Военнослужащего ТЦК в Днепре уличили во взяточничестве
В Днепре задержан военнослужащий ОТЦК и СП по подозрению в получении взятки от военнообязанного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.
"28 мая 2025 года в городе Днепр сотрудниками Службы безопасности Украины и при содействии Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины был задержан военнослужащий взвода охраны одного из РТЦК и СП. Задержание произошло по подозрению в получении взятки от военнообязанного гражданина. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368 УКУ", - говорится в сообщении.
Личный состав РТЦК и СП сотрудничает со следствием
Командование и личный состав областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оказывают полное содействие работе правоохранительных органов.
По результатам следственных действий и соответствующего судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и организационные меры.
Позиция Сухопутных войск ВСУ
Отмечаем, что Сухопутные войска ВСУ - всегда придерживаются принципов прозрачности и законности в своей деятельности и деятельности подчиненных подразделений. Мы осуждаем данные преступления и имеем нулевой уровень толерантности к тем лицам, кто позволяет себе их совершать.
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військовослужбовцяпрацівника ! 🧐
У разі відмови він погрожував солдатам відправкою на передову. Збиток державі від виплати заробітної плати солдатам-будівельникам склав понад 500 тис. грн. Справу передали до суду.
Цим користуються злодії з ТЦК.
ТЦКшники майже всі мільйонери, які збагатилася на крові людей.
ну й слава Богу
Доречі ухилянтів, та взагалі злочинців (а ті кто у розшуку вже апріорі - злочинці, у розшуку "за вбивство" чи "у розшуку за ухилення від мобілізації" для мене одне й те саме) такі продажні ТЦКшники взагалі дуже влаштовують.
А ті хто та полях, ті війсковослужбовці ТЦК хто честно виконує свій обов'язок і робить усе задля мобілізації та поповнення складу ВСУ, а ще й хабарі не бере - для ухилянта смерть. )))