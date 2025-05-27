Работницу ТЦК будут судить за фиктивные схемы бронирования на Черниговщине

В Черниговской области будут судить работницу ТЦК и СП, которая "трудоустраивала" мужчин, чтобы те могли получить бронирование от военной службы.

Об этом пишет Черниговская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в августе 2024 года главная специалистка одного из ТЦК и СП в Черниговской области вступила в преступный сговор с работницей частного предприятия для безосновательного бронирования двух лиц призывного возраста. Для этого мужчин фиктивно трудоустроили на предприятие на должности водителя автотранспортных средств и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Без выполнения трудовых функций и без законных оснований им было предоставлено бронирование как работникам, которые якобы задействованы в выполнении мобилизационного задания.

Отмечается, что своими преступными действиями обвиняемая способствовала уменьшению мобилизационного ресурса и затрудняла надлежащее комплектование ВСУ и других военных формирований.

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