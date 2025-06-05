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Новини Фото Повернення із СЗЧ до ЗСУ
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$3 000 за повернення із СЗЧ на небойову посаду: ДБР викрило військовослужбовців, які вимагали хабар з бійця. ФОТО

ДБР викрило військовослужбовців, які вимагали хабарі за повернення із СЗЧ без юридичних наслідків для бійців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали від військових, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу.

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Нагадаємо, Верховна рада України ухвалила закон про можливість добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину. На підставі цього закону Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку забезпечило чітку процедуру безперешкодного повернення військовослужбовців.

Брали гроші за безперешкодне повернення із СЗЧ

Втім, військовослужбовці вирішили зробити цю процедуру "платною". Вони пропонували бійцям за $3 000 повернення до військової служби та призначення на посаду, не пов’язану з залученням до виконання бойових дій.

2 червня 2025 року одного з фігурантів затримали під час одержання другої частини оплати за "послугу".

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Вимагали з бійця хабар
Вимагали з бійця хабар
Вимагали з бійця хабар

Автор: 

хабар (4733) Миколаївська область (2295) ДБР (3554) СЗЧ (77)


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Корупція в Україні вже як спрут - потрібні кардинальні дії
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05.06.2025 12:05 Відповісти
Навіть військові не хочуть на фронт, то що вже казати про цивільних яких відловлюють і примусово відправляють на фронт.
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05.06.2025 12:09 Відповісти
скажіть, що може зупинити нашу жадібність? Матір рідну продадуть! Можливо Орбан має рацію з приводу найкорумпованішої держави Європи?
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05.06.2025 12:45 Відповісти
Повернутись з СЗЧ на не бойову посаду можна і безкоштовно. Через А7017 наприклад. Але який сенс, якщо через тиждень-місяць всеодно переведуть в бойову?
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05.06.2025 12:51 Відповісти
 
 