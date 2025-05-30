Драка гражданских с военными ТЦК в Каменце-Подольском: открыто 2 уголовных производства

В результате массовой драки между гражданскими и военнослужащими ТЦК и СП, произошедшей 29 мая в Каменце-Подольском Хмельницкой области, открыли два уголовных производства.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Во время мероприятий оповещения районным ТЦК и СП между военными и несколькими десятками местных жителей возник конфликт, в ходе которого граждане перерезали шины автомобиля и создали блокаду. При попытке покинуть военными место произошел наезд на двух человек", - пояснила Юлия Шевченко.

По ее словам, в результате этого 65-летняя женщина и 51-летний мужчина были травмированы.

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В спецпрокуратуре добавили, что по указанному факту зарегистрировано два уголовных производства:

ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);

ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые им управляют).

Пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона отметила, что сейчас принимаются меры для всестороннего, полного и беспристрастного исследования всех обстоятельств инцидента.

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Напомним, 29 мая около сотни людей в Каменце-Подольском атаковали служебный автомобиль мобильной группы оповещения одного из ТЦК.

По информации Хмельницкого областного ТЦК и СП, транспортное средство было повреждено, а действия граждан имели "признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ". На место происшествия прибыли правоохранители для проведения следственных действий и установления личностей нарушителей.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский распорядился провести служебное расследование массовой драки между военными ТЦК и гражданскими в Каменце-Подольском.

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