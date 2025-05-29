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Новини Корупція ТЦК
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Військовослужбовця ТЦК у Дніпрі викрили на хабарі

У Дніпрі на хабарі спіймали військового ТЦК

У Дніпрі затримано військовослужбовця ОТЦК та СП за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

"28 травня 2025 року у місті Дніпро співробітниками Служби безпеки України та за сприяння Командування Сухопутних військ Збройних Сил України був затриманий військовослужбовець взводу охорони одного з РТЦК та СП. Затримання відбулось за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного громадянина. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368 ККУ", - ідеться в повідомленні.

Особовий склад РТЦК та СП співпрацює зі слідством

Командування та особовий склад обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надають повне сприяння роботі правоохоронних органів.

За результатами слідчих дій та відповідного судового рішення будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні та організаційні заходи.

Позиція Сухопутних військ ЗСУ

Зазначаємо, що Сухопутні війська ЗСУ - завжди дотримуються принципів прозорості та законності у своїй діяльності та діяльності підпорядкованих підрозділів. Ми засуджуємо дані злочини та маємо нульовий рівень толерантності до тих осіб, хто дозволяє собі їх вчиняти.

Автор: 

хабар (4727) Дніпро (3295) ТЦК та СП (638) Дніпропетровська область (3831) Дніпровський район (94)


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Топ коментарі
+12
Не може бути!...
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29.05.2025 14:48
+7
Це кацапське ІПСО! Знову ТЦК обсирають, як кури драбину, ну не можна так робити!
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29.05.2025 14:56
+5
Командир однієї з частин у Дніпрі з 2022 року змушував бійців будувати будинки для мами та свекрухи, - ДБР

У разі відмови він погрожував солдатам відправкою на передову. Збиток державі від виплати заробітної плати солдатам-будівельникам склав понад 500 тис. грн. Справу передали до суду.
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29.05.2025 14:55
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Не може бути!...
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29.05.2025 14:48 Відповісти
Чому не може?Армія складається з одного наріду що не в армії.Одні несуть хабарі щоб порішать шкурні питання,інші беруть.Хабарниками є 2 сторони.Корупція нікуди не поділася.
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29.05.2025 15:43 Відповісти
Це - перешкоджання діяльності військовослужбовця працівника ! 🧐
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29.05.2025 15:03 Відповісти
іпсо з москваХХХфільм
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29.05.2025 15:19 Відповісти
Командир однієї з частин у Дніпрі з 2022 року змушував бійців будувати будинки для мами та свекрухи, - ДБР

У разі відмови він погрожував солдатам відправкою на передову. Збиток державі від виплати заробітної плати солдатам-будівельникам склав понад 500 тис. грн. Справу передали до суду.
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29.05.2025 14:55 Відповісти
брехня,зараз словоблуд частини вийде і розкаже правду
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29.05.2025 15:21 Відповісти
Ипсо. Ипсо и точка! Не поверю что "воин света" по фронту групового Оповіщення такое удумал!!
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29.05.2025 14:56 Відповісти
Це кацапське ІПСО! Знову ТЦК обсирають, як кури драбину, ну не можна так робити!
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29.05.2025 14:56 Відповісти
Ето нє єво! Врагі падбросілі!
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29.05.2025 15:01 Відповісти
Решил отбить бабло, которое ввалил на на такое уютное место службы. Противно...
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29.05.2025 15:02 Відповісти
Зараз як зайдуть... Зараз як осудять...
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29.05.2025 15:06 Відповісти
Вже в кожного ТЦКшника по три Тесли і по п'ять квартир а вони за 3 роки всього першого Тецекуна на хабарі зловили.
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29.05.2025 15:07 Відповісти
Сосалки ухилянтські попало гімно в пащу жріть не подавіться самі суки несете а потім здаєте підарасня щоб не взяли до війська Не хочете захищать Україну будете ******* у кадирівців
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29.05.2025 15:08 Відповісти
Навіщо ви так про себе, ви ж хіба є бл.дью у кадировців, раз ви не в армії?
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29.05.2025 15:11 Відповісти
Ви б краще як матюки писати, запропонували б як його звільнити найскоріше, щоб він продовжував виконувати свої обов'язки з комплектування і соціальної підтримки. Це скоріше всього якась помилка. Як це так затримали? Це пряме перешкоджання діяльності війська. Так не можна!
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29.05.2025 15:18 Відповісти
Внатурє чотко опустив сосалок ухилянтських, *** красава
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29.05.2025 15:27 Відповісти
Люди готові віддати останнє, щоб жити.
Цим користуються злодії з ТЦК.
ТЦКшники майже всі мільйонери, які збагатилася на крові людей.
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29.05.2025 15:09 Відповісти
Деякі злодії з тцк беруть хабарі, їх треба викривать і карать, разом зі злодіями-ухилянтами які за хабарі намагаються незаконно отримать перевагу над совісними і мужніми людьми які захищають їхні сраки.
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29.05.2025 15:36 Відповісти
Навіщо ти тоді дав хабар ТЦК і не пішов на фронт?
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29.05.2025 15:43 Відповісти
Ти ухилянтська гнида кому це пишеш?Я ветеран війни з 15 року,пройшов 2 мобілізації.А ти Інтернетна чмоня сидиш під кожною новиною про тцк,бо робота така.Ясно на кого працюєш.
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29.05.2025 15:49 Відповісти
Ага, ти ветеран інтернету за гроші від ботоферми єрмачка ))
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29.05.2025 15:54 Відповісти
Це все іпсо! Ви наговорюєте! Ці хлопчики не навчені до війни!
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29.05.2025 15:17 Відповісти
Зазначаємо, що Сухопутні війська ЗСУ - завжди дотримуються принципів прозорості та законності у своїй діяльності та діяльності підпорядкованих підрозділів. Ми засуджуємо дані злочини та маємо нульовий рівень толерантності до тих осіб, хто дозволяє собі їх вчиняти. Джерело: https://censor.net/ua/n3555031

ну й слава Богу
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29.05.2025 15:18 Відповісти
👍👍браво
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29.05.2025 15:24 Відповісти
Це ж перешкоджання роботі ТЦК. Так командування Сухопутних військ заявило. Всім по 8 років.
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29.05.2025 15:23 Відповісти
тут без питань в загалі,тільки жорстко карати,втручання в мобілізаційний процес
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29.05.2025 15:26 Відповісти
Ось таких ТЦКшників треба карати жорстоко - це зрив мобілізації. Треба жорско покарати що б ухилянти не могли ніяк відкупитися.

Доречі ухилянтів, та взагалі злочинців (а ті кто у розшуку вже апріорі - злочинці, у розшуку "за вбивство" чи "у розшуку за ухилення від мобілізації" для мене одне й те саме) такі продажні ТЦКшники взагалі дуже влаштовують.
А ті хто та полях, ті війсковослужбовці ТЦК хто честно виконує свій обов'язок і робить усе задля мобілізації та поповнення складу ВСУ, а ще й хабарі не бере - для ухилянта смерть. )))
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29.05.2025 15:40 Відповісти
Якось не віриться цій новині... Всі ж знають, що для наших героїв з ТЦК честь та гідність українського громадянина - найвища життєва цінність, а суворе дотримання норм законодавства під час проведення мобілізаційних заходів в державі є основним моральним імперативом.
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29.05.2025 15:41 Відповісти
Сцикуни ухилянти завили,ще одна можливість не служити накрилась 😀
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29.05.2025 15:54 Відповісти
 
 