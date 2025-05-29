Військовослужбовця ТЦК у Дніпрі викрили на хабарі

У Дніпрі затримано військовослужбовця ОТЦК та СП за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

"28 травня 2025 року у місті Дніпро співробітниками Служби безпеки України та за сприяння Командування Сухопутних військ Збройних Сил України був затриманий військовослужбовець взводу охорони одного з РТЦК та СП. Затримання відбулось за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного громадянина. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368 ККУ", - ідеться в повідомленні.

Особовий склад РТЦК та СП співпрацює зі слідством

Командування та особовий склад обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надають повне сприяння роботі правоохоронних органів.

За результатами слідчих дій та відповідного судового рішення будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні та організаційні заходи.

Позиція Сухопутних військ ЗСУ

Зазначаємо, що Сухопутні війська ЗСУ - завжди дотримуються принципів прозорості та законності у своїй діяльності та діяльності підпорядкованих підрозділів. Ми засуджуємо дані злочини та маємо нульовий рівень толерантності до тих осіб, хто дозволяє собі їх вчиняти.