За препятствование работе ТЦК грозит до 8 лет тюрьмы, - Сухопутные войска
В ВСУ предупредили граждан, что за препятствование работе ТЦК и СП грозит ответственность.
Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время в сети Интернет и в социальных сетях значительно увеличилось количество видеоматериалов, фиксирующих сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП, причем некоторые граждане открыто поощряют других к таким действиям.
Важно знать, что любое умышленное препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет", - говорится в сообщении.
Там отметили, что ТЦК и СП играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности Украины, в частности во время военного положения и мобилизации, помогая защищать наше государство от внешних и внутренних угроз.
"Сегодня мы перезагружаем работу ТЦК и СП, делаем все, чтобы она стала прозрачной и открытой. В то же время, препятствование работе этих структур могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности. Особенно это касается нашего времени, когда страна находится в правовом режиме военного положения. Саботаж работы этих учреждений непосредственно влияет на способность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи", - добавили в Сухопутных войсках.
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При цьому, ч.1 ст.68 Конституції України зазначає: "Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей."
Також, передбачається і ст 207 КПК України, а тому кожен, в тому числі і військовослужбовець і той, хто дотичний до них як співучасник, хто посягає на права і свободи громадян шляхом протиправних дій, зокрема, кримінального характеру, цілком може і буде затриманим.