Затримано двох військових, які пішли в СЗЧ, - Військова служба правопорядку. ФОТО
Під час проведення розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, представники ВСП спільно з працівниками Нацполіції встановили місцеперебування та затримали двох військовослужбовців.
Про це пише Військова служба правопорядку у ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що військових передано командуванню частини.
Щодо цього факту встановлюються обставини та причини вчинення правопорушення.
У межах правової роботи представником комендатури доведено положення статей 407, 408 КК України та інформацію щодо кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення.
Саме ублюдочне коли я зустрічаю 'інвалідів' на групі у якого якась астма чи ножка болить і дивлюсь на свій особовий склад половина з яких ледь ходить. Але наші на відміну від граждансбких (о диво!) всі здорові. В живуть в гівні. Держава вирішила цих людей просто добити. Повільно. Щоб плмучились ще перед смертю.
Рівнятися не на паРашу, а на Ізраіль накприклад? Ні? В совкодрочерній макітрі такі ідеї не вкладаються?
Во вторых, я говорю о сегодняшних реалиях, а не о том что было бы лучше. Вам израильская армия не светит да и там проблем хватает -- полумиллионное войско со всеми самолётами и бомбами не смогли зачистить 400 квадратных километров с несколькими тысячами тапочников с ржавыми калашами.
А третьих что вы лично делаете что бы изменить ситуацию к лучшему, для армии или для вас лично? Потому что все что я вижу это разведение зрады и пораженчества на публичном форуме. Когда я этим же занимаюсь в российских группах меня банят довольно быстро, несмотря на то что я тоже им говорю что я боец СВО или что то в этом роде.
По злачним місція Києва не хочете пройтися?
Там підкачаних спортивних молодиків на пару корпусів вистачить
людямрабам іншого виходу як йти в сзч. Тільки так можна стати вільним. Перетворили армію на рабство, при тому що інші гуляють і кайфують. Ублюдочна країна (((
Але вони: не воюють. Всі здорові. (Придатні). Звідти нікого не забирають на війну. Бриють гроші з військових: коли піймають з запашком, або без відпускного квитка...
І всі три роки так якось мимо і мимо... Чому? Бо вони ніяк не пересікаються з цивільними.
какой из него штурмовик? посмотрите на его руки и шею.