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Новини Відео Викрили переправників ухилянтів
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Замаскувались під бригаду швидкої: на Закарпатті викрили черговий канал з переправлення ухилянтів через кордон, - ДПСУ. ВIДЕО

Правоохоронці затримали на Закарпатті групу військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися виїхати з країни, видаючи себе за бригаду швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Організував злочинну схему 31-річний працівник поліції з Кіровоградської області.

"Для цього зловмисник купив автомобіль швидкої допомоги та кілька комплектів медичних костюмів, у які перевдягнув своїх клієнтів та перевдягнувся сам. Далі, під виглядом медпрацівників, усі разом попрямували у прикордоння - клієнти поза пунктами пропуску мали потрапити у Румунію, а організатор - повернутися на Кіровоградщину", - йдеться в повідомленні.

Свої послуги ділок оцінив у $8 тисяч з кожного клієнта.

"Вищезгаданий транспортний засіб прикордонники спільно з поліцейськими зупинили на околиці населеного пункту Ясіня. Окрім водія, в авто перебували ще двоє чоловіків - жителі Чернігівщини та Одещини, які мали намір надалі потрапити в ЄС", - додали в ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фальшиві документи за $11 000: на Львівщині ліквідовано канал переправлення ухилянтів за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) ухилянти (997) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+3
Якщо чесно дивитись на речі, а не ховатися в хащі нав'язаних зверху істин, то давно варто визнати ЄЛИНЕ ЧОГО БОЯТЬСЯ В ЄВРОПІ, І ЄДИНЕ, ЩО ЗМУСИТЬ ЇХ НЕГАЙНО НАДАТИ ******* ЗБРОЮ УКРАЇНІ ЦЕ - НЕГАЙНЕ ПОВЕРНЕННЯ ВСІХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ВІД «А» і до «Я», без жодних виключень І ОБМЕЖЕНЬ!!

Бо поки зазідвпевнений, що «ресурс» в загоні і поставки його на війну триватимуть до повного спустошення загонів.
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10.06.2025 12:23 Відповісти
+3
Швидку на фронт,поліцаю підозра і тюрьма,ухилянтам повістки.
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10.06.2025 12:34 Відповісти
+2
наступна партія сцикунів буде пє...діки з указками на шкільному автобусі

щоб вас всіх Тиса змила, курви ухилянтські !

.
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10.06.2025 12:38 Відповісти
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Головне не демпінгувати. Зараз тільки це карається перекриттям каналу.
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10.06.2025 12:11 Відповісти
Фантомаси, ***...
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10.06.2025 12:11 Відповісти
наступна партія сцикунів буде пє...діки з указками на шкільному автобусі

щоб вас всіх Тиса змила, курви ухилянтські !

.
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10.06.2025 12:38 Відповісти
Писали шо вже маскувались під стіжки сіна - такий собі стіжок чимчикує до Орбана
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10.06.2025 12:16 Відповісти
та, під що завгодно.
найкраще, під велике дупло у дереві. як що що, то можна сховатися.
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10.06.2025 12:20 Відповісти
Напевно цей не з 70% нацполіції , що воювали.
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10.06.2025 12:16 Відповісти
кризис у режисерів 95 кварталу.
чи, марафонському бидлу заходить?
де, кіровоградщина, а де закарпаття?
на яких номерах їхали? на державних?
як, можна на швидкій заїхати в прикордонну зону? просто увімкнути мигалки та сирену?
організатор має залізобетонну бронь? від кого?
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10.06.2025 12:18 Відповісти
А зачем вообще их удерживать? Нужно брать у Запада профессиональных воинов и воевать. А кто не хочет их и не надо заставлять.
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10.06.2025 12:19 Відповісти
дельный совет, советчик наверняка на передке
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10.06.2025 12:36 Відповісти
До чого тут передок? Що ти верзеш? Людина вірно каже - бусифікація це злочин ітцк нічим не відрізняється від русні
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10.06.2025 14:00 Відповісти
Тікають з країни, яка не є їх ідеалом. Один факт: На красивому лісовому озері раніш на літніх канікулах копошились діти; я теж. Зараз там табличка: купатись і рибалити заборонено; штраф 1000гр. Чому не бусифікують власника?
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10.06.2025 13:36 Відповісти
Якщо чесно дивитись на речі, а не ховатися в хащі нав'язаних зверху істин, то давно варто визнати ЄЛИНЕ ЧОГО БОЯТЬСЯ В ЄВРОПІ, І ЄДИНЕ, ЩО ЗМУСИТЬ ЇХ НЕГАЙНО НАДАТИ ******* ЗБРОЮ УКРАЇНІ ЦЕ - НЕГАЙНЕ ПОВЕРНЕННЯ ВСІХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ВІД «А» і до «Я», без жодних виключень І ОБМЕЖЕНЬ!!

Бо поки зазідвпевнений, що «ресурс» в загоні і поставки його на війну триватимуть до повного спустошення загонів.
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10.06.2025 12:23 Відповісти
Швидку на фронт,поліцаю підозра і тюрьма,ухилянтам повістки.
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10.06.2025 12:34 Відповісти
Хто ти такий,щоб людям вказувати воювати їм чи ні? Якийсь тиловий щур очередниц,йди сам воюй
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10.06.2025 13:56 Відповісти
О,а тут тцкуни на швидкий їздять,то вони?
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10.06.2025 12:37 Відповісти
Ніхто не хоче воювати за цього Сирського мясника та Янелоха . Ціла тилова армія тцкунів сидить у тилу,а звичайних людей відппавляють у окоп
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10.06.2025 13:57 Відповісти
 
 