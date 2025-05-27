Черкасский ТЦК о конфликте: Военнослужащие терцентра действовали в рамках действующего законодательства
В Черкасском ТЦК и СП прокомментировали конфликт, который накануне случился на улице Рождественской с участием мужчин и военнослужащих терцентра.
Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ОТЦК и СП Владимир Левченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, военнослужащие территориального центра осуществляли мероприятия оповещения военнообязанных.
"Собственно в том районе во время оповещения увидели мужчин, которые соответствуют под категорию военнообязанных и подошли к ним с целью проверки военно-учетных документов. У одного они успели проверить военно-учетные документы, но им еще не поступил ответ от оператора, который предоставляет нам информацию что с человеком. И начался уже словесный конфликт, который потом перешел в более серьезные намерения", - рассказал Левченко.
В ТЦК отметили, что военные терцентра действовали в рамках действующего законодательства, не нарушая его.
"Они держались, несмотря на провокации гражданских лиц, которые переходили все нормальные этические границы. Поэтому если есть какие-то факторы, которые будут указывать на нарушение правил воинского учета, они, конечно, будут учтены при составлении административных материалов", - отметил Левченко.
По его словам, один из военных ТЦК и СП - ветеран, участник боевых действий.
"Он прошел военные действия на Харьковщине, на Запорожском направлении. Сейчас по состоянию здоровья проходит военную службу в территориальном центре", - добавил он.
Напомним, в Черкассах полиция начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении военнослужащих ТЦК и СП.
27 мая в Черкассах правоохранители задержали четырех человек, которые участвовали в конфликте с военнослужащими ТЦК и СП.
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«Повні перевірки декларацій посадовців ТЦК: завершено 18 перевірок, виявлено порушень на 36,8 млн грн !»
Протягом 2024-2025 років Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), з яких 18 завершено. За їх результатами виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн та необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.
Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення. Так, у період з 26.08.2021 по 18.07.2023 близькі особи посадовця набули активи вартістю понад 8,8 млн грн, законність джерел походження яких не підтверджено. Зокрема, набуто дві квартири в Дніпрі, два автомобілі (Volkswagen Passat та Ford Ranger), а також 65 тис. дол. США, які подаровані дружині її батьком з недостатнім для цього рівнем доходу.
І це тільки 18 переревірених декларацій!
З ТЦК в лікарню потрапив, відгемселили що кров'ю мочився. Зараз переховується.
Щось ми не бачили ТЦКашників з ровесниками в руках!!!! Шо вони там робили?!?!?!
Тобто, бігати і бити кацапів на фронті в нього здоров"я вже нема, а цивільних українців в тилу - цілком вистачає. Гм...
Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають законне право перевіряти документи, що підтверджують військовий облік громадян.
За відсутності відповідних паперів людину можуть запросити до ТЦК для з'ясування обставин. У зв'язку з цим громадянам важливо знати, які документи потрібно носити із собою та в якому форматі вони мають бути надані, щоб уникнути можливих проблем.
https://week.ukrainianwall.com/uk/142727-mittyeve-zatrimannya-ta-mobilizaciya-tck-rozv-yazali-ruki-ostatochno-yak-zahistitis
Ось так запрошувати?
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
что с этого получил каждый гражданин от батьківщини? захищать часный завод?
https://x.com/i/status/1927415087754519039