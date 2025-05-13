УКР
Затримано двох військових, які пішли в СЗЧ, - Військова служба правопорядку. ФОТО

Під час проведення розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, представники ВСП спільно з працівниками Нацполіції встановили місцеперебування та затримали двох військовослужбовців.

Про це пише Військова служба правопорядку у ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що військових передано командуванню частини.

Щодо цього факту встановлюються обставини та причини вчинення правопорушення.

У межах правової роботи представником комендатури доведено положення статей 407, 408 КК України та інформацію щодо кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення.

Автор: 

Військова служба правопорядку ВСП (52) СЗЧ (90)
Топ коментарі
+34
Дядя, залишки здоров'я дуже швидко в мене уйшли саме в ублюдочной армії. Бо армія це і є як бомжування на максималках.
Саме ублюдочне коли я зустрічаю 'інвалідів' на групі у якого якась астма чи ножка болить і дивлюсь на свій особовий склад половина з яких ледь ходить. Але наші на відміну від граждансбких (о диво!) всі здорові. В живуть в гівні. Держава вирішила цих людей просто добити. Повільно. Щоб плмучились ще перед смертю.
13.05.2025 22:08 Відповісти
+31
Ублюдки не залишили людям рабам іншого виходу як йти в сзч. Тільки так можна стати вільним. Перетворили армію на рабство, при тому що інші гуляють і кайфують. Ублюдочна країна (((
13.05.2025 21:36 Відповісти
+23
Краще бути бомжом але вільним, ніж з грошима але в рабстві.
13.05.2025 21:37 Відповісти
Про що новина ?
13.05.2025 21:23 Відповісти
Ні про що. Теж новина.
13.05.2025 21:25 Відповісти
👍
13.05.2025 21:32 Відповісти
100500, и никакие ТЦК вам не помогут.
13.05.2025 21:33 Відповісти
Про те що може зразу застрелитись ?
13.05.2025 21:25 Відповісти
Чудово,залишилось затримати ще 120-130.... тисяч
13.05.2025 21:27 Відповісти
ще 190 000 ... і це як мінімум
13.05.2025 21:29 Відповісти
пиши разу миллиард трильйонов еще рро хлопці голі босі не забудь
13.05.2025 21:32 Відповісти
Не сци,вітя,не усі в сзч,наразі є ще кому боронити твою ухилянтську сраку і твоїх рідних.
13.05.2025 21:33 Відповісти
Защищают от чего, Ахламоша? От похищений на улицах? От решетки на границах? От отстутствия Конституции? От чего, Ахламоша?
14.05.2025 09:28 Відповісти
Від таких кацапорилих свинопідерасів як ти.
14.05.2025 13:40 Відповісти
А що з грошима у бійців на сзч? Гуляють на зароблені боєві? Їдуть на старі роботи? Город/жінка/мати?
13.05.2025 21:32 Відповісти
Краще бути бомжом але вільним, ніж з грошима але в рабстві.
13.05.2025 21:37 Відповісти
По перше, людина у розшуку ніколи вільною не є і ніколи не буде. По друге, можливо коли тобі 20 років . Коли за 40-45, бомжуя залишки здоров'я уйдут дуже-дуже швидко. Навіть якщо бомжуєшь в обіймах з смітником біля польського склепа
13.05.2025 21:49 Відповісти
Дядя, залишки здоров'я дуже швидко в мене уйшли саме в ублюдочной армії. Бо армія це і є як бомжування на максималках.
Саме ублюдочне коли я зустрічаю 'інвалідів' на групі у якого якась астма чи ножка болить і дивлюсь на свій особовий склад половина з яких ледь ходить. Але наші на відміну від граждансбких (о диво!) всі здорові. В живуть в гівні. Держава вирішила цих людей просто добити. Повільно. Щоб плмучились ще перед смертю.
13.05.2025 22:08 Відповісти
13.05.2025 23:01 Відповісти
Сомневаюсь что в российской армии условия будут лучше, для вас особенно.
13.05.2025 23:40 Відповісти
При чому тут кацапська армія? По перше я туди не збираюсь. По друге (і це головне) - нашо рівнятися на гірше. Може продуктивніше рівнятися на краще, прагнути покращити а не погіршити?
Рівнятися не на паРашу, а на Ізраіль накприклад? Ні? В совкодрочерній макітрі такі ідеї не вкладаються?
14.05.2025 19:58 Відповісти
Во первых не совсем понятен ваш выбор оскорблений. Это первое что пришло в вашу макитру, или как? Что конкретно я написал что привело вас к выводу о том что у меня совкодрочерна макитра?
Во вторых, я говорю о сегодняшних реалиях, а не о том что было бы лучше. Вам израильская армия не светит да и там проблем хватает -- полумиллионное войско со всеми самолётами и бомбами не смогли зачистить 400 квадратных километров с несколькими тысячами тапочников с ржавыми калашами.
А третьих что вы лично делаете что бы изменить ситуацию к лучшему, для армии или для вас лично? Потому что все что я вижу это разведение зрады и пораженчества на публичном форуме. Когда я этим же занимаюсь в российских группах меня банят довольно быстро, несмотря на то что я тоже им говорю что я боец СВО или что то в этом роде.
15.05.2025 05:49 Відповісти
Судячи по стану шиї першого та сивині другого хлопці не надто молоді
13.05.2025 21:32 Відповісти
У другого і військовий квиток радянського зразка. Такі до середини 90-х видавали.
13.05.2025 21:51 Відповісти
По рукам видно, що старі роботяги.
По злачним місція Києва не хочете пройтися?
Там підкачаних спортивних молодиків на пару корпусів вистачить
13.05.2025 21:33 Відповісти
На нижньому фото - воєннік ще радянського зразку , тобто - чоловіку вже давно за 50 ... певно , навіть , ближче до 60 ... судячи по руках - явно не діловодами служили ...
13.05.2025 21:37 Відповісти
Ублюдки не залишили людям рабам іншого виходу як йти в сзч. Тільки так можна стати вільним. Перетворили армію на рабство, при тому що інші гуляють і кайфують. Ублюдочна країна (((
13.05.2025 21:36 Відповісти
Не всі народжені для війни.
13.05.2025 21:41 Відповісти
Це ти так про ухиляньтів які ніяк нехочуть прийти військових замінитм ???
13.05.2025 22:21 Відповісти
Замінити? Кого тебе, Льонья? Де на дивані?
14.05.2025 15:18 Відповісти
А, можливо, краще написати----ублюдочна влада, яку обрало ублюдочне населення. Бо Країна це ми. А керує нами нелох-нетряпка.
14.05.2025 06:19 Відповісти
Пару десятків червонопиких силовиків в погонах, фізично розвинутих, з навиками володіння зброєю десь в тилу зловили двох дідів, колишнього комбайнера і сантехніка.
13.05.2025 21:49 Відповісти
Ті хлопці зрозуміли, приказку : "служи дурачок -получишь значок".
13.05.2025 21:50 Відповісти
А ті, що підготовлені і бухають зі злодіями в законі, та підсанкційними кацапськими бізнесменами грального біснесу, синок Баканова підуть воювати? мусора, які в 40 років повиходили на пенсію?
13.05.2025 21:53 Відповісти
Пропоную МО включити у ранкові звіти по оперативній обстановці й втратам противника, також кількість затриманих за добу ухилянтів й сезечешників. Це має неабияк підняти бойовий дух бійців на передку.
13.05.2025 22:10 Відповісти
о! піймали двох. ще тищ 200-300 залишилося піймати....
13.05.2025 22:22 Відповісти
Якось стороною вже три роки обходять ВСП - військова служба правопорядку.
Але вони: не воюють. Всі здорові. (Придатні). Звідти нікого не забирають на війну. Бриють гроші з військових: коли піймають з запашком, або без відпускного квитка...
І всі три роки так якось мимо і мимо... Чому? Бо вони ніяк не пересікаються з цивільними.
13.05.2025 23:01 Відповісти
Які три роки?!, - ще з 2014 року бриють за зовнішній вигляд, за лису резину, за запашок. Сиділи вони в зоні АТО на відділеннях Нової пошти відправлення шманали, шукали зброю, **********, вибухівку та гориляку з наркотою, шманали вояк на вокзалах які їхали у відпустки чи після контрактів, на позиції приїжджали під час "посівного", "хлібного", "шкільного" перемир`я - рахували **********, "шили" справи на хлопців яки відкривали вогонь по сепарах, шманали коли підрозділи виходили на ППД, полігони та у зворотному напрямку, зустрічали потяги коли підрозділ повертався на ППД, шикували о/с на пероні як полонених, та всі баули, рюкзаки до огляду , і всі ВСПшники мають статус УБД => воякі ще ті.
14.05.2025 07:48 Відповісти
" смеховье"
16.05.2025 11:38 Відповісти
Понял
19.05.2025 17:30 Відповісти
Ок!
19.05.2025 18:00 Відповісти
по первому фото, мужчине 55+
какой из него штурмовик? посмотрите на его руки и шею.
13.05.2025 23:02 Відповісти
Яке гарна нова термінологія-СЗЧ, майже як мати-одиначка
13.05.2025 23:26 Відповісти
Це відео поки що гуляє на теренах Телеграмму, пара-трійка днів і на Цензорі з`явиться.
14.05.2025 07:50 Відповісти
Добре що ця війна показала що чоловіча стать для держави-це безправний ресурс,рабоармія на мінімалках по шаблону РФ.Де основний принцип або виконай дибільний указ і вмри,або врятуй себе СЗЧ.Цікаво чи розслідувалось чому з амії зразка НАТО тікають в СЗЧ?Зняли Залужного,і що,з Сирським стало краще?Все б мало бути навпаки як в Козацькій державі.Всі хто готовий воювати-має свою бойову зброю вдома(звичайно що не танки і зрк).Під час вторгнення вони знають де вони збираються і хто входить в їх підрозділ.Кар'єра воєначальників робиться з низьких посад і завдяки авторитету і своїм вмінням колектив тебе висуває на вищі посади(а у нас наоборот-неграмотний Верховний ставить зручних командирів для себе які не будуть виглядати розумнішими за нього).Знаю що багато хто шкодує за першими 2 місяцями війни де можна було імпровізувати і була свобода в діях коли ОПа в паралічі чекала виконання Оману.
14.05.2025 10:00 Відповісти
Ціх двох треба згноїти на петушарні, як приклад для їнших мразот СЗЧешників.
14.05.2025 16:30 Відповісти
Смотри, чтобы турки в бундестюрме тебя не сгноили! Герой!
16.05.2025 11:36 Відповісти
Поразительно сколько лахты сюда сбегается(((
16.05.2025 15:27 Відповісти
а де 95% мусоріл-прокурорів, які давали присягу? жирують в кабаках
16.05.2025 16:22 Відповісти
Залиште людей у спокої - нехочуть вони йти у голі поля та вмирати за гниду. Там такий аппарат державний - можна спокійно увесь фронт тримати - так ні, хай хтось вмирає, а вони тим часом будуть ставати міліонерами та мільярдерами. Шикарна країна.
16.05.2025 21:24 Відповісти
двері тюрьми колись відкриються кришка гроба ніколи.
17.05.2025 14:12 Відповісти
 
 