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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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13 000 євро за "шлях" до Словаччини через ліс - поліцейські затримали двох киян. ФОТОрепортаж

Поліцейські Києва встановили, що двоє безробітних місцевих мешканців, 33 та 63 років, організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України, а бажаючих уникнути мобілізації вони підшукували серед своїх знайомих.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає Цензор.НЕТ.

Як діяли зловмисники

Спільники обіцяли "клієнтам" доставити їх власною автівкою до Мукачева й надалі передати провідникам, які б допомогли пройти крізь ліс до Словаччини без перешкод, обійшовши контрольно-пропускні пункти. Свою послугу ділки оцінили у 13 000 тисяч євро.

Правоохоронці затримали порушників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України саме під час їхньої зустрічі з одним із "клієнтів", від якого вони отримали кошти.

Спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання порад та вказівок, за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом.

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Переправляли до Словаччини ухилянтів
Переправляли до Словаччини ухилянтів
Переправляли до Словаччини ухилянтів
Переправляли до Словаччини ухилянтів
Переправляли до Словаччини ухилянтів

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Що загрожує порушникам?

За клопотанням правоохоронців суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої їм статті передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займати

Автор: 

Київ (19688) Словаччина (1119) ухилянти (999)


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Не понимаю, откуда у людей без мозга 13 тысяч евро? 🤔
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12.06.2025 15:01 Відповісти
За ці бабки можна декілька років жити на дачі, завести бійцівських собак і ніякий ТЦК не страшний.......
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12.06.2025 15:02 Відповісти
Абсолютно кончені люди, купа вакансій, не пов'язаних з ризиком для життя, а вони замість того, щоб заробляти гроші, віддають їх
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12.06.2025 15:10 Відповісти
 
 