Зникло понад пів тисячі - ДБР викрило на Дніпропетровщині схему видалення з баз даних інформації про ухилянтів. ФОТОрепортаж
На Дніпропетровщині ДБР викрило аферу з незаконного видалення з баз даних інформації про ухилянтів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.
"Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з ГУНП в Дніпропетровській області повідомили про підозру колишній інспекторці одного з правоохоронних органів Дніпропетровської області. Вона незаконно видаляла дані з інформаційної системи, де зберігалася інформація про осіб, які ухилялися від мобілізації", - ідеться в повідомленні.
Інспекторка видаляла інформацію з бази даних
Слідство встановило, що вона, користуючись службовим доступом, безпідставно видаляла відомості про військовозобов’язаних, яких розшукували правоохоронні органи та які підлягали адміністративному затриманню. Через її дії деякі ухилянти уникнули призову, а частина навіть виїхала за кордон.
За оперативними даними, така послуга коштувала від 1 до 2 тисяч доларів США.
Наразі встановлено понад півтисячі незаконно видалених облікових карток мешканців Дніпропетровської області.
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Да здравствует цифровізація від зелених ворюг!!! Так навіть легше - не треба якісь папірці писати - натиснув Delete - і рахуй баблішко....
Який такий службовий доступ у колишньої інспекторки? Чи вона як раз перед повідомленням про підозру стала колішньою?
А шо начальство інспекторки? Колеги? Ніхто ніц не бачив?