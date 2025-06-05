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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Зникло понад пів тисячі - ДБР викрило на Дніпропетровщині схему видалення з баз даних інформації про ухилянтів. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині ДБР викрило аферу з незаконного видалення з баз даних інформації про ухилянтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило  Державне бюро розслідувань.

"Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з ГУНП в Дніпропетровській області повідомили про підозру колишній інспекторці одного з правоохоронних органів Дніпропетровської області. Вона незаконно видаляла дані з інформаційної системи, де зберігалася інформація про осіб, які ухилялися від мобілізації", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хабар за фіктивне медичне рішення для уникнення служби у зоні бойових дій: викрито полковника Держприкордонслужби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Інспекторка видаляла інформацію з бази даних

Слідство встановило, що вона, користуючись службовим доступом, безпідставно видаляла відомості про військовозобов’язаних, яких розшукували правоохоронні органи та які підлягали адміністративному затриманню. Через її дії деякі ухилянти уникнули призову, а частина навіть виїхала за кордон.

За оперативними даними, така послуга коштувала від 1 до 2 тисяч доларів США.

Наразі встановлено понад півтисячі незаконно видалених облікових карток мешканців Дніпропетровської області.

Також дивіться: Схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних за хабарі викрито в Уманському ТЦК, - ДБР. ФОТО

ДБР викрило на Дніпропетровщині схему видалення з баз даних інформації про ухилянтів
ДБР викрило на Дніпропетровщині схему видалення з баз даних інформації про ухилянтів
ДБР викрило на Дніпропетровщині схему видалення з баз даних інформації про ухилянтів
ДБР викрило на Дніпропетровщині схему видалення з баз даних інформації про ухилянтів

Автор: 

ДБР (3554) ухилянти (991) Дніпропетровська область (3851)


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Топ коментарі
+4
Сидітиме точно так само, як і всі ті полковники-майори з ТЦК, які видаляли інформацію з баз даних.
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05.06.2025 11:12 Відповісти
+3
П'ятсот - це тільки один епізод в окремій обрасті.

Да здравствует цифровізація від зелених ворюг!!! Так навіть легше - не треба якісь папірці писати - натиснув Delete - і рахуй баблішко....
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05.06.2025 11:14 Відповісти
+3
Папери - то минуле століття, можна наксерити, в нотаріуса завірити і всьо - одну копію порвав, а інша лишилася. Єдина база даних - то зовсім інша річ)
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05.06.2025 11:24 Відповісти
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05.06.2025 11:11 Відповісти
Сидітиме точно так само, як і всі ті полковники-майори з ТЦК, які видаляли інформацію з баз даних.
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05.06.2025 11:12 Відповісти
а якщо перевірити списки еліти та мажорів,вони є в базах чи виключені???
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05.06.2025 11:12 Відповісти
П'ятсот - це тільки один епізод в окремій обрасті.

Да здравствует цифровізація від зелених ворюг!!! Так навіть легше - не треба якісь папірці писати - натиснув Delete - і рахуй баблішко....
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05.06.2025 11:14 Відповісти
Папери - то минуле століття, можна наксерити, в нотаріуса завірити і всьо - одну копію порвав, а інша лишилася. Єдина база даних - то зовсім інша річ)
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05.06.2025 11:24 Відповісти
У Європі багато паперів із-за кожної дрібниці. Оформлення банківської картки займає до 2-х тижднів; при оформленні на роботу підписання контракту у службі зайнятості...
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05.06.2025 12:08 Відповісти
Україна - це Європа.
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05.06.2025 12:13 Відповісти
Підлягали адміністративному затриманню. Це по якому кодексу?
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05.06.2025 11:15 Відповісти
«Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення» (гл. 5);«Адміністративні правопорушення, що посягають на власність» (гл. 6);«Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури» (гл. 7);«Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії» (гл. 8);«Адміністративні правопорушення у сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил» (гл. 9);«Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку» (гл. 10);«Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства і благоустрою» (гл. 11);«Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансової і підприємницької діяльності» (гл. 12);«Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації» (гл. 13);«Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку» (гл. 14);«Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління» (гл. 15).
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05.06.2025 11:21 Відповісти
мабудь воєнкоми вже пів-Іспанії скупили нерухомість, напевно місцеві в шоці...нові "українці" замість олігархів
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05.06.2025 11:19 Відповісти
колишній інспекторці одного з правоохоронних органів Дніпропетровської області. вона, користуючись службовим доступом, безпідставно видаляла відомості
Який такий службовий доступ у колишньої інспекторки? Чи вона як раз перед повідомленням про підозру стала колішньою?
А шо начальство інспекторки? Колеги? Ніхто ніц не бачив?
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05.06.2025 11:35 Відповісти
ніхто не бачив 500к-1лям баксів в одне рило вперла
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05.06.2025 12:17 Відповісти
На другій фотці якась пані щось підписує прямо на капоті авта. Гадаю що це тая інспекторка підписує заяву (рапóрт) на заільнення "па сопствєнаму".
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05.06.2025 12:45 Відповісти
ти диви як вправно вони займаються "ухилянтами", а яйця по 17грн шт їм повилазило!
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05.06.2025 11:52 Відповісти
Справжня слуга удода
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05.06.2025 12:19 Відповісти
Сосна?
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05.06.2025 12:31 Відповісти
 
 