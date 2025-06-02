Схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних за хабарі викрито в Уманському ТЦК, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР викрили незаконне бронювання військовозобов’язаних в одному з відділів Уманського районного ТЦК та СП Черкаської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, незаконний механізм діяв із листопада 2024 року на території Черкаської та Кіровоградської областей. Мешканець Кіровоградщини підшукував охочих "відкласти" мобілізацію за 7 тисяч доларів США. Основними "клієнтами" були підприємці. Він обіцяв забезпечити відстрочку на півроку через оформлення фіктивного бронювання в системі "Резерв+".







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Затримання учасників схеми

За даними ДБР, 28 травня 2025 року посередника затримали після отримання частини оплати. В одного з клієнтів уже з’явилося підтвердження відтермінування в офіційній базі.

Під час слідчих дій працівники ДБР провели обшуки, вилучили документацію та розпочали перевірку усіх осіб, які могли незаконно скористатися фіктивним бронюванням. Також встановлюється коло службовців ТЦК, які могли бути причетні до ухвалення протиправних рішень.

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Підозра

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове слідство триває.