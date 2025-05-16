Предложил 2 тыс. дол. взятки должностным лицам ВСП, чтобы больше не служить: задержали военного, которого вернули из СОЧ. ФОТО

12.05.2025 вследствие совместных мероприятий с работниками Нацполиции задержан военнослужащий по факту предоставления неправомерной выгоды должностным лицам зонального отдела ВСП в размере 2 тыс. долларов США.

Об этом пишет Военная служба правопорядка в ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанный с мая 2025 года находился в СОЧ и после проведения мероприятий розыска был доставлен в зональный отдел. Средства предлагались с целью уклонения от дальнейшего прохождения военной службы.

В порядке ст. 208 УПК Украины военнослужащий помещен в изолятор временного содержания с целью решения вопроса об избрании меры пресечения.





В отношении военнослужащего следователем полиции в ЕРДР внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Продолжаются следственные действия.