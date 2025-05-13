Затримано двох військових, які пішли в СЗЧ, - Військова служба правопорядку. ФОТО

Під час проведення розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, представники ВСП спільно з працівниками Нацполіції встановили місцеперебування та затримали двох військовослужбовців.

Про це пише Військова служба правопорядку у ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що військових передано командуванню частини.

Щодо цього факту встановлюються обставини та причини вчинення правопорушення.

У межах правової роботи представником комендатури доведено положення статей 407, 408 КК України та інформацію щодо кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення.



