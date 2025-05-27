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Новости Нападение на ТЦК
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За препятствование работе ТЦК грозит до 8 лет тюрьмы, - Сухопутные войска

Украинцев предупредили об ответственности за препятствование ТЦК

В ВСУ предупредили граждан, что за препятствование работе ТЦК и СП грозит ответственность.

Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время в сети Интернет и в социальных сетях значительно увеличилось количество видеоматериалов, фиксирующих сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП, причем некоторые граждане открыто поощряют других к таким действиям.

Важно знать, что любое умышленное препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет", - говорится в сообщении.

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Там отметили, что ТЦК и СП играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности Украины, в частности во время военного положения и мобилизации, помогая защищать наше государство от внешних и внутренних угроз.

"Сегодня мы перезагружаем работу ТЦК и СП, делаем все, чтобы она стала прозрачной и открытой. В то же время, препятствование работе этих структур могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности. Особенно это касается нашего времени, когда страна находится в правовом режиме военного положения. Саботаж работы этих учреждений непосредственно влияет на способность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи", - добавили в Сухопутных войсках.

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Украинцев предупредили об ответственности за препятствование ТЦК

Автор: 

мобилизация (2796) ТЦК (582)


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Топ комментарии
+32
За перешкоджання незаконним діям ТЦК...
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27.05.2025 14:11
+30
Е ні, в статті 114-1 Кримінального кодексу мова йде про перешкоджання саме законній діяльності Збройних Сил України, а не будь-яким примхам тецекашників.
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27.05.2025 14:16
+29
Прийшов час впаяти від 5 до 8 всім набушникам і спецпрокурорам, які хлопнули ТЦКунів на хабарах.
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27.05.2025 14:14
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Гниди, а за бусифікацію буде відповідальність?
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27.05.2025 15:27 Ответить
Тобто сухопутні війська гниди? Нарешті гівнюки ухилянти говорять про те що насправді думають. Що таке бусифікація? Що це за термін. Цим словом кацап путін також успішно орудує у своїх розповідях як і всі інші ухилянти тут. Тобто на одній водні. Оце якоби неподобство, згідно рішення верховного суду не означає що мобілізований таким методом не буде служити. Ха ха ха.
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27.05.2025 16:37 Ответить
Що таке бусифікація? Тебе в гуглі забанили?
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27.05.2025 16:58 Ответить
Мобілізований таким методом піде в СЗЧ і не буде служити. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:02 Ответить
Хай іде собі. Отримає кримінальну статтю і іде. Немає ніякої проблеми. Так і буде написано сзч. Це не означає не мобілізуватися. Всі ж гівнюки хочуть саме не мобілізовуватися, а не сзч. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:20 Ответить
Петя ха-ха..., ти в дитинстві з печі впав?!
.
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27.05.2025 17:31 Ответить
Ухилянтик. Я живу в Європі. Це ви там кацапи на пєчах щось там робите. Розкажи про свій досвід з пєчамі. Але перш у таваріща майора спитай що писати. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:50 Ответить
Лікуйся, не пропускай процедури...
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27.05.2025 17:55 Ответить
Кацапський агент так завжди і відповідає. Жодних аргументів по темі. Про пєчі, про лапті про сам дурак. Таваріща майор дав завдання підтримувати ухилянтську індустрію. Так? Ха ха ха.
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27.05.2025 18:00 Ответить
Слухайся дохтура, він тобі плахога ні пасавєтуєт.Ага.
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27.05.2025 18:05 Ответить
Тобто ухилянти розробили і розвинули ухилянтську індустрію і вправно нею користуються. Права і свободи це як прикриття для прикриття в " зароблянні" бабла. Готуйся більше платити податки. Ха ха ха.
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27.05.2025 19:20 Ответить
Інтернет вміємо користуватись? «Бусифіка́ція» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F іронічний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC неологізм, що виник в українському інфопросторі під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B7_2022) загальної мобілізації у зв'язку з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російським вторгненням та використовується на позначення ситуацій, коли представники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8 ТЦК та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 правоохоронних органів насильно завантажують чоловіків призовного віку на вулиці в автобус та відвозять до центру комплектування
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27.05.2025 17:08 Ответить
Насильно чи не насильно вирішує суд. Давайте говорити про офіційну назву. Таким чином доставлений гівнюки не означає, що він не мобілізований. Читайте рішення верховного суду. Ви ж їх також рахуєте ухилянтами? Одні ухилянти роз'яснюють для інших ухилянтів хто що робить. Якщо для вас це якась трагедія чи неподобство, то це ваші проблеми. Якщо вважаєте що це не так, то звертайтеся до суду. Але напевно звертатися не будете. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:25 Ответить
Все зрозуміло, марно щось говорити коли людина є частиною цієї системи, і буде на постійній основі виправдовувати беззаконня які чиняться в державі
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27.05.2025 17:34 Ответить
Я є частиною оборони. В першу чергу своєї власної оборони. А не ваших особистих хотєлок, прав і свобод. Своїми проблемами займайтеся самі. Є кримінальна відповідальність і це для мене норм. Я б ще конфіскацію майна запровадив . І майна родичів гівна. Не всім подобаються ваші ухилянти. Не всім подобається ухилянтська індустрія. Ухилянтів захищають зацікавлені в їх баблі, а не в правах. Чим більше ухилянтів тим ви там більше бабла косите. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:45 Ответить
Гниди це ті хто порушує права людей! Викрадає, катує і навіть вбиває!
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27.05.2025 17:10 Ответить
В статті написано що і як вважають посадовці сухопутних військ або командуючи сухопутними військами. Офіційна позиція. В своєму дописі ви називаєте їх гнидами. Стаття про терміни кримінальних відповідальності за перешкоджання того чи іншого. За цей негатив щодо перешкоджання ви назвали сухопутні війська гнидами. От якби написали що сержант Іван Петренко гнида тому що він засадив в морду продавцю бабських трусів Льоні Голубкову і суд прийняв рішення про його покарання. От тоді ок. А ви ж під позицією посадовців сухопутних військ написали, що вони гниди. А тепер пишите про катування, права. Онопрієнко теж порушував. Найбільше порушень в правах у військовослужбовців. Які були ваші дописи про верховну раду, яка всім складом голосувала за посилення відповідальності для солдата скажімо? Всі були тільки за. Тепер коли якоби порушують права гівнюка гопника ухилянта ви тіпа ви тіпа невдоволені. Доведіть у судах спочатку, а потім пропагандуйте кацапськи вислови. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:39 Ответить
Можна не виконувати злочинні накази! Ти хоть розуміеш що по всій країні чинаться ВІЙСКОВІ ЗЛОЧИНИ,за них будуть нести відповідальність як замовники, так і виконавці!
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27.05.2025 17:50 Ответить
Якщо злочин зафіксований , то ок. Буде суд і там все всім роз'яснять у рішенні суду. Що незрозумілого? І сам спочатку прочитай своє перше слово. Перше слово гниди. Кому воно адресується? Я так розумію сухопутними військам. Тепер тут перше слово можна. Можна це значить є якийсь вибір. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:56 Ответить
Який нах суд В ГААГУ ЗЛОЧИНЦІВ!
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27.05.2025 18:12 Ответить
Хто їх куди поведе? Якщо персонально ти мобілізуєшся і когось кудись поведеш, то так і буде. В тебе нова кацапська методичка? Ха ха ха.
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27.05.2025 19:23 Ответить
Гниди які порушили присягу НАРОДУ УКРАЇНИ так Гниди
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27.05.2025 18:15 Ответить
Ти це точно не народ України. Так що твої думки про присягу і народ повний брєд. Спочатку прийми присягу комусь чи чомусь , а вже потім там щось ваабражай. Кацапчику. Мова про сухопутні війська і їх позицію, а не присягу. Військовослужбовці громадяни України і приймають присягу і самим собі також. І розуміння народу України певно не збігається з твоїм. Ти це не народ України. І розуміння присяги також до тебе особисто ніякого відношення не має. Пиши про себе краще. Ха ха ха.
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27.05.2025 19:29 Ответить
А хто що порушує визначає суд. А не чувак з собачою кличкою. Ха ха ха.
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27.05.2025 19:31 Ответить
Комісар будйоновку зніми!
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27.05.2025 19:34 Ответить
Тобі кацап немає що писати. Вся пропаганда путіна і кацапів в твоїх дописах тупо відробляння проплаченого бабла. Путін так само як і ти вимагає припинення мобілізації, про гаагу, про злочини. Слово в слово. Ти виглядаєш як путін, говориш як путін. Хто ти ? Просто підпутінок. Так? Ха ха ха.
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27.05.2025 19:41 Ответить
Право на захист себе або/та інших від будь-яких протиправних посягань передбачено ст.1, ст.3, ст.8, чч.1-2 ст.22, ч.3 ст.27, ч.6 ст.55 Конституції України, п.а) ч.2 ст.2 ЄКПЛ, ст.ст. 36, 39, 42 КК України, ст.19, абз.2 ч.2 ст.281 ЦК України.

При цьому, ч.1 ст.68 Конституції України зазначає: "Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей."

Також, передбачається і ст 207 КПК України, а тому кожен, в тому числі і військовослужбовець і той, хто дотичний до них як співучасник, хто посягає на права і свободи громадян шляхом протиправних дій, зокрема, кримінального характеру, цілком може і буде затриманим.
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27.05.2025 17:52 Ответить
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