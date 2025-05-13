Задержаны два военнослужащих, ушедших в СОЧ, - Военная служба правопорядка. ФОТО
Во время проведения розыска военнослужащих, которые самовольно оставили воинскую часть, представители ВСП совместно с работниками Нацполиции установили местонахождение и задержали двух военнослужащих.
Об этом пишет Военная служба правопорядка в ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что военные переданы командованию части.
По этому факту устанавливаются обстоятельства и причины совершения правонарушения.
В рамках правовой работы представителем комендатуры доведены положения статей 407, 408 УК Украины и информацию об уголовной ответственности за совершение правонарушения.
Саме ублюдочне коли я зустрічаю 'інвалідів' на групі у якого якась астма чи ножка болить і дивлюсь на свій особовий склад половина з яких ледь ходить. Але наші на відміну від граждансбких (о диво!) всі здорові. В живуть в гівні. Держава вирішила цих людей просто добити. Повільно. Щоб плмучились ще перед смертю.
Рівнятися не на паРашу, а на Ізраіль накприклад? Ні? В совкодрочерній макітрі такі ідеї не вкладаються?
Во вторых, я говорю о сегодняшних реалиях, а не о том что было бы лучше. Вам израильская армия не светит да и там проблем хватает -- полумиллионное войско со всеми самолётами и бомбами не смогли зачистить 400 квадратных километров с несколькими тысячами тапочников с ржавыми калашами.
А третьих что вы лично делаете что бы изменить ситуацию к лучшему, для армии или для вас лично? Потому что все что я вижу это разведение зрады и пораженчества на публичном форуме. Когда я этим же занимаюсь в российских группах меня банят довольно быстро, несмотря на то что я тоже им говорю что я боец СВО или что то в этом роде.
По злачним місція Києва не хочете пройтися?
Там підкачаних спортивних молодиків на пару корпусів вистачить
людямрабам іншого виходу як йти в сзч. Тільки так можна стати вільним. Перетворили армію на рабство, при тому що інші гуляють і кайфують. Ублюдочна країна (((
Але вони: не воюють. Всі здорові. (Придатні). Звідти нікого не забирають на війну. Бриють гроші з військових: коли піймають з запашком, або без відпускного квитка...
І всі три роки так якось мимо і мимо... Чому? Бо вони ніяк не пересікаються з цивільними.
какой из него штурмовик? посмотрите на его руки и шею.