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Новини Цифровізація роботи ВЛК
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Завершується перший етап реформи ВЛК: відтепер висновки створюватимуть онлайн

влк

Завершується перший етап реформи військово-лікарських комісій. З 1 квітня всі ВЛК мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Що змінюється для військовозобов’язаних:

  •  висновки ВЛК створюються онлайн — швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків
  • інформація автоматично потрапляє до реєстру "Оберіг"
  • дані про придатність або не придатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку Резерв+
  •  не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК

Умєров зауважив, що з 1 березня систему  готували до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвались в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучились команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей.

"Реформа ВЛК — це частина великої трансформації, яку ми реалізуємо спільно з Міністерством охорони здоров’я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами — за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони", - наголосив міністр.

Також читайте: Контрактники зможуть обирати, де пройти ВЛК, завдяки Резерв+, - Міноборони

"У січні ми запустили електронні направлення на ВЛК в застосунку Резерв+ — це вже працює. А тепер зробили наступний важливий крок", - додав Умєров.

Автор: 

диджиталізація (276) військово-лікарська комісія (207) Умєров Рустем (599) Резерв+ (57)


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Топ коментарі
+8
Це не реформа ВЛК. Реформа буде тоді, коли ВЛК можна буде проходити, як профогляд на роботі. Отримав направлення, сам обрав медзаклад для проходження (державний або приватний - за свої гроші), щоб професійні лікарі точно встановили стан здоров'я.
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02.04.2025 13:40
+5
Ой вэй,теперь сына того хитрозадого министра не спишут как негодного и хмельницкие прокуроры отравятся на фронт - верим,верим.
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02.04.2025 13:42
+4
Яка різниця бусифікованому, де його "оформлять" за півгодини? На папері чи в комп'ютері.
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02.04.2025 14:15
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Це не реформа ВЛК. Реформа буде тоді, коли ВЛК можна буде проходити, як профогляд на роботі. Отримав направлення, сам обрав медзаклад для проходження (державний або приватний - за свої гроші), щоб професійні лікарі точно встановили стан здоров'я.
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02.04.2025 13:40 Відповісти
" (державний або приватний - за свої гроші)" Пішов, гроші заплатив, довідку отримав.... інвалід.
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02.04.2025 14:11 Відповісти
А що, у Добробуті для ВЛК хтось МРТ безплатно зробить? Платити доведеться.
А хто хоче довідку за гроші, той і зараз то отримати може...
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02.04.2025 14:32 Відповісти
ну то якщо це як на роботі - то кожен вільний вибирати собі роботу! я атк -примус д овиконання - примус бути воєнним!
а ВЛК - тільки тоді буде "добрим" - коли людина сама. добровільно - прийде і скаже "хочу стати частиною ЗСУ. хочу бути воєнним" - тоді їй кажуь "пройдіть ВЛК на ПРИДАТНІСТЬ ДО СЛУЖБИ"!

а не як зараз "годєн" хочеш не хочеш -а ДОЛЖЕН! хворий не хворий - а "придатний" до смерті та каліцтва! а ми будемо собі жити і пиво пити. і мед ї сти! а ти - повинен ! а ми - ні!
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02.04.2025 21:53 Відповісти
Ой вэй,теперь сына того хитрозадого министра не спишут как негодного и хмельницкие прокуроры отравятся на фронт - верим,верим.
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02.04.2025 13:42 Відповісти
прям, как МСЕК будет)
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02.04.2025 13:43 Відповісти
Все для народу! Аби стадом йшли помирати!
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02.04.2025 13:47 Відповісти
Не просто помирати. За Родину! За товарища Зе!
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02.04.2025 14:09 Відповісти
https://youtu.be/vPQR3E3ruVM Тут все про суть реформи...
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02.04.2025 13:51 Відповісти
а какой-то первый этап "реформы" впк вообще планируется? там, постройка\расширение заводов, национализация ресурсов + свободный оборот, всякие станки, подземные города, линии обороны, мобилизация на заводы, всякие башни пво (от дронов), закрытие оффшоров, свободное производство оружия и бк (если "не смогли"\не захотели под личным руководством) и т.п. где результаты работы "министерства" за прошедшее время, там, ежегодное удвоение, что ли (война как никак и бабло как-то все очевидно туда идет), а то вроде как удвоение есть, но скорее всего "личных" карманов (и зачем они им на том свете - хз).
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02.04.2025 14:11 Відповісти
Яка різниця бусифікованому, де його "оформлять" за півгодини? На папері чи в комп'ютері.
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02.04.2025 14:15 Відповісти
В компе даже удобнее - имя вписал и и за секунду готово все, здоровье как у Рэмбо
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02.04.2025 15:16 Відповісти
"А кто такие эти полицейские(тцкакашники)? - спросила Селёдочка. - Бандиты! - с раздражением сказал Колосок. - Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских(тцкакашников) - защищать население от грабителей(воевать и защищать гражданских от посягательств других и самим не посягать), в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят(убиваю,калечат,принуждаю - вместо себя) или не по закону? Да мне всё равно!"
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02.04.2025 21:56 Відповісти
Зрозуміло нащо зелені гниди хочуть усе робити "он-лайн". Хабарі і беззаконня буде легше прикрити - і навіть морду нікому буде натовкти - хіба телефон кинути об стінку...
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02.04.2025 16:07 Відповісти
"офіс ефективного регулювання брдо" є, "програма спеціяльного радника з питань оборони" є. примітивних, якісних - власного виробництва!! - 120мм мін немає!! курва, їбучий совок був й залишається: "міністєрство продовольствия есть? есть. мінстр єсть? єсть. а єди нєту"...
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02.04.2025 16:24 Відповісти
потужна реформа. Як більшість реформ зеформаторів
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02.04.2025 16:26 Відповісти
За цієї влади слово - реформи означає сира могила.
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02.04.2025 16:30 Відповісти
"Пройти ВЛК" це як насмішка, мене відразу вилікували за 30 хвилин від спинної грижі, хронічного гаймориту та гіпертонії, абсолютно здоровий та придатний.
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02.04.2025 18:18 Відповісти
А хабарі on-line теж будуть?
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02.04.2025 18:33 Відповісти
А як проходити комісію коли ти не ходячий ?
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02.04.2025 19:10 Відповісти
чогось мені здається що буде ще гірше і дорожче, як і все створене зеленими ідіотами
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02.04.2025 21:08 Відповісти
ти родився, вчився -- тобі казали що будеш вчитися. набиратися знань - будеш добре заробляти гроші для життя і прожитя. ага. хрін там.. поки вчився - тебе відірвали від навчання - і незнаючого і нічого ен розуміючого - , боязкого - бо малий ще - повезли в воєнкомат - тобе тебм роздягали - ой ні. ти сам же роздівсЯ, ти сам же туди прийшов "без примусу".. угу...
голого міряли. важили. ... як барана на заріз оглядали...
без тебе тебе додали до їхньої бази.. через надцяь років ти тільки дізнався що то було "влк"!!
але все - ти "віськовохобовязаний". тобі ще немає 18, вживати алкоголь ще не можна. але от придатним до каліцтва, чи смерті. чи до служби (чиатй рабства. кріпацтва - бо тебе як кріпака - закріпили до дільниць) незрозуміло кому - ти вже придатний!
Ти живеш. нікого ен зачіпаєш, стараєшься жити по закону. по правді, помагаєш ближнім. сподіваєшься від них поваги та допомоги. хрін що отримуєш. від держави =- хрін що оримуєш! працюєш на тій роботі. яку вдалося знайи - апоки працюєш - іншу підшукати важко - бо і звязків немає, знайомств. нікому зла не робиш, справно платиш податки..
Десь прочитва статтю 3, 27 Конституції про важливість твого життя, про недопустимість дискримінації по віку, по статі... статті 21 та 24 ... але бачиш - а хрін воно що працює! все платне! там дай, там заплати! навіть що отримати законне, і те що належить тобі по праву!
І тут бац - війна - бо якесь гівнячко напало на країну. да ти просто родився а - були би обставини інші - родився би в іншій країні!. або в тій країні, яка напала на ту. в якій ти родився!
і от ти такий сподіваєшься. що ті. хто вчились і віськових академіях, ті, хто пішов добровільн ов армію. чи став поліціянтом - будть згідно закону. згідно своїх обіцянок і присяг - захищати тебе, цивільного!
Але ні. виявляєтсья це ТИ - електрик. сантехнік. слюсар, інженер, медбрат, - ДОЛЖЕН - не вони .а ТИ!
Виявляється - по новим ще гіршим правилам - народиться в тебе син - то його без нього ТЕЖ ЖЕНЯТЬ - додадуть в базу ТЦК - якогось незрозумілого. не державного. а бандитского "органу"-угрупування - і замість тебе пройдуть ВЛК - поставлять замість тебе підписи, і призначать тебе винм їм житят та здоровья - тобто придатним до скалічення та "геройскої смерті" - щоби вони джили і тішилися за твій рахунок життям!
ти вже їм должен! бо вони так вирішили! - батькам ти должен(винен), жінкам должен (винен), якісь "державі" - теж должен - вона **** апріорі злочинцев вважає, закриваж тебе в країні. не дає втекти і спасти свої життя і майно!. Ти должен всім бандитам в кріїні, які собі придумали що вони хтось і щось - пупі землі. боги. які мають право роспоряджатися твоїм життям, вказувати де тобі жити, як жити. що і коли робити!!
І це все тільки тому що ти РОДИВСЯ З ОРГАНОМ, якого немає у жінок! - і не маєш грошей! - бо родився у "неправильній" сімї - чесній, добрій, незлочинній!
а жінка - вона родилась БЕЗ органа, а з додатковою діркою - тому вона вільна та недоторканна! - вона буде жити за твій рахунок! а не хочеш - вона ноги тобі не розкриє - розкриє якомусь бовдуру - . чмоні якомусь. невігласу, недоумку. обриганцю та дурнику, - який потім тебе буде виловлювати. щоб замість себе відправити на скалічення та на смерть! о цього вона буде "любити та поважати" - а тебе - ні. бо ти не бандит! бо ан неї баблішкі награбовані тратити не будеш!
так що.. родитись реба було тобі теж жінкою! - поняв. нє???
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02.04.2025 21:40 Відповісти
 
 