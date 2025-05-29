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Новости Коррупция в ТЦК
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Военнослужащего ТЦК в Днепре уличили во взяточничестве

В Днепре на взятке поймали военного ТЦК

В Днепре задержан военнослужащий ОТЦК и СП по подозрению в получении взятки от военнообязанного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.

"28 мая 2025 года в городе Днепр сотрудниками Службы безопасности Украины и при содействии Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины был задержан военнослужащий взвода охраны одного из РТЦК и СП. Задержание произошло по подозрению в получении взятки от военнообязанного гражданина. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368 УКУ", - говорится в сообщении.

Личный состав РТЦК и СП сотрудничает со следствием

Командование и личный состав областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оказывают полное содействие работе правоохранительных органов.

По результатам следственных действий и соответствующего судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и организационные меры.

Позиция Сухопутных войск ВСУ

Отмечаем, что Сухопутные войска ВСУ - всегда придерживаются принципов прозрачности и законности в своей деятельности и деятельности подчиненных подразделений. Мы осуждаем данные преступления и имеем нулевой уровень толерантности к тем лицам, кто позволяет себе их совершать.

Автор: 

взятка (6177) Днепр (4437) ТЦК (591) Днепропетровская область (4052) Днепровский район (94)


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Топ комментарии
+12
Не може бути!...
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29.05.2025 14:48
+7
Це кацапське ІПСО! Знову ТЦК обсирають, як кури драбину, ну не можна так робити!
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29.05.2025 14:56
+5
Командир однієї з частин у Дніпрі з 2022 року змушував бійців будувати будинки для мами та свекрухи, - ДБР

У разі відмови він погрожував солдатам відправкою на передову. Збиток державі від виплати заробітної плати солдатам-будівельникам склав понад 500 тис. грн. Справу передали до суду.
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29.05.2025 14:55
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Не може бути!...
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29.05.2025 14:48 Ответить
Чому не може?Армія складається з одного наріду що не в армії.Одні несуть хабарі щоб порішать шкурні питання,інші беруть.Хабарниками є 2 сторони.Корупція нікуди не поділася.
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29.05.2025 15:43 Ответить
Це - перешкоджання діяльності військовослужбовця працівника ! 🧐
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29.05.2025 15:03 Ответить
іпсо з москваХХХфільм
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29.05.2025 15:19 Ответить
Командир однієї з частин у Дніпрі з 2022 року змушував бійців будувати будинки для мами та свекрухи, - ДБР

У разі відмови він погрожував солдатам відправкою на передову. Збиток державі від виплати заробітної плати солдатам-будівельникам склав понад 500 тис. грн. Справу передали до суду.
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29.05.2025 14:55 Ответить
брехня,зараз словоблуд частини вийде і розкаже правду
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29.05.2025 15:21 Ответить
Ипсо. Ипсо и точка! Не поверю что "воин света" по фронту групового Оповіщення такое удумал!!
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29.05.2025 14:56 Ответить
Це кацапське ІПСО! Знову ТЦК обсирають, як кури драбину, ну не можна так робити!
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29.05.2025 14:56 Ответить
Ето нє єво! Врагі падбросілі!
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29.05.2025 15:01 Ответить
Решил отбить бабло, которое ввалил на на такое уютное место службы. Противно...
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29.05.2025 15:02 Ответить
Зараз як зайдуть... Зараз як осудять...
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29.05.2025 15:06 Ответить
Вже в кожного ТЦКшника по три Тесли і по п'ять квартир а вони за 3 роки всього першого Тецекуна на хабарі зловили.
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29.05.2025 15:07 Ответить
Сосалки ухилянтські попало гімно в пащу жріть не подавіться самі суки несете а потім здаєте підарасня щоб не взяли до війська Не хочете захищать Україну будете ******* у кадирівців
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29.05.2025 15:08 Ответить
Навіщо ви так про себе, ви ж хіба є бл.дью у кадировців, раз ви не в армії?
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29.05.2025 15:11 Ответить
Ви б краще як матюки писати, запропонували б як його звільнити найскоріше, щоб він продовжував виконувати свої обов'язки з комплектування і соціальної підтримки. Це скоріше всього якась помилка. Як це так затримали? Це пряме перешкоджання діяльності війська. Так не можна!
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29.05.2025 15:18 Ответить
Внатурє чотко опустив сосалок ухилянтських, *** красава
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29.05.2025 15:27 Ответить
Люди готові віддати останнє, щоб жити.
Цим користуються злодії з ТЦК.
ТЦКшники майже всі мільйонери, які збагатилася на крові людей.
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29.05.2025 15:09 Ответить
Деякі злодії з тцк беруть хабарі, їх треба викривать і карать, разом зі злодіями-ухилянтами які за хабарі намагаються незаконно отримать перевагу над совісними і мужніми людьми які захищають їхні сраки.
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29.05.2025 15:36 Ответить
Навіщо ти тоді дав хабар ТЦК і не пішов на фронт?
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29.05.2025 15:43 Ответить
Ти ухилянтська гнида кому це пишеш?Я ветеран війни з 15 року,пройшов 2 мобілізації.А ти Інтернетна чмоня сидиш під кожною новиною про тцк,бо робота така.Ясно на кого працюєш.
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29.05.2025 15:49 Ответить
Ага, ти ветеран інтернету за гроші від ботоферми єрмачка ))
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29.05.2025 15:54 Ответить
Бот Нікалай називає реальних людей ботоферма. Іди за рускім караблєм,кацапська тварюка.
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29.05.2025 16:25 Ответить
Не істери, кацап. Ти спалився.
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29.05.2025 16:27 Ответить
Це все іпсо! Ви наговорюєте! Ці хлопчики не навчені до війни!
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29.05.2025 15:17 Ответить
Зазначаємо, що Сухопутні війська ЗСУ - завжди дотримуються принципів прозорості та законності у своїй діяльності та діяльності підпорядкованих підрозділів. Ми засуджуємо дані злочини та маємо нульовий рівень толерантності до тих осіб, хто дозволяє собі їх вчиняти. Джерело: https://censor.net/ua/n3555031

ну й слава Богу
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29.05.2025 15:18 Ответить
👍👍браво
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29.05.2025 15:24 Ответить
Це ж перешкоджання роботі ТЦК. Так командування Сухопутних військ заявило. Всім по 8 років.
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29.05.2025 15:23 Ответить
тут без питань в загалі,тільки жорстко карати,втручання в мобілізаційний процес
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29.05.2025 15:26 Ответить
Ось таких ТЦКшників треба карати жорстоко - це зрив мобілізації. Треба жорско покарати що б ухилянти не могли ніяк відкупитися.

Доречі ухилянтів, та взагалі злочинців (а ті кто у розшуку вже апріорі - злочинці, у розшуку "за вбивство" чи "у розшуку за ухилення від мобілізації" для мене одне й те саме) такі продажні ТЦКшники взагалі дуже влаштовують.
А ті хто та полях, ті війсковослужбовці ТЦК хто честно виконує свій обов'язок і робить усе задля мобілізації та поповнення складу ВСУ, а ще й хабарі не бере - для ухилянта смерть. )))
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29.05.2025 15:40 Ответить
Якось не віриться цій новині... Всі ж знають, що для наших героїв з ТЦК честь та гідність українського громадянина - найвища життєва цінність, а суворе дотримання норм законодавства під час проведення мобілізаційних заходів в державі є основним моральним імперативом.
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29.05.2025 15:41 Ответить
Сцикуни ухилянти завили,ще одна можливість не служити накрилась 😀
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29.05.2025 15:54 Ответить
Та ти шо, ти розмвляв з Кошевим, Пікаловим та Юзіком?
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29.05.2025 16:19 Ответить
 
 