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Новости Суд над работницей ТЦК на Черниговщине
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Работницу ТЦК будут судить за фиктивные схемы бронирования на Черниговщине

В Черниговской области под суд попадет работница местного ТЦК

В Черниговской области будут судить работницу ТЦК и СП, которая "трудоустраивала" мужчин, чтобы те могли получить бронирование от военной службы.

Об этом пишет Черниговская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в августе 2024 года главная специалистка одного из ТЦК и СП в Черниговской области вступила в преступный сговор с работницей частного предприятия для безосновательного бронирования двух лиц призывного возраста. Для этого мужчин фиктивно трудоустроили на предприятие на должности водителя автотранспортных средств и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Без выполнения  трудовых функций и без законных оснований им было предоставлено бронирование как работникам, которые якобы задействованы в выполнении мобилизационного задания.

Отмечается, что своими преступными действиями обвиняемая способствовала уменьшению мобилизационного ресурса и затрудняла надлежащее комплектование ВСУ и других военных формирований.

Смотрите: Мужчины в Черкассах совершили хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК, - Нацполиция. ВИДЕО

За совершенное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Автор: 

суд (25135) ТЦК (582) Черниговская область (1152)


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Топ комментарии
+10
Сама корупційна структура в Україні це ТЦК на сьогодні.
Там засів один криміналітет.
Хабарники, корупціонери, рецидивісти, рекетири, вбивці, мародери, злодії всіх мастей.
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27.05.2025 02:09
+6
З початку подумайте які "люди" організували це ТЦК, а потім перестаньте дивуватися. В Україні три вітки влади, які крадуть, обманюють, знущаються з правди, розвалюють Україну. Що розумного вони можуть організувати? Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників та шахраїв, не є їхніми жертвами. Вони співучасники.
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27.05.2025 03:03
+5
В заголовку помилка - не " працівник" а військовослужбовець тцк.😬
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27.05.2025 06:19
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ой, знову наклеп на ТЦК...

"Про це https://chrg.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=390081 пише Чернігівська обласна прокуратура, "

а що каже прес секретут Сухопутних військ? вона не знала, це не вона, це все вороже ІПСО?
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27.05.2025 02:03 Ответить
Сама корупційна структура в Україні це ТЦК на сьогодні.
Там засів один криміналітет.
Хабарники, корупціонери, рецидивісти, рекетири, вбивці, мародери, злодії всіх мастей.
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27.05.2025 02:09 Ответить
Головні куратори в ОП щотижня отримають свій %
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27.05.2025 04:15 Ответить
З початку подумайте які "люди" організували це ТЦК, а потім перестаньте дивуватися. В Україні три вітки влади, які крадуть, обманюють, знущаються з правди, розвалюють Україну. Що розумного вони можуть організувати? Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників та шахраїв, не є їхніми жертвами. Вони співучасники.
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27.05.2025 03:03 Ответить
Судіть. І правильно зробите, не має чого ухилянтскій сволоті допомагати.
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27.05.2025 04:29 Ответить
ти смієшся? максимум штраф буде. це ж не перша така працівниця, попередніх відпускали з штрафами
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27.05.2025 07:15 Ответить
Кого судити? Керівників підприємств? Всюди є фіктивні робітники. Тому і тікають за кордон, бо із-за них у нас найнижча зарплата.
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27.05.2025 07:41 Ответить
одноразовий закрий свій спермоприймач.
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27.05.2025 07:59 Ответить
Люблю коли палають пердаки в сцикопіхоти.
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27.05.2025 08:07 Ответить
А ти сцикунькаєш? Ну в принципі іншого я і не очікував
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27.05.2025 08:11 Ответить
Тебе сцикопіхота захищати чи твою засцяну орко самку?
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27.05.2025 08:31 Ответить
Салам, у тебе малий запас слів; плюс кілька орфографічних помилок. Працюєш на відповідальній посаді?
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27.05.2025 08:39 Ответить
Куратору відпрацьовує через гугл-перекладач.
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27.05.2025 08:42 Ответить
А могла б і по нирках...
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27.05.2025 06:02 Ответить
В заголовку помилка - не " працівник" а військовослужбовець тцк.😬
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27.05.2025 06:19 Ответить
Тут ще декотрі адвокати тцкунів пишуть "боєць".
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27.05.2025 06:47 Ответить
це бійциця.
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27.05.2025 07:17 Ответить
бойова розкішниця, якщо точно
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27.05.2025 07:33 Ответить
Треба було їй кинути в пику паперовий стаканчик і вона б зразу стала військовослужбовицею.
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27.05.2025 09:16 Ответить
ще цікаво, а що воєнком не знав про ці схеми? мабуть бойовий офіцер, не здогадувався про її дії.
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27.05.2025 07:19 Ответить
від зебільної мобілізації більше втекло за бугор ніж мобілізували, з тих кого зловили воює 1-2 з 10 решта в сзч або відразу в полон за словами рівненсього тцкшника Ковалюка
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27.05.2025 07:25 Ответить
За бронь одному шоферу и одному комбайнеру сто лет каторги,а за бронь сотням тысяч бездельников из податковой,таможни,прокуратуры и прочих держконтор ни-че-го,справедливость никого не волнует,законы написаны для защиты высшей касты дармоедов.
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27.05.2025 08:52 Ответить
Так ти висрав херню и рад. Давай разберем по частям тобою написанное, чел:
1. Податкова - бронирования нет;
2. Таможня - бронирования нет;
3. Прокуратура - новым сотрудникам, например, те которые идут по второму и трерьему наборам стажистов-прокуроров брони не дают, "старым" сотрудникам тоже упираются и от области к области ситуация разная;
4. "Прочих держконтор ни-че-го" - ну это просто уровень дискуссии "одна бабка сказала", без конкретики. А если ты выдашь конкретику то тебя сразу я схвачу за язык и ты будешь маневрировать.
Зато, например, бронируют сотрудников АЗС, магазинов (Аврора, АТаБа, Посад (Харьковская сеть), тот же Рошен, прости Г-споди, прямо пишут в объявлениях "бронювання військовозобов'язаних". Но ты и дальше воюй с мифическими представителями держконтор, которые, суки, существуют только в твоем воспаленном мозгу и там же, в чертогах разума, бронируют своих сотрудников.
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27.05.2025 10:57 Ответить
Бронирования нет,но на фронте ни одного таможенника,податкивца и прокурорчика тоже нет,это какой то квартальный фокус.
По своей области могу пофамильно назвать хабарников на брони в податковой,один даже собрался на родину в Хайфу сваливать,нервишки не выдержали,ищет подходы на границе.
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27.05.2025 12:23 Ответить
 
 