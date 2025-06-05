$3 000 за повернення із СЗЧ на небойову посаду: ДБР викрило військовослужбовців, які вимагали хабар з бійця. ФОТО

ДБР викрило військовослужбовців, які вимагали хабарі за повернення із СЗЧ без юридичних наслідків для бійців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали від військових, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу.

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Нагадаємо, Верховна рада України ухвалила закон про можливість добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину. На підставі цього закону Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку забезпечило чітку процедуру безперешкодного повернення військовослужбовців.

Брали гроші за безперешкодне повернення із СЗЧ

Втім, військовослужбовці вирішили зробити цю процедуру "платною". Вони пропонували бійцям за $3 000 повернення до військової служби та призначення на посаду, не пов’язану з залученням до виконання бойових дій.

2 червня 2025 року одного з фігурантів затримали під час одержання другої частини оплати за "послугу".

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