Запропонував 2 тис. дол. хабаря посадовцям ВСП, щоб більше не служити: затримали військового, якого повернули із СЗЧ. ФОТО

12.05.2025 у результаті спільних заходів з працівниками Нацполіції затримано військовослужбовця за фактом надання неправомірної вигоди посадовим особам зонального відділу ВСП у розмірі 2 тис. доларів США.

Про це пише Військова служба правопорядку у ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманий з травня 2025 року перебував у СЗЧ та після проведення заходів розшуку був доставлений до зонального відділу. Кошти пропонувалися з метою ухилення від подальшого проходження військової служби.

Також читайте: Затримано двох військових, які пішли в СЗЧ, - Військова служба правопорядку. ФОТО

У порядку ст. 208 КПК України військовослужбовця поміщено до ізолятора тимчасового тримання з метою вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу.

Військового повернули із СЗЧ, а він запропонув хабар, щоб далі не служити

Відносно військовослужбовця слідчим поліції до ЄРДР внесено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Тривають слідчі дії.

хабар (4776) Військова служба правопорядку ВСП (52) СЗЧ (91)
І чим ВСПшники у цьому питанні йому мали допомогти? Не розголошувати розшук, більш нічим
16.05.2025 22:39 Відповісти
Так допомогли ж.Слідво,суд,час іде.А потім ще умовне отримає.Час тягне
16.05.2025 22:50 Відповісти
джобаний крінж. вспшніки підтягнуті, на сзчшника без сліз не глянеш. хто повинен з них воювати? клоуни млять.
16.05.2025 23:06 Відповісти
Там ще і мєнт - явно не маленький ....
17.05.2025 02:07 Відповісти
 
 