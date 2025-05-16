РУС
Предложил 2 тыс. дол. взятки должностным лицам ВСП, чтобы больше не служить: задержали военного, которого вернули из СОЧ. ФОТО

12.05.2025 вследствие совместных мероприятий с работниками Нацполиции задержан военнослужащий по факту предоставления неправомерной выгоды должностным лицам зонального отдела ВСП в размере 2 тыс. долларов США.

Об этом пишет Военная служба правопорядка в ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанный с мая 2025 года находился в СОЧ и после проведения мероприятий розыска был доставлен в зональный отдел. Средства предлагались с целью уклонения от дальнейшего прохождения военной службы.

Также читайте: Задержаны двое военных, которые ушли в СЗЧ, - Военная служба правопорядка. ФОТО

В порядке ст. 208 УПК Украины военнослужащий помещен в изолятор временного содержания с целью решения вопроса об избрании меры пресечения.

Военного вернули из СЗЧ, а он предложил взятку, чтобы не служить дальше.
Военного вернули из СЗЧ, а он предложил взятку, чтобы не служить дальше.

В отношении военнослужащего следователем полиции в ЕРДР внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Продолжаются следственные действия.

взятка (6219) Военная служба правопорядка (46) СОЧ (91)
І чим ВСПшники у цьому питанні йому мали допомогти? Не розголошувати розшук, більш нічим
16.05.2025 22:39 Ответить
Так допомогли ж.Слідво,суд,час іде.А потім ще умовне отримає.Час тягне
16.05.2025 22:50 Ответить
джобаний крінж. вспшніки підтягнуті, на сзчшника без сліз не глянеш. хто повинен з них воювати? клоуни млять.
16.05.2025 23:06 Ответить
Там ще і мєнт - явно не маленький ....
17.05.2025 02:07 Ответить
 
 