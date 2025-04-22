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"Резерв+" отныне будет присылать push-уведомления о розыске или снятии с него, - Минобороны

Запущена обновленная версия Резерв+

Министерство обороны Украины запустило новую версию приложения "Резерв+". Обновленная версия приложения имеет функцию push-уведомлений об изменении статуса военнообязанного.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Отныне "Резерв+" будет отправлять push-уведомления, если военнообязанного подали в розыск или сняли с него.

"Новая версия "Резерв +" 1.6.0 уже доступна пользователям. "Резерв+" будет присылать push-уведомления, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе. Это об уважении к людям, прозрачность действий государства", - говорится в заметке чиновницы.

Также заместитель министра добавила, что в новой версии приложения появилось еще несколько полезных функций.

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Автор: 

Минобороны (9333) Черногоренко Екатерина (116) Резерв+ (54) военный учет (8)


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Топ комментарии
+10
Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій держави
--------

Спасибі вам, рідні. Ночей не спите, все про народ думаєте
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22.04.2025 19:20
+2
нарешті дочекалися
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22.04.2025 19:15
+2
Одна функция лучше другой. Осталось подключить доступ ТЦК к SEPA переводам, чтоб штрафы снимались автоматически с банковского счёта.
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22.04.2025 20:04
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нарешті дочекалися
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22.04.2025 19:15 Ответить
А тебе то что? В Великобритании разве нужен резерв+ ?
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22.04.2025 19:18 Ответить
Потрібен
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22.04.2025 22:52 Ответить
Какая нафиг прозорiсть, если приходишь в тцк к юристам, они лапши навешают, на твои уважительные причины болт покладут и сиди и жди, когда пройдёт три месяца срока притягивания к админстративке, чтоб автоматически сняли.
Тьфу
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22.04.2025 19:17 Ответить
мы сделали их разом!) ну это тем у кого в мозги зЕленский нас рал
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22.04.2025 19:20 Ответить
Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій держави
--------

Спасибі вам, рідні. Ночей не спите, все про народ думаєте
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22.04.2025 19:20 Ответить
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22.04.2025 22:11 Ответить
Одна функция лучше другой. Осталось подключить доступ ТЦК к SEPA переводам, чтоб штрафы снимались автоматически с банковского счёта.
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22.04.2025 20:04 Ответить
официально - только привязали айди вин код или что там у них к номеру телефона. что мешало тупо рассылать смски - хз. придумали "застосунок" без законодательного обоснования (еще и госбабло наверное на него потратили\тратят только в путь) и тоже радостно пиарят на госуровне. лучше б мины делали что ли. или луки если на большее не способны.
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22.04.2025 20:22 Ответить
 
 