Работницу ТЦК будут судить за фиктивные схемы бронирования на Черниговщине
В Черниговской области будут судить работницу ТЦК и СП, которая "трудоустраивала" мужчин, чтобы те могли получить бронирование от военной службы.
Об этом пишет Черниговская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в августе 2024 года главная специалистка одного из ТЦК и СП в Черниговской области вступила в преступный сговор с работницей частного предприятия для безосновательного бронирования двух лиц призывного возраста. Для этого мужчин фиктивно трудоустроили на предприятие на должности водителя автотранспортных средств и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Без выполнения трудовых функций и без законных оснований им было предоставлено бронирование как работникам, которые якобы задействованы в выполнении мобилизационного задания.
Отмечается, что своими преступными действиями обвиняемая способствовала уменьшению мобилизационного ресурса и затрудняла надлежащее комплектование ВСУ и других военных формирований.
За совершенное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
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"Про це https://chrg.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=390081 пише Чернігівська обласна прокуратура, "
а що каже прес секретут Сухопутних військ? вона не знала, це не вона, це все вороже ІПСО?
Там засів один криміналітет.
Хабарники, корупціонери, рецидивісти, рекетири, вбивці, мародери, злодії всіх мастей.
1. Податкова - бронирования нет;
2. Таможня - бронирования нет;
3. Прокуратура - новым сотрудникам, например, те которые идут по второму и трерьему наборам стажистов-прокуроров брони не дают, "старым" сотрудникам тоже упираются и от области к области ситуация разная;
4. "Прочих держконтор ни-че-го" - ну это просто уровень дискуссии "одна бабка сказала", без конкретики. А если ты выдашь конкретику то тебя сразу я схвачу за язык и ты будешь маневрировать.
Зато, например, бронируют сотрудников АЗС, магазинов (Аврора, АТаБа, Посад (Харьковская сеть), тот же Рошен, прости Г-споди, прямо пишут в объявлениях "бронювання військовозобов'язаних". Но ты и дальше воюй с мифическими представителями держконтор, которые, суки, существуют только в твоем воспаленном мозгу и там же, в чертогах разума, бронируют своих сотрудников.
По своей области могу пофамильно назвать хабарников на брони в податковой,один даже собрался на родину в Хайфу сваливать,нервишки не выдержали,ищет подходы на границе.