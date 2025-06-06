Переправляв ухилянтів за кордон: експоліцейського з Івано-Франківщини оголошено в міжнародний розшук, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук колишнього правоохоронця з Івано-Франківщини, підозрюваного в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.







Слідство встановило, що чоловік, звільнившись з правоохоронних органів у серпні 2024 року, самовільно виїхав за кордон. Перебуваючи за межами України, він дистанційно координував незаконні перевезення. До схеми був залучений також чинний правоохоронець з Кіровоградської області, який забезпечував маршрути та виїзд зловмисників.

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Для маскування злочинної діяльності підозрювані через знайомого волонтера та благодійну організацію придбали легковий автомобіль Mitsubishi та карету швидкої допомоги Fiat Ducato. У цих авто, перевдягнених у медичний одяг, військовозобов’язаних перевозили, уникаючи перевірок на блокпостах.









Фінальний етап маршруту пролягав до річки Тиса на Закарпатті. Там чоловіки отримували гідрокостюми, платили по 8 тисяч доларів США та самостійно перепливали до Румунії. Задокументовано щонайменше чотири успішні переправлення.

Співучасника з Кіровоградщини затримали під час чергової спроби переправлення ще двох осіб. Обидві автівки, що використовувались у злочинній схемі, передані в управління АРМА. Їхню сумарну вартість оцінюють у майже 800 тисяч гривень.

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