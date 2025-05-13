Задержаны два военнослужащих, ушедших в СОЧ, - Военная служба правопорядка. ФОТО

Во время проведения розыска военнослужащих, которые самовольно оставили воинскую часть, представители ВСП совместно с работниками Нацполиции установили местонахождение и задержали двух военнослужащих.

Отмечается, что военные переданы командованию части.

По этому факту устанавливаются обстоятельства и причины совершения правонарушения.

В рамках правовой работы представителем комендатуры доведены положения статей 407, 408 УК Украины и информацию об уголовной ответственности за совершение правонарушения.



