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Новини Відео Знищення ворожої техніки на Курському напрямку
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Прикордонники "Сталевого кордону" знищили три укриття окупантів і транспорт на Курському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники "Сталевого кордону" знищили позиції ворога на Курському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.

Оператори БпЛА "Vampire" завдали точних ударів по трьох укриттях окупантів та знищили ворожий транспорт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ССО знищили ворожу штурмову групу на Курському напрямку прямо біля кордону України. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) знищення (7571) техніка (1855) Курськ (1160)


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