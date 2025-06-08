Пограничники "Стального кордона" уничтожили три укрытия оккупантов и транспорт на Курском направлении. ВИДЕО

Пограничники "Стального кордона" уничтожили позиции врага на Курском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

Операторы БпЛА "Vampire" нанесли точные удары по трем укрытиям оккупантов и уничтожили вражеский транспорт.

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