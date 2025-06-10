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Новости Видео Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
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Замаскировались под бригаду скорой: на Закарпатье разоблачили очередной канал по переправке уклонистов через границу, - ГПСУ. ВИДЕО

Правоохранители задержали на Закарпатье группу военнообязанных мужчин, пытавшихся выехать из страны, выдавая себя за бригаду скорой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Организовал преступную схему 31-летний работник полиции из Кировоградской области.

"Для этого злоумышленник купил автомобиль скорой помощи и несколько комплектов медицинских костюмов, в которые переодел своих клиентов и переоделся сам. Далее, под видом медработников, все вместе направились в приграничье - клиенты вне пунктов пропуска должны были попасть в Румынию, а организатор - вернуться в Кировоградскую область", - говорится в сообщении.

Свои услуги делец оценил в $8 тысяч с каждого клиента.

"Вышеупомянутое транспортное средство пограничники совместно с полицейскими остановили на окраине населенного пункта Ясиня. Кроме водителя, в авто находились еще двое мужчин - жители Черниговской и Одесской областей, которые намеревались в дальнейшем попасть в ЕС", - добавили в ГПСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фальшивые документы за $11 000: на Львовщине ликвидирован канал переправки уклонистов за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6585) уклонисты (927) Закарпатская область (2610)


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Топ комментарии
+3
Якщо чесно дивитись на речі, а не ховатися в хащі нав'язаних зверху істин, то давно варто визнати ЄЛИНЕ ЧОГО БОЯТЬСЯ В ЄВРОПІ, І ЄДИНЕ, ЩО ЗМУСИТЬ ЇХ НЕГАЙНО НАДАТИ ******* ЗБРОЮ УКРАЇНІ ЦЕ - НЕГАЙНЕ ПОВЕРНЕННЯ ВСІХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ВІД «А» і до «Я», без жодних виключень І ОБМЕЖЕНЬ!!

Бо поки зазідвпевнений, що «ресурс» в загоні і поставки його на війну триватимуть до повного спустошення загонів.
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10.06.2025 12:23 Ответить
+2
Швидку на фронт,поліцаю підозра і тюрьма,ухилянтам повістки.
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10.06.2025 12:34 Ответить
+2
наступна партія сцикунів буде пє...діки з указками на шкільному автобусі

щоб вас всіх Тиса змила, курви ухилянтські !

.
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10.06.2025 12:38 Ответить
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Головне не демпінгувати. Зараз тільки це карається перекриттям каналу.
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10.06.2025 12:11 Ответить
Фантомаси, ***...
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10.06.2025 12:11 Ответить
наступна партія сцикунів буде пє...діки з указками на шкільному автобусі

щоб вас всіх Тиса змила, курви ухилянтські !

.
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10.06.2025 12:38 Ответить
Писали шо вже маскувались під стіжки сіна - такий собі стіжок чимчикує до Орбана
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10.06.2025 12:16 Ответить
та, під що завгодно.
найкраще, під велике дупло у дереві. як що що, то можна сховатися.
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10.06.2025 12:20 Ответить
Напевно цей не з 70% нацполіції , що воювали.
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10.06.2025 12:16 Ответить
кризис у режисерів 95 кварталу.
чи, марафонському бидлу заходить?
де, кіровоградщина, а де закарпаття?
на яких номерах їхали? на державних?
як, можна на швидкій заїхати в прикордонну зону? просто увімкнути мигалки та сирену?
організатор має залізобетонну бронь? від кого?
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10.06.2025 12:18 Ответить
А зачем вообще их удерживать? Нужно брать у Запада профессиональных воинов и воевать. А кто не хочет их и не надо заставлять.
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10.06.2025 12:19 Ответить
дельный совет, советчик наверняка на передке
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10.06.2025 12:36 Ответить
Якщо чесно дивитись на речі, а не ховатися в хащі нав'язаних зверху істин, то давно варто визнати ЄЛИНЕ ЧОГО БОЯТЬСЯ В ЄВРОПІ, І ЄДИНЕ, ЩО ЗМУСИТЬ ЇХ НЕГАЙНО НАДАТИ ******* ЗБРОЮ УКРАЇНІ ЦЕ - НЕГАЙНЕ ПОВЕРНЕННЯ ВСІХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ВІД «А» і до «Я», без жодних виключень І ОБМЕЖЕНЬ!!

Бо поки зазідвпевнений, що «ресурс» в загоні і поставки його на війну триватимуть до повного спустошення загонів.
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10.06.2025 12:23 Ответить
Швидку на фронт,поліцаю підозра і тюрьма,ухилянтам повістки.
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10.06.2025 12:34 Ответить
О,а тут тцкуни на швидкий їздять,то вони?
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10.06.2025 12:37 Ответить
 
 