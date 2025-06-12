13 000 євро за "шлях" до Словаччини через ліс - поліцейські затримали двох киян. ФОТОрепортаж
Поліцейські Києва встановили, що двоє безробітних місцевих мешканців, 33 та 63 років, організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України, а бажаючих уникнути мобілізації вони підшукували серед своїх знайомих.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає Цензор.НЕТ.
Як діяли зловмисники
Спільники обіцяли "клієнтам" доставити їх власною автівкою до Мукачева й надалі передати провідникам, які б допомогли пройти крізь ліс до Словаччини без перешкод, обійшовши контрольно-пропускні пункти. Свою послугу ділки оцінили у 13 000 тисяч євро.
Правоохоронці затримали порушників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України саме під час їхньої зустрічі з одним із "клієнтів", від якого вони отримали кошти.
Спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання порад та вказівок, за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом.
Що загрожує порушникам?
За клопотанням правоохоронців суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція інкримінованої їм статті передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займати
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