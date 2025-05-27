За гроші допомагали військовим тікати за кордон: злочинну групу викрили на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

У Тернопільській області викрито злочинну групу, яка за гроші влаштовувала втечі з військових частин і трансфер за кордон.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Протиправну схему організували жителі Чернівецької області, яким сприяли адвокатка зі Львова, житель Тернополя та ще п’ятеро мешканців Буковини. За гроші вони допомагали військовослужбовцям самовільно залишати військові частини, навчальні центри, госпіталі та незаконно переправляли їх до Румунії і Молдови поза офіційними пунктами пропуску.

Підозрювані підшуковували охочих покинути військову службу та схиляли до втечі. Вони запевняли, що військовослжубовців не оголошуватимуть у розшук, оскільки є впливові зв’язки із військовим командуванням. Також обіцяли допомогти армійцям звільнитися з військової служби", - йдеться в повідомленні.

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Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис. доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис. доларів. "Послугами" встигли скористатися 25 військовослужбовців.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили 164 тис. грн, 21 тис. доларів США, 2 тис. євро, 12 транспортних засобів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи.

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Наразі 9 учасникам групи повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 3 ст. 332, ст. 114 КК України).

Наразі подано клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

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