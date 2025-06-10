Замаскировались под бригаду скорой: на Закарпатье разоблачили очередной канал по переправке уклонистов через границу, - ГПСУ. ВИДЕО

Правоохранители задержали на Закарпатье группу военнообязанных мужчин, пытавшихся выехать из страны, выдавая себя за бригаду скорой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Организовал преступную схему 31-летний работник полиции из Кировоградской области.

"Для этого злоумышленник купил автомобиль скорой помощи и несколько комплектов медицинских костюмов, в которые переодел своих клиентов и переоделся сам. Далее, под видом медработников, все вместе направились в приграничье - клиенты вне пунктов пропуска должны были попасть в Румынию, а организатор - вернуться в Кировоградскую область", - говорится в сообщении.

Свои услуги делец оценил в $8 тысяч с каждого клиента.

"Вышеупомянутое транспортное средство пограничники совместно с полицейскими остановили на окраине населенного пункта Ясиня. Кроме водителя, в авто находились еще двое мужчин - жители Черниговской и Одесской областей, которые намеревались в дальнейшем попасть в ЕС", - добавили в ГПСУ.

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