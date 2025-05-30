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Новости Конфликт с ТЦК
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Драка гражданских с военными ТЦК в Каменце-Подольском: открыто 2 уголовных производства

Конфликт с ТЦК в Каменце-Подольском: возбуждены уголовные дела

В результате массовой драки между гражданскими и военнослужащими ТЦК и СП, произошедшей 29 мая в Каменце-Подольском Хмельницкой области, открыли два уголовных производства.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Во время мероприятий оповещения районным ТЦК и СП между военными и несколькими десятками местных жителей возник конфликт, в ходе которого граждане перерезали шины автомобиля и создали блокаду. При попытке покинуть военными место произошел наезд на двух человек", - пояснила Юлия Шевченко.

По ее словам, в результате этого 65-летняя женщина и 51-летний мужчина были травмированы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Драка с военными ТЦК в Каменце-Подольском: Сырский поручил служебное расследование

В спецпрокуратуре добавили, что по указанному факту зарегистрировано два уголовных производства:

  • ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);
  • ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые им управляют).

Пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона отметила, что сейчас принимаются меры для всестороннего, полного и беспристрастного исследования всех обстоятельств инцидента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение военнослужащего ТЦК на Львовщине: двух нападавших отправили под домашний арест

Напомним, 29 мая около сотни людей в Каменце-Подольском атаковали служебный автомобиль мобильной группы оповещения одного из ТЦК.

По информации Хмельницкого областного ТЦК и СП, транспортное средство было повреждено, а действия граждан имели "признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ". На место происшествия прибыли правоохранители для проведения следственных действий и установления личностей нарушителей.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский распорядился провести служебное расследование массовой драки между военными ТЦК и гражданскими в Каменце-Подольском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черкасский ТЦК о конфликте: Военнослужащие терцентра действовали в рамках действующего законодательства

Автор: 

конфликт (838) прокуратура (5030) ТЦК (594) Хмельницкая область (955) Каменец-Подольский (5)


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Топ комментарии
+5
Одного запакували, по іншим проїхались. "Молодці".
А люди певно не дуже хочуть помирати за отаке...
"Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який забороняє НАЗК перевіряти майно посадовців, набуте або після їхнього звільнення, або до призначення Джерело: https://censor.net/ua/n3555199
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30.05.2025 17:31
+4
До "працівники ТЦК" і "військовослужбовці ТЦК" додалися "представники ЗСУ"
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30.05.2025 17:38
+3
Безкарність від привладних зеленського щодо злочинів проти ВІЙСЬКОВИХ, спонукає до вжиття більш дієвих заходів ВІЙСЬКОВИМИ!,
Їх, портновські служки в мантіях, не захищають!
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30.05.2025 17:32
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Правила форума Совет форумчан
Одного запакували, по іншим проїхались. "Молодці".
А люди певно не дуже хочуть помирати за отаке...
"Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який забороняє НАЗК перевіряти майно посадовців, набуте або після їхнього звільнення, або до призначення Джерело: https://censor.net/ua/n3555199
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30.05.2025 17:31 Ответить
і ....таа-даам.....винні всі крім свинорилих котиків,холопи бунтують і кидаються під колеса,нанасячи собі травми.
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30.05.2025 17:40 Ответить
Безкарність від привладних зеленського щодо злочинів проти ВІЙСЬКОВИХ, спонукає до вжиття більш дієвих заходів ВІЙСЬКОВИМИ!,
Їх, портновські служки в мантіях, не захищають!
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30.05.2025 17:32 Ответить
Блюванув
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30.05.2025 17:34 Ответить
До "працівники ТЦК" і "військовослужбовці ТЦК" додалися "представники ЗСУ"
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30.05.2025 17:38 Ответить
Всім хто піднімає руку на військових по 12 років і на відновлення країни. Дешева робоча сила.
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30.05.2025 17:47 Ответить
2 статьи - одна на тех кто блокировал, другая на тех кто наехал на них. С такой слабой властью, которая не способна обеспечить виполнение своих законов, невозможно победить в войне. В єтом случае ТЦКшники должні біли открівать огонь на поражение, но они даже табельное с собой не берут зная что их всегда сделают крайними. Если Зеленский не способен создать законодательній фундамент под мобилизационніе мероприятия, то может пусть тогда он со своей зеленой партией идет если не на фронт, то хотя бі в ТЦК поработать?
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30.05.2025 17:47 Ответить
Що там з розслідуванням вбивст військослужбовців -мобілізованих з Луцька та Рівного в цьому місяці?
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30.05.2025 17:50 Ответить
Думаю, що з такими оруелівськими трактуваннями подій наступний випадок буде в же в областному центрі чоловік на 500, якщо не більше.
В епоху мобільного інтернету уже давно неможливо всратися і звинуватити весь світ навколо, що від нього смердить.
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30.05.2025 18:01 Ответить
а про избитого хлопца тцкашниками ничего не говорят))))
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30.05.2025 18:09 Ответить
то все огріхи мобілізації,буває десь передавили,стараються котики,треба пробачати...
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30.05.2025 18:37 Ответить
военный не имеет права и пальцем дотрагиваться до гражданского, и где возбуждение дела против тцк? людей держат за быдло, они забыли 2013год
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30.05.2025 18:41 Ответить
"организований спротив". це прекрасно. Оце оповистили
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30.05.2025 18:12 Ответить
Вау!
Крутяк! Давненько не було такого масштабного екшен-движу!
Й хто кому?!
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30.05.2025 18:17 Ответить
А якщо діяти у рамках закону? Проводити оповіщення з поліцією і ввімкненими боді-камерами? На вимогу громадян показувати всі, передбачені законом посвідчення і документи? Не пробували? А якщо при спробі плкинути мфсце пригоди тебе оточили громадяни України, то чому замімть виклику патрульної поліцвї потрібно скоювати наїзди на громадян? Де поліція діалогу? Невже у можновладців нема відчуття, що твкі речі, які відбувпються все частіше, призведуть до бунтів і безчинмьв і чтм скористаються справжні провокатори і диверсанти? Чи власне оце неадекватне реагування - це і є свідома диверсія? Комусь потрібно війни у тилу? Раз влада сама прийняла закон і вмтановила порядок процедури, то чому не дотримуватись прийнятого? Не задовільняє закон - змінюйте, у вас же більшість є. Але раз прийняли - виконуйте! Досить підставляти армію і громадян, стараючись свідоио, чи несвідомо зіштовхувати їх лобами.
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30.05.2025 18:21 Ответить
силовики просто думають що вони безкарні і безсмертні.
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30.05.2025 18:22 Ответить
та забувають що форму носиш не вічно,а пам"ять на зло вічна,особливо приправлена болю чи смертю близьких,та і карма як би до неї не відносилися вміє доганяти не сховаєшся
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30.05.2025 18:41 Ответить
Звісно,краще роками,родинами,кланами займатися контрабандою лісу,бурштину,цигарок ніж захищати Батьківщину. Таким тваринам,що москалі,що інопланетяни прийдуть до України лише би жерти, розмножуватися та заробляти...
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30.05.2025 18:21 Ответить
Яке перешкоджання військовим ,коли військові не мають права підходити до цивільних ауууу оркиииии ау!
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30.05.2025 18:33 Ответить
Ці ТЦКовці (у процесі пакування хлопця) заподіяли шкоду двом жінкам. Одній зламали обидві руки.
Далі була людська реакція.
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30.05.2025 18:36 Ответить
бидло в формі рахує інакше,бо стаття виглядала інакше з боку справедливості
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30.05.2025 18:43 Ответить
 
 