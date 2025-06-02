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Схема фиктивного бронирования военнообязанных за взятки раскрыта в Уманском ТЦК, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР разоблачили незаконное бронирование военнообязанных в одном из отделов Уманского районного ТЦК и СП Черкасской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, незаконный механизм действовал с ноября 2024 года на территории Черкасской и Кировоградской областей. Житель Кировоградщины подыскивал желающих "отложить" мобилизацию за 7 тысяч долларов США. Основными "клиентами" были предприниматели. Он обещал обеспечить отсрочку на полгода через оформление фиктивного бронирования в системе "Резерв+".

коррупция в тцк в черкасской области
коррупция в тцк в черкасской области
коррупция в тцк в черкасской области

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Задержание участников схемы

По данным ГБР, 28 мая 2025 года посредника задержали после получения части оплаты. У одного из клиентов уже появилось подтверждение отсрочки в официальной базе.

Во время следственных действий работники ГБР провели обыски, изъяли документацию и начали проверку всех лиц, которые могли незаконно воспользоваться фиктивным бронированием. Также устанавливается круг служащих ТЦК, которые могли быть причастны к принятию противоправных решений.

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Подозрение

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Досудебное следствие продолжается.

Автор: 

взятка (6179) Умань (363) ГБР (3038) ТЦК (600) Черкасская область (77) Уманский район (6)


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Топ комментарии
+4
ІПСО?
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02.06.2025 11:13
+2
Має всі ознаки дискредитації законній діяльності тцк. Так що ІПСО.
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02.06.2025 11:16
+2
Та лан, не може бути.
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02.06.2025 11:17
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ІПСО?
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02.06.2025 11:13 Ответить
Має всі ознаки дискредитації законній діяльності тцк. Так що ІПСО.
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02.06.2025 11:16 Ответить
От ділився б і все було б у нього добре. А так вирішив все собі. Свої ж і здали.
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02.06.2025 11:17 Ответить
Та лан, не може бути.
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02.06.2025 11:17 Ответить
Але ж він не пустелі, сам працював??
Подільники його, лупають очима… і чекають, Яку «портновські» для них, ціну встановлять!!
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02.06.2025 11:27 Ответить
7000 баксів за відстрочку на 6 місяців? Нічого так. Золота жила!
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02.06.2025 11:32 Ответить
У Вінницькій області на 2 дешевше
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02.06.2025 11:57 Ответить
Тобто, боятися мобілізації треба тільки повним бомжам.
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02.06.2025 12:07 Ответить
Щоразу коли бачу на фото, як слідчі заходять з обшуком і роззуваються, так зразу і розумію шо буде покарання суворе і невідступне.
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02.06.2025 11:45 Ответить
"встановлюється коло службовців ТЦК, які могли бути причетні"
Краще б пошукали непричетних. Навіть медсестра ВЛК в Одесі - мільйонерка.
Борисова майже два роки тому затримали, і що?
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02.06.2025 11:49 Ответить
 
 