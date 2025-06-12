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Новини
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Видалив понад 350 карток з бази про розшук ухилянтів: ДБР повідомило про підозру ще одному правоохоронцю на Дніпропетровщині

дбр

Працівники ДБР разом із поліцією викрили ще одного правоохоронця з Дніпра, який причетний до незаконного видалення інформації про осіб, які ухилялися від мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з такими особами. Вони видаляли інформацію про розшук ухилянтів. За це люди, які хотіли уникнути мобілізації, платили від 1 до 2 тисяч доларів США.

Загалом із бази даних таким чином зникли відомості про понад 850 осіб. Минулого тижня підозру отримала вже колишня правоохоронниця, яка видалила понад 500 облікових карток мешканців Дніпропетровської області. Вона зараз перебуває у СІЗО, оскільки суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без можливості застави.

Також підозру отримав і її колега, який видалив з бази понад 350 карток.

Також дивіться: Фальшиві документи за $11 000: на Львівщині ліквідовано канал переправлення ухилянтів за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДБР (3564) ухилянти (999) Дніпропетровська область (3877)


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Незаконні ухилянти платили законним ухилянтам - перших расстрєлять, другим штраф і переведення.
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12.06.2025 11:40 Відповісти
робоча схема. скубти гусей може не лише Гетьманцев
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12.06.2025 11:41 Відповісти
Айтишнеги Днепра пошли по беспределу????
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12.06.2025 11:42 Відповісти
Нормас, "всі ми приЗеденти", але не всім дано "служити" в батальйоні Юзік...
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12.06.2025 11:48 Відповісти
То давайте пожиттєві строки й відправляйте на уранові копальні..нам власне ЯО потрібне.
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12.06.2025 11:58 Відповісти
двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з такими особами. Джерело: https://censor.net/ua/n3557488

Незаконне в далення даних з незаконно створеної бази )))
В нормальному суді нормальної країни з нормальним адвокатом - на лаву підсудних б сіли правопохоронці ,що незаконно створили таку "базу даних " з "ухилянтами " ( що за юридичний термін - по цим людям є рішення суду ?) порушивши ряд положень ЗУ про обробку та зберігання персональних даних і не тільки
Зелені акробати ну не можуть працювати в правовому полі - перетворюючи систему закону в цирк шапіто ...
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12.06.2025 12:05 Відповісти
Який молодець!
Він це робив виключно зі "співчуття" 💰 до звичайних громадян України.
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12.06.2025 12:57 Відповісти
 
 