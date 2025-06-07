Прикордонники "Сталевого кордону" знищили три укриття окупантів і транспорт на Курському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники "Сталевого кордону" знищили позиції ворога на Курському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.
Оператори БпЛА "Vampire" завдали точних ударів по трьох укриттях окупантів та знищили ворожий транспорт.
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