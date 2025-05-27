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Новости Нападение на ТЦК
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Черкасский ТЦК о конфликте: Военнослужащие терцентра действовали в рамках действующего законодательства

нападение на ТЦКашников в Черкассах

В Черкасском ТЦК и СП прокомментировали конфликт, который накануне случился на улице Рождественской с участием мужчин и военнослужащих терцентра.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ОТЦК и СП Владимир Левченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, военнослужащие территориального центра осуществляли мероприятия оповещения военнообязанных.

"Собственно в том районе во время оповещения увидели мужчин, которые соответствуют под категорию военнообязанных и подошли к ним с целью проверки военно-учетных документов. У одного они успели проверить военно-учетные документы, но им еще не поступил ответ от оператора, который предоставляет нам информацию что с человеком. И начался уже словесный конфликт, который потом перешел в более серьезные намерения", - рассказал Левченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфликт с военнослужащими ТЦК в Черкассах: задержаны четверо подозреваемых

В ТЦК отметили, что военные терцентра действовали в рамках действующего законодательства, не нарушая его.

"Они держались, несмотря на провокации гражданских лиц, которые переходили все нормальные этические границы. Поэтому если есть какие-то факторы, которые будут указывать на нарушение правил воинского учета, они, конечно, будут учтены при составлении административных материалов", - отметил Левченко.

По его словам, один из военных ТЦК и СП - ветеран, участник боевых действий.

"Он прошел военные действия на Харьковщине, на Запорожском направлении. Сейчас по состоянию здоровья проходит военную службу в территориальном центре", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За препятствование работе ТЦК грозит до 8 лет тюрьмы, - Сухопутные войска

Напомним, в Черкассах полиция начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении военнослужащих ТЦК и СП.

27 мая в Черкассах правоохранители задержали четырех человек, которые участвовали в конфликте с военнослужащими ТЦК и СП.

Автор: 

конфликт (836) Черкассы (851) ТЦК (582)


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Топ комментарии
+27
Додай ще щось про бурятів, без них методичка не повна.
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27.05.2025 17:45
+26
Учитывая что тцкшники были налегке и без сопровождения полицейского - 100% хотели по быстрому срубить бабла, а вместо этого получили по чайнику 😁
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27.05.2025 17:38
+25
Чуваки, що без супроводу правоохоронців чогось вимагають від громадян і навіть не можуть надати на їх законну вимогу посадові посвідчення державного зразка - це всього-навсього члени ОЗУ. Громадяни мають повне право на самооборону для недопущення скоєння злочинів цими особами.
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27.05.2025 17:44
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Ющенко геть у мене не було. В мене було Ющенко - іуда. І я не перевзуваюсь. Юля - прем'єр, Залужний - президент. Юлі не потрібна булава. Вона найбільш успішний прем'єр у Центральній Європі. Навіть Тетчер сказала, що такі люди приходять раз на Триста років
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27.05.2025 18:18 Ответить
Не ображай Суліму. Він смарагд Цензора. БУв ще такий "Ігор Л", шкода десь пропав. Дай бог живий
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27.05.2025 19:51 Ответить
Ще під ніком ;рітта рижук; писав? Він?
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27.05.2025 20:01 Ответить
не знаю такого
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27.05.2025 20:03 Ответить
Новина від НАЗК
«Повні перевірки декларацій посадовців ТЦК: завершено 18 перевірок, виявлено порушень на 36,8 млн грн !»
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27.05.2025 17:51 Ответить
https://nazk.gov.ua/uk/povni-perevirky-deklaratsiy-posadovtsiv-ttsk-zaversheno-18-perevirok-vyyavleno-porushen-na-36-8-mln-grn/

Протягом 2024-2025 років Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), з яких 18 завершено. За їх результатами виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн та необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.

Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення. Так, у період з 26.08.2021 по 18.07.2023 близькі особи посадовця набули активи вартістю понад 8,8 млн грн, законність джерел походження яких не підтверджено. Зокрема, набуто дві квартири в Дніпрі, два автомобілі (Volkswagen Passat та Ford Ranger), а також 65 тис. дол. США, які подаровані дружині її батьком з недостатнім для цього рівнем доходу.

І це тільки 18 переревірених декларацій!
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27.05.2025 17:54 Ответить
Наприклад - в Сумах , начальник ВСП , "раптом" мільйонером виявився ... і його жінка теж !
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27.05.2025 17:59 Ответить
ВСП- вони не мобілізують. Вони військових шманають. Особисто побратима відкупляв, щоб не задули. Бо інакше мінус сотка.
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27.05.2025 18:04 Ответить
це - просто як типовий приклад "героїзму" деяких тилових ...
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27.05.2025 18:15 Ответить
Що, ВСП поперли проти тцкунів?
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27.05.2025 19:03 Ответить
Хіба це погано, що роблять перевірки та знаходять покидьків у тому ж ТЦК? Але порушення, які є в ТЦК, не дають ніякого права відмовлятися від конституційного обов'язку по захисту України.
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27.05.2025 17:55 Ответить
У нас мужика хотіли мобілізувати, так він відразу заявив- ; Я народився в ссср і воювать якщо й буду, то за росію, а вам в спини стріляти буду!;
З ТЦК в лікарню потрапив, відгемселили що кров'ю мочився. Зараз переховується.
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27.05.2025 17:58 Ответить
І що поганого в такому вихованні? Просто одного потенційного ворога затрьохсотили ще на підступах.
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27.05.2025 18:01 Ответить
Куда ж без твого висеру.Сидиш,пердиш в діван і всіх на війну посилаєш ,захищати твій діван і твою любиму роботу пердіти
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27.05.2025 18:20 Ответить
Так. Сиджу, намагаюсь агітувати ставати людей на захист країни. А ти сидиш під стріхою обісравшись, та чекаєш на руський мір. Бо в одиночку твій сусід не вивезе цю війну. Тож кацапи й до тебе доберуться. Надарують тобі канахвєт. Повну сраку.
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27.05.2025 18:25 Ответить
Іди до війська пердун-агітатор і не кажи,що ти старий пирдун.Зброю в руках тримати можеш-придатний!!!
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27.05.2025 18:28 Ответить
Якщо в сусіда стріха протікає і він приводить до влади всяких пройдисвітів,то йому важко чимось допомогти
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27.05.2025 18:29 Ответить
Кожна сциклива ухилянтська скотиняка, подібна тобі, позіціонує себе як борцуна з зеленим режимом. Мовляв, я не ховаюсь у погрібі. Це я так знешкоджую владу Зеленського. Не буду воювати поки ці зеленосракі у країні керують. Це у вас всіх така відмовка. Щоб не виглядати остаточним чмом засраним під спідницею у дружини. А начебто політичний опонент. По іншому звучить. Але виглядає так само огидно як і той хто вже втопився в Тисі.
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27.05.2025 18:40 Ответить
Шо ти тут дрищеш?Зброю в руки і захищай країну клятий пердун-ухилянт!!
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27.05.2025 18:51 Ответить
А ти звідкіля це все знаєш? Був при цьому присутнім, тцкун? То ти, як і решта тцкунів, бравий лише гуртом гамселити цивільних в тилу. Кацапів на фронті сцикотно?
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27.05.2025 18:51 Ответить
красивая сказка. вас зеленский учил в трускавце?
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27.05.2025 20:08 Ответить
А що конституційного в цих шалених заробітках?
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27.05.2025 18:41 Ответить
Нічого. Тому й викривають злочинців. Не так швидко як би нам хотілося. Але повторюся, злочини в середовищі державних службовців не є аргументом на користь відмови від власних зобов'язань як громадянина України. Якщо хтось їде на червоний це ж не є дозволом що ви також можете це робити.
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27.05.2025 18:49 Ответить
Ти якусь херню написав .Які зобовязання?Власні?Власні у кожного різні і не регламентуються законом.Підеш до війська розвідником,бо на пенька похожий,ворог не поміте
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27.05.2025 19:02 Ответить
Власні це ті які прописані у Конституції. Кожному. Особисто. Тобі також.
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27.05.2025 19:04 Ответить
Я ж кажу,що пеньок з очима .В конституції такого поняття нема,як власні.Раджу прочитати конституцію телепню.
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27.05.2025 19:09 Ответить
А щодо розвідника, то я ним і є. Виявляю вас на сайті, систематизую та відправляю у спеціальний відділ СБУ на розробку. Треба ж вас якось проріджувати. Ось і твій нік хутко зникне.
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27.05.2025 19:08 Ответить
З якої палати розвіднику?
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27.05.2025 19:10 Ответить
Я з вас, козлорилих троляк, пруся. Коли не вивозите, то прапор негайно допомогу направляє. Ви ж тупі.
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27.05.2025 19:15 Ответить
Ну все зрозуміло.Твій діагноз homo stolidus cum dissocia personali
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27.05.2025 19:24 Ответить
Так, в 37-му такі, як ти, теж виявляли "ворогів народу" і відправляли в спеціальний відділ НКВС.
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27.05.2025 19:12 Ответить
Ні. То були твої родичі, СтєпаноВ.
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27.05.2025 19:13 Ответить
Твої предки. Яблучко від яблуні...
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27.05.2025 19:15 Ответить
"Перевірили військово-облікові документи"-все,їх повноваження вичерпані! "Оператор" це вже самодіяльність що не передбачена нормативними документами!
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27.05.2025 18:09 Ответить
затинялось в коментах 2-3 гея з тцк і мріють як всі "ухилянти" йдуть воювати за тцкашних господарів
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27.05.2025 18:14 Ответить
*******, люди теж діяли згідно чинного законодавства!!!
Щось ми не бачили ТЦКашників з ровесниками в руках!!!! Шо вони там робили?!?!?!
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27.05.2025 18:20 Ответить
Оповіщення і насильне впихування в бус - це не одне і те саме.
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27.05.2025 18:29 Ответить
"Він пройшов військові дії на Харківщині, на Запорізькому напрямку. Зараз за станом здоров'я проходить військову службу в територіальному центрі", - додав він.

Тобто, бігати і бити кацапів на фронті в нього здоров"я вже нема, а цивільних українців в тилу - цілком вистачає. Гм...
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27.05.2025 18:47 Ответить
Когда окажутся в составе РФ, тоже на сотрудников военкомата будут бычку включать??? Люди как были быдлом, такими и остались.. Только в России разговор короткий с такими.
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27.05.2025 18:52 Ответить
Ні. На окупованих територіях бояться й перднути. Особисто допитував полоненого, сказав ;А што дєлать, павєстка пришла, вот і пашьол;.
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27.05.2025 18:53 Ответить
Дімон, повертайся з Польщі і покажи, як треба Україну захищати.
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27.05.2025 18:58 Ответить
Більшість Старлінків ЗСУ на польському ІР.
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27.05.2025 19:04 Ответить
Ти Дімон?
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27.05.2025 19:05 Ответить
А ти Шкільний автобус?
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27.05.2025 19:06 Ответить
Згоден. 1:1
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27.05.2025 19:12 Ответить
А зачем мне таких людей как ты защищать??? 30 лет сидели в своей Украине, а теперь по хатах прячетесь.
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27.05.2025 19:10 Ответить
Так тобі і не треба захищати але навіщо ображати, давати поради людям країни до якої ти ніякого відношення не маєш? Тобі ж ніхто не дає поради за кого вболівати, за Тшасковського чи за Навроцького.
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27.05.2025 19:21 Ответить
То есть это нормальное поведение?? Нормально на остановке общественного транспорта прям под ноги окурки бросать или может нормально мусорные пакеты из окна выбрасывать??? Так же как и кошек,собак на улицу выкидывают когда они надоели. Я много чего насмотрелся. По этому и уехал, как показало время - не зря. Вы же остались, вас все устраивало, а теперь странная ситуация. В состав РФ вы не хотите,но воевать кто то должен,только не вы.. Я в отличии от вас,в политику не лезу, там не бывает нормальных кандидатов, но население слишком глупое чтоб осознать это.
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27.05.2025 19:37 Ответить
А сам ти де і чому ховаєшя?
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27.05.2025 19:31 Ответить
Уехал,потому что не хотел жить с такими как вы. Причем до войны. А если вам военный напишет, какие будут оправдания???
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27.05.2025 19:40 Ответить
На тлі https://week.ukrainianwall.com/142721-mobilizaciyu-rozshirili-teper-mozhna-sluzhiti-do-65-rokiv мобілізації в Україні питання про наявність військово-облікових документів стає особливо актуальним.

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають законне право перевіряти документи, що підтверджують військовий облік громадян.

За відсутності відповідних паперів людину можуть запросити до ТЦК для з'ясування обставин. У зв'язку з цим громадянам важливо знати, які документи потрібно носити із собою та в якому форматі вони мають бути надані, щоб уникнути можливих проблем.

https://week.ukrainianwall.com/uk/142727-mittyeve-zatrimannya-ta-mobilizaciya-tck-rozv-yazali-ruki-ostatochno-yak-zahistitis
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27.05.2025 19:20 Ответить
За відсутності відповідних паперів людину можуть запросити до ТЦК для з'ясування обставин.

Ось так запрошувати?

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27.05.2025 19:26 Ответить
Ще й бесплатно підвезуть )
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27.05.2025 19:37 Ответить
Пам'ятаю це відео. Хлопчина з переляку навіть упісявся.
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27.05.2025 19:48 Ответить
А хоч би й так, ввічливо запросили, а він відказується......, та й 65статтю Конституції України ніхто не відміняв

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
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27.05.2025 19:52 Ответить
Громадяни втомилися від війни і хочуть свято перше мая і шашликів.
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27.05.2025 20:00 Ответить
Ото ж бо й воно, що вони "втомилися від війни", анітрохи не понюхавши її.
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27.05.2025 20:24 Ответить
Вони страждають, бо на вулицю не вийдеш- можуть мобілізувати, кордони перекриті, ще й над головою зрідка пролітає.
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27.05.2025 20:35 Ответить
Заступник начальника ОТЦК та СП Володимир Левченко, а які межи закону України, дозволяють їздити ТЦК на закордонних номерах на автомобілі? Народ прийняв отих вояк за диверсійну кацапську групу. Навчиться з початку поважати закони України та народ, який вас годує.
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27.05.2025 19:26 Ответить
Яке відношення гопники ухилянти мають до народу? Що таке повага до гопника який вже в СІЗО саме за гопнічество? Скільки ті гопники заплатили податків щоб рахувалися що вони там десь когось годують. Щоб когось особисто хтось годував треба щоб дохід був більше 100 к. в місяць. По тих гопниках не скажеш що вони взагалі десь працюють. Тобто вони також сидять на шиї платників податків. Гопники це не народ або не весь народ. Щоб прикриватися ім'ям народу. Якщо навіть той двір якимсь дивом позбудеться тих гівнюків, то всім іншим мешканцям мабуть буде набагато спокійніше і комфортніше жити і надалі. Наприклад особисто для мене краще коли в дворі постійно знаходяться поліція або тцк. А не оці галімі забухані гопники. Ха ха ха.
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27.05.2025 20:09 Ответить
Поржав з коментів. Дякую хлопці, підняли настрій
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27.05.2025 19:47 Ответить
Фонд держмайна продав "Київський авторемонтний завод" за 310 мільйонів.
что с этого получил каждый гражданин от батьківщини? захищать часный завод?
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27.05.2025 20:31 Ответить
Друзенко, керівник ПДМШ - шпиталю, який рятує ЗСУ на фронті, каже, що три буси з бурятами ТЦК влаштували облаву на двох його співробітників мабуть наслідок того, шо Друзенко активно критикує Зе. (c)

https://x.com/i/status/1927415087754519039
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27.05.2025 20:39 Ответить
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