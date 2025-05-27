Черкасский ТЦК о конфликте: Военнослужащие терцентра действовали в рамках действующего законодательства

В Черкасском ТЦК и СП прокомментировали конфликт, который накануне случился на улице Рождественской с участием мужчин и военнослужащих терцентра.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ОТЦК и СП Владимир Левченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, военнослужащие территориального центра осуществляли мероприятия оповещения военнообязанных.

"Собственно в том районе во время оповещения увидели мужчин, которые соответствуют под категорию военнообязанных и подошли к ним с целью проверки военно-учетных документов. У одного они успели проверить военно-учетные документы, но им еще не поступил ответ от оператора, который предоставляет нам информацию что с человеком. И начался уже словесный конфликт, который потом перешел в более серьезные намерения", - рассказал Левченко.

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В ТЦК отметили, что военные терцентра действовали в рамках действующего законодательства, не нарушая его.

"Они держались, несмотря на провокации гражданских лиц, которые переходили все нормальные этические границы. Поэтому если есть какие-то факторы, которые будут указывать на нарушение правил воинского учета, они, конечно, будут учтены при составлении административных материалов", - отметил Левченко.

По его словам, один из военных ТЦК и СП - ветеран, участник боевых действий.

"Он прошел военные действия на Харьковщине, на Запорожском направлении. Сейчас по состоянию здоровья проходит военную службу в территориальном центре", - добавил он.

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Напомним, в Черкассах полиция начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении военнослужащих ТЦК и СП.

27 мая в Черкассах правоохранители задержали четырех человек, которые участвовали в конфликте с военнослужащими ТЦК и СП.