Военнослужащего ТЦК в Днепре уличили во взяточничестве

В Днепре задержан военнослужащий ОТЦК и СП по подозрению в получении взятки от военнообязанного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.

"28 мая 2025 года в городе Днепр сотрудниками Службы безопасности Украины и при содействии Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины был задержан военнослужащий взвода охраны одного из РТЦК и СП. Задержание произошло по подозрению в получении взятки от военнообязанного гражданина. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368 УКУ", - говорится в сообщении.

Личный состав РТЦК и СП сотрудничает со следствием

Командование и личный состав областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оказывают полное содействие работе правоохранительных органов.

По результатам следственных действий и соответствующего судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и организационные меры.

Позиция Сухопутных войск ВСУ

Отмечаем, что Сухопутные войска ВСУ - всегда придерживаются принципов прозрачности и законности в своей деятельности и деятельности подчиненных подразделений. Мы осуждаем данные преступления и имеем нулевой уровень толерантности к тем лицам, кто позволяет себе их совершать.