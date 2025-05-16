Запропонував 2 тис. дол. хабаря посадовцям ВСП, щоб більше не служити: затримали військового, якого повернули із СЗЧ. ФОТО

12.05.2025 у результаті спільних заходів з працівниками Нацполіції затримано військовослужбовця за фактом надання неправомірної вигоди посадовим особам зонального відділу ВСП у розмірі 2 тис. доларів США.

Про це пише Військова служба правопорядку у ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманий з травня 2025 року перебував у СЗЧ та після проведення заходів розшуку був доставлений до зонального відділу. Кошти пропонувалися з метою ухилення від подальшого проходження військової служби.

У порядку ст. 208 КПК України військовослужбовця поміщено до ізолятора тимчасового тримання з метою вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу.





Відносно військовослужбовця слідчим поліції до ЄРДР внесено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Тривають слідчі дії.