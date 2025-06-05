Зникло понад пів тисячі - ДБР викрило на Дніпропетровщині схему видалення з баз даних інформації про ухилянтів. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині ДБР викрило аферу з незаконного видалення з баз даних інформації про ухилянтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з ГУНП в Дніпропетровській області повідомили про підозру колишній інспекторці одного з правоохоронних органів Дніпропетровської області. Вона незаконно видаляла дані з інформаційної системи, де зберігалася інформація про осіб, які ухилялися від мобілізації", - ідеться в повідомленні.

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Інспекторка видаляла інформацію з бази даних

Слідство встановило, що вона, користуючись службовим доступом, безпідставно видаляла відомості про військовозобов’язаних, яких розшукували правоохоронні органи та які підлягали адміністративному затриманню. Через її дії деякі ухилянти уникнули призову, а частина навіть виїхала за кордон.

За оперативними даними, така послуга коштувала від 1 до 2 тисяч доларів США.

Наразі встановлено понад півтисячі незаконно видалених облікових карток мешканців Дніпропетровської області.

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