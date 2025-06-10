Замаскировались под бригаду скорой: на Закарпатье разоблачили очередной канал по переправке уклонистов через границу, - ГПСУ. ВИДЕО
Правоохранители задержали на Закарпатье группу военнообязанных мужчин, пытавшихся выехать из страны, выдавая себя за бригаду скорой помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Организовал преступную схему 31-летний работник полиции из Кировоградской области.
"Для этого злоумышленник купил автомобиль скорой помощи и несколько комплектов медицинских костюмов, в которые переодел своих клиентов и переоделся сам. Далее, под видом медработников, все вместе направились в приграничье - клиенты вне пунктов пропуска должны были попасть в Румынию, а организатор - вернуться в Кировоградскую область", - говорится в сообщении.
Свои услуги делец оценил в $8 тысяч с каждого клиента.
"Вышеупомянутое транспортное средство пограничники совместно с полицейскими остановили на окраине населенного пункта Ясиня. Кроме водителя, в авто находились еще двое мужчин - жители Черниговской и Одесской областей, которые намеревались в дальнейшем попасть в ЕС", - добавили в ГПСУ.
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щоб вас всіх Тиса змила, курви ухилянтські !
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найкраще, під велике дупло у дереві. як що що, то можна сховатися.
чи, марафонському бидлу заходить?
де, кіровоградщина, а де закарпаття?
на яких номерах їхали? на державних?
як, можна на швидкій заїхати в прикордонну зону? просто увімкнути мигалки та сирену?
організатор має залізобетонну бронь? від кого?
Бо поки зазідвпевнений, що «ресурс» в загоні і поставки його на війну триватимуть до повного спустошення загонів.