Пограничники "Стального кордона" уничтожили три укрытия оккупантов и транспорт на Курском направлении. ВИДЕО
Пограничники "Стального кордона" уничтожили позиции врага на Курском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.
Операторы БпЛА "Vampire" нанесли точные удары по трем укрытиям оккупантов и уничтожили вражеский транспорт.
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