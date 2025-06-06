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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
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Переправляв ухилянтів за кордон: експоліцейського з Івано-Франківщини оголошено в міжнародний розшук, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук колишнього правоохоронця з Івано-Франківщини, підозрюваного в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Колишнього правоохоронця розшукують за незаконне переправлення призовників за кордон
Колишнього правоохоронця розшукують за незаконне переправлення призовників за кордон
Колишнього правоохоронця розшукують за незаконне переправлення призовників за кордон

Слідство встановило, що чоловік, звільнившись з правоохоронних органів у серпні 2024 року, самовільно виїхав за кордон. Перебуваючи за межами України, він дистанційно координував незаконні перевезення. До схеми був залучений також чинний правоохоронець з Кіровоградської області, який забезпечував маршрути та виїзд зловмисників.

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Для маскування злочинної діяльності підозрювані через знайомого волонтера та благодійну організацію придбали легковий автомобіль Mitsubishi та карету швидкої допомоги Fiat Ducato. У цих авто, перевдягнених у медичний одяг, військовозобов’язаних перевозили, уникаючи перевірок на блокпостах.

Колишнього правоохоронця розшукують за незаконне переправлення призовників за кордон
Колишнього правоохоронця розшукують за незаконне переправлення призовників за кордон
Колишнього правоохоронця розшукують за незаконне переправлення призовників за кордон
Колишнього правоохоронця розшукують за незаконне переправлення призовників за кордон

Фінальний етап маршруту пролягав до річки Тиса на Закарпатті. Там чоловіки отримували гідрокостюми, платили по 8 тисяч доларів США та самостійно перепливали до Румунії. Задокументовано щонайменше чотири успішні переправлення.

Співучасника з Кіровоградщини затримали під час чергової спроби переправлення ще двох осіб. Обидві автівки, що використовувались у злочинній схемі, передані в управління АРМА. Їхню сумарну вартість оцінюють у майже 800 тисяч гривень.

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Автор: 

Івано-Франківська область (957) ДБР (3556) ухилянти (994)


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І сам себе переправив - дока!
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06.06.2025 16:51 Відповісти
Типова схема, з 4-8 осіб, які були або мають зв'язок з беркутньою з 2014 року, та реформованих, авакіним і яценюком, поліції!!
Портновщина, на районному рівні, з куратором в МВС!!
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06.06.2025 16:53 Відповісти
показово розстріляйте цих медіків-пєдіків та ще пару партій ухилянтів - більше ніхто не полізе

.
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06.06.2025 16:54 Відповісти
Як тих, хто організував вивезення Комарницького у машині "200"? Їх вже розстріляли? Там здається фігурували навіть люди з контори з назвою з трьох літер.
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06.06.2025 17:19 Відповісти
не знаю за комарніцкого, може й теж розстріляти к єпєням,

але, перебуваючи в м. Берлін (Германія), чув міську легенду від місцевих:

чому всі німці сплачують проїзд, хоча в них не має ніяких турнікетів ?
тому що при наці за наказом фюрера поліцаї оточили потяг на вокзалі і на місці розстріляли всіх "зайців"
німці зрозуміли - німці платять
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06.06.2025 17:25 Відповісти
Всі німці.
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06.06.2025 17:27 Відповісти
німці це добре !

в 1918 р. окупували Київ, повісили пару злодюг на вокзалі і наказали його чисто вимити

були німці - був Орднунг !

.
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06.06.2025 17:29 Відповісти
Хто дозволив виіхати? А, самовільно? А куда дивились прикордонники?
Не все так просто.
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06.06.2025 16:56 Відповісти
https://censor.net/biz/news/3556533/chy-mojut-zabronovani-choloviky-poyihaty-u-vidpustku-za-kordon

так можуть чи ні? нема відповіді, на розсуд прикордонника. тобто чітких правил нема. можна вивозити, на розсуд експоліцейського
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06.06.2025 17:16 Відповісти
Ну не може бути що він отак звільнився з правоохоронних органів і самовільно виїхав. Мабуть спочатку відвоювався у "Люті" і вже тоді?
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06.06.2025 17:18 Відповісти
Заборона виїзду з України незаконна, тому ідіть до дідька нащадки жидів сталіністів
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06.06.2025 17:27 Відповісти
 
 