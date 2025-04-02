Завершується перший етап реформи ВЛК: відтепер висновки створюватимуть онлайн

Завершується перший етап реформи військово-лікарських комісій. З 1 квітня всі ВЛК мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Що змінюється для військовозобов’язаних:

висновки ВЛК створюються онлайн — швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків

інформація автоматично потрапляє до реєстру "Оберіг"

дані про придатність або не придатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку Резерв+

не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК

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Умєров зауважив, що з 1 березня систему готували до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвались в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучились команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей.

"Реформа ВЛК — це частина великої трансформації, яку ми реалізуємо спільно з Міністерством охорони здоров’я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами — за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони", - наголосив міністр.

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"У січні ми запустили електронні направлення на ВЛК в застосунку Резерв+ — це вже працює. А тепер зробили наступний важливий крок", - додав Умєров.