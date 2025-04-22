"Резерв+" отныне будет присылать push-уведомления о розыске или снятии с него, - Минобороны

Министерство обороны Украины запустило новую версию приложения "Резерв+". Обновленная версия приложения имеет функцию push-уведомлений об изменении статуса военнообязанного.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Отныне "Резерв+" будет отправлять push-уведомления, если военнообязанного подали в розыск или сняли с него.

"Новая версия "Резерв +" 1.6.0 уже доступна пользователям. "Резерв+" будет присылать push-уведомления, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе. Это об уважении к людям, прозрачность действий государства", - говорится в заметке чиновницы.

Также заместитель министра добавила, что в новой версии приложения появилось еще несколько полезных функций.

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