ні. виявляєтсья це ТИ - електрик. сантехнік. слюсар, інженер, медбрат, - ДОЛЖЕН - не вони .а ТИ!
Виявляється - по новим ще гіршим правилам - народиться в тебе син - то його без нього ТЕЖ ЖЕНЯТЬ - додадуть в базу ТЦК - якогось незрозумілого. не державного. а бандитского "органу"-угрупування - і замість тебе пройдуть ВЛК - поставлять замість тебе підписи, і призначать тебе винм їм житят та здоровья - тобто придатним до скалічення та "геройскої смерті" - щоби вони джили і тішилися за твій рахунок життям!
ти вже їм должен! бо вони так вирішили! - батькам ти должен(винен), жінкам должен (винен), якісь "державі" - теж должен - вона **** апріорі злочинцев вважає, закриваж тебе в країні. не дає втекти і спасти свої життя і майно!. Ти должен всім бандитам в кріїні, які собі придумали що вони хтось і щось - пупі землі. боги. які мають право роспоряджатися твоїм життям, вказувати де тобі жити, як жити. що і коли робити!!
І це все тільки тому що ти РОДИВСЯ З ОРГАНОМ, якого немає у жінок! - і не маєш грошей! - бо родився у "неправильній" сімї - чесній, добрій, незлочинній!
а жінка - вона родилась БЕЗ органа, а з додатковою діркою - тому вона вільна та недоторканна! - вона буде жити за твій рахунок! а не хочеш - вона ноги тобі не розкриє - розкриє якомусь бовдуру - . чмоні якомусь. невігласу, недоумку. обриганцю та дурнику, - який потім тебе буде виловлювати. щоб замість себе відправити на скалічення та на смерть! о цього вона буде "любити та поважати" - а тебе - ні. бо ти не бандит! бо ан неї баблішкі награбовані тратити не будеш!
так що.. родитись реба було тобі теж жінкою! - поняв. нє???