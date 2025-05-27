За препятствование работе ТЦК грозит до 8 лет тюрьмы, - Сухопутные войска

В ВСУ предупредили граждан, что за препятствование работе ТЦК и СП грозит ответственность.

Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время в сети Интернет и в социальных сетях значительно увеличилось количество видеоматериалов, фиксирующих сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП, причем некоторые граждане открыто поощряют других к таким действиям.

Важно знать, что любое умышленное препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет", - говорится в сообщении.

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Там отметили, что ТЦК и СП играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности Украины, в частности во время военного положения и мобилизации, помогая защищать наше государство от внешних и внутренних угроз.

"Сегодня мы перезагружаем работу ТЦК и СП, делаем все, чтобы она стала прозрачной и открытой. В то же время, препятствование работе этих структур могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности. Особенно это касается нашего времени, когда страна находится в правовом режиме военного положения. Саботаж работы этих учреждений непосредственно влияет на способность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи", - добавили в Сухопутных войсках.

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