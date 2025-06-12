Видалив понад 350 карток з бази про розшук ухилянтів: ДБР повідомило про підозру ще одному правоохоронцю на Дніпропетровщині

Працівники ДБР разом із поліцією викрили ще одного правоохоронця з Дніпра, який причетний до незаконного видалення інформації про осіб, які ухилялися від мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з такими особами. Вони видаляли інформацію про розшук ухилянтів. За це люди, які хотіли уникнути мобілізації, платили від 1 до 2 тисяч доларів США.

Загалом із бази даних таким чином зникли відомості про понад 850 осіб. Минулого тижня підозру отримала вже колишня правоохоронниця, яка видалила понад 500 облікових карток мешканців Дніпропетровської області. Вона зараз перебуває у СІЗО, оскільки суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без можливості застави.

Також підозру отримав і її колега, який видалив з бази понад 350 карток.

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