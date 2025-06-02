Схема фиктивного бронирования военнообязанных за взятки раскрыта в Уманском ТЦК, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР разоблачили незаконное бронирование военнообязанных в одном из отделов Уманского районного ТЦК и СП Черкасской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, незаконный механизм действовал с ноября 2024 года на территории Черкасской и Кировоградской областей. Житель Кировоградщины подыскивал желающих "отложить" мобилизацию за 7 тысяч долларов США. Основными "клиентами" были предприниматели. Он обещал обеспечить отсрочку на полгода через оформление фиктивного бронирования в системе "Резерв+".
Задержание участников схемы
По данным ГБР, 28 мая 2025 года посредника задержали после получения части оплаты. У одного из клиентов уже появилось подтверждение отсрочки в официальной базе.
Во время следственных действий работники ГБР провели обыски, изъяли документацию и начали проверку всех лиц, которые могли незаконно воспользоваться фиктивным бронированием. Также устанавливается круг служащих ТЦК, которые могли быть причастны к принятию противоправных решений.
Подозрение
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Досудебное следствие продолжается.
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Подільники його, лупають очима… і чекають, Яку «портновські» для них, ціну встановлять!!
Краще б пошукали непричетних. Навіть медсестра ВЛК в Одесі - мільйонерка.
Борисова майже два роки тому затримали, і що?