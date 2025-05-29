Військовослужбовця ТЦК у Дніпрі викрили на хабарі
У Дніпрі затримано військовослужбовця ОТЦК та СП за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.
"28 травня 2025 року у місті Дніпро співробітниками Служби безпеки України та за сприяння Командування Сухопутних військ Збройних Сил України був затриманий військовослужбовець взводу охорони одного з РТЦК та СП. Затримання відбулось за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного громадянина. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368 ККУ", - ідеться в повідомленні.
Особовий склад РТЦК та СП співпрацює зі слідством
Командування та особовий склад обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надають повне сприяння роботі правоохоронних органів.
За результатами слідчих дій та відповідного судового рішення будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні та організаційні заходи.
Позиція Сухопутних військ ЗСУ
Зазначаємо, що Сухопутні війська ЗСУ - завжди дотримуються принципів прозорості та законності у своїй діяльності та діяльності підпорядкованих підрозділів. Ми засуджуємо дані злочини та маємо нульовий рівень толерантності до тих осіб, хто дозволяє собі їх вчиняти.
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військовослужбовцяпрацівника ! 🧐
У разі відмови він погрожував солдатам відправкою на передову. Збиток державі від виплати заробітної плати солдатам-будівельникам склав понад 500 тис. грн. Справу передали до суду.
Цим користуються злодії з ТЦК.
ТЦКшники майже всі мільйонери, які збагатилася на крові людей.
ну й слава Богу
Доречі ухилянтів, та взагалі злочинців (а ті кто у розшуку вже апріорі - злочинці, у розшуку "за вбивство" чи "у розшуку за ухилення від мобілізації" для мене одне й те саме) такі продажні ТЦКшники взагалі дуже влаштовують.
А ті хто та полях, ті війсковослужбовці ТЦК хто честно виконує свій обов'язок і робить усе задля мобілізації та поповнення складу ВСУ, а ще й хабарі не бере - для ухилянта смерть. )))