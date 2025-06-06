Переправляв ухилянтів за кордон: експоліцейського з Івано-Франківщини оголошено в міжнародний розшук, - ДБР. ФОТОрепортаж
Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук колишнього правоохоронця з Івано-Франківщини, підозрюваного в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Слідство встановило, що чоловік, звільнившись з правоохоронних органів у серпні 2024 року, самовільно виїхав за кордон. Перебуваючи за межами України, він дистанційно координував незаконні перевезення. До схеми був залучений також чинний правоохоронець з Кіровоградської області, який забезпечував маршрути та виїзд зловмисників.
Для маскування злочинної діяльності підозрювані через знайомого волонтера та благодійну організацію придбали легковий автомобіль Mitsubishi та карету швидкої допомоги Fiat Ducato. У цих авто, перевдягнених у медичний одяг, військовозобов’язаних перевозили, уникаючи перевірок на блокпостах.
Фінальний етап маршруту пролягав до річки Тиса на Закарпатті. Там чоловіки отримували гідрокостюми, платили по 8 тисяч доларів США та самостійно перепливали до Румунії. Задокументовано щонайменше чотири успішні переправлення.
Співучасника з Кіровоградщини затримали під час чергової спроби переправлення ще двох осіб. Обидві автівки, що використовувались у злочинній схемі, передані в управління АРМА. Їхню сумарну вартість оцінюють у майже 800 тисяч гривень.
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Портновщина, на районному рівні, з куратором в МВС!!
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але, перебуваючи в м. Берлін (Германія), чув міську легенду від місцевих:
чому всі німці сплачують проїзд, хоча в них не має ніяких турнікетів ?
тому що при наці за наказом фюрера поліцаї оточили потяг на вокзалі і на місці розстріляли всіх "зайців"
німці зрозуміли - німці платять
в 1918 р. окупували Київ, повісили пару злодюг на вокзалі і наказали його чисто вимити
були німці - був Орднунг !
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Не все так просто.
так можуть чи ні? нема відповіді, на розсуд прикордонника. тобто чітких правил нема. можна вивозити, на розсуд експоліцейського