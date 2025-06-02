УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12590 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники Корупція ТЦК
1 315 10

Схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних за хабарі викрито в Уманському ТЦК, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР викрили незаконне бронювання військовозобов’язаних в одному з відділів Уманського районного ТЦК та СП Черкаської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, незаконний механізм діяв із листопада 2024 року на території Черкаської та Кіровоградської областей. Мешканець Кіровоградщини підшукував охочих "відкласти" мобілізацію за 7 тисяч доларів США. Основними "клієнтами" були підприємці. Він обіцяв забезпечити відстрочку на півроку через оформлення фіктивного бронювання в системі "Резерв+".

корупція в тцк на черкащині
корупція в тцк на черкащині
корупція в тцк на черкащині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовця ТЦК у Дніпрі викрили на хабарі

Затримання учасників схеми

За даними ДБР, 28 травня 2025 року посередника затримали після отримання частини оплати. В одного з клієнтів уже з’явилося підтвердження відтермінування в офіційній базі.

Під час слідчих дій працівники ДБР провели обшуки, вилучили документацію та розпочали перевірку усіх осіб, які могли незаконно скористатися фіктивним бронюванням. Також встановлюється коло службовців ТЦК, які могли бути причетні до ухвалення протиправних рішень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійка цивільних із військовими ТЦК у Кам’янці-Подільському: відкрито 2 кримінальних провадження

Підозра

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове слідство триває.

Автор: 

хабар (4729) Умань (243) ДБР (3547) ТЦК та СП (647) Черкаська область (80) Уманський район (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
ІПСО?
показати весь коментар
02.06.2025 11:13
+2
Має всі ознаки дискредитації законній діяльності тцк. Так що ІПСО.
показати весь коментар
02.06.2025 11:16
+2
Та лан, не може бути.
показати весь коментар
02.06.2025 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ІПСО?
показати весь коментар
02.06.2025 11:13 Відповісти
Має всі ознаки дискредитації законній діяльності тцк. Так що ІПСО.
показати весь коментар
02.06.2025 11:16 Відповісти
От ділився б і все було б у нього добре. А так вирішив все собі. Свої ж і здали.
показати весь коментар
02.06.2025 11:17 Відповісти
Та лан, не може бути.
показати весь коментар
02.06.2025 11:17 Відповісти
Але ж він не пустелі, сам працював??
Подільники його, лупають очима… і чекають, Яку «портновські» для них, ціну встановлять!!
показати весь коментар
02.06.2025 11:27 Відповісти
7000 баксів за відстрочку на 6 місяців? Нічого так. Золота жила!
показати весь коментар
02.06.2025 11:32 Відповісти
У Вінницькій області на 2 дешевше
показати весь коментар
02.06.2025 11:57 Відповісти
Тобто, боятися мобілізації треба тільки повним бомжам.
показати весь коментар
02.06.2025 12:07 Відповісти
Щоразу коли бачу на фото, як слідчі заходять з обшуком і роззуваються, так зразу і розумію шо буде покарання суворе і невідступне.
показати весь коментар
02.06.2025 11:45 Відповісти
"встановлюється коло службовців ТЦК, які могли бути причетні"
Краще б пошукали непричетних. Навіть медсестра ВЛК в Одесі - мільйонерка.
Борисова майже два роки тому затримали, і що?
показати весь коментар
02.06.2025 11:49 Відповісти
 
 