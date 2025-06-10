Замаскувались під бригаду швидкої: на Закарпатті викрили черговий канал з переправлення ухилянтів через кордон, - ДПСУ. ВIДЕО

Правоохоронці затримали на Закарпатті групу військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися виїхати з країни, видаючи себе за бригаду швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Організував злочинну схему 31-річний працівник поліції з Кіровоградської області.

"Для цього зловмисник купив автомобіль швидкої допомоги та кілька комплектів медичних костюмів, у які перевдягнув своїх клієнтів та перевдягнувся сам. Далі, під виглядом медпрацівників, усі разом попрямували у прикордоння - клієнти поза пунктами пропуску мали потрапити у Румунію, а організатор - повернутися на Кіровоградщину", - йдеться в повідомленні.

Свої послуги ділок оцінив у $8 тисяч з кожного клієнта.

"Вищезгаданий транспортний засіб прикордонники спільно з поліцейськими зупинили на околиці населеного пункту Ясіня. Окрім водія, в авто перебували ще двоє чоловіків - жителі Чернігівщини та Одещини, які мали намір надалі потрапити в ЄС", - додали в ДПСУ.

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