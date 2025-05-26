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Мужчины в Черкассах совершили хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК, - Нацполиция. ВИДЕО

В Черкассах полиция начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении военнослужащих ТЦК и СП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Инцидент, видео которого попало в соцсети, произошел сегодня в Черкассах во время проверки военно-учетных данных местных жителей. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП.

Сейчас полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев.

Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Автор: 

Нацполиция (16546) Черкассы (851) ТЦК (582) Черкасская область (74) Черкасский район (36)


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Топ комментарии
+47
К этому приводит не какая-то "модерация" на сайте, а отстранение от решения проблемы, тех кто должен их решать... Главный ответственный за "мобилизацию" - "Верховный Главнокомандующий", но он молчит. Он пытается "усидеть на двух стульях". Не реагировать публично на любые процессы, которые ставят под угрозу его власть/рейтинги и при этом, рассказывать про "защиту Конституции", "демократии". Он не хочет нести никакую ответственность, за действия своих "менеджеров".
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27.05.2025 00:20
+42
Уверен что до этого приводит масована підтримка, а не действия ТЦКшников?
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27.05.2025 00:11
+40
Реально, майже все, що робить ТЦК це беззаконня.
А відповідно, люди таким жорстким чином реагують на це беззаконня.
Влада, в першу чергу винна у цьому беззаконні.
Мобілізація не має відбуватися з порушенням закону.
Крім порушення закону зі сторони влади, люди також бачать несправедливість та коррупцію влади в питанні мобілізації.
Не мобілізуються або відкупляються чиновники, їх діти, мажори, мєнти, прокурори, судді, митники, податківці, тилові щури, ТЦКшники, ітд.
Це люди першого сорту.
А всі роботяги, хворі, старики, прості люди, бідні це люди другого сорту.
Так от влада поділила громадян на людей двух сортів і дає зрозуміти всім , що люди першого сорту повинні жити і добре жити а люди другого сорту повинні померти.
А от люди другого сорту не хочуть помирати і це проблема для влади, яка себе рахує першим сортом.
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27.05.2025 01:42
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Наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців.Джерело: https://censor.net/ua/v3554505
Дебіли при владі у всіх гілках влади. В тому числі і серед мусорів.
Треба робити повну перебудову системи обліку і призову, а не свідків розшукувати. Бо наслідками буде те, шо в наступний раз нікому буде заяву в поліцію писати - спалять к херам разом з машиною. Все іде до того...
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27.05.2025 10:44 Ответить
Перебудова-перебудова, це все круто, реформе оце все.
Але чому ви не берете до уваги той момент, що можливо, тільки можливо, ті, хто хотіли піти служити - вже служать. А ті, кого вимушені залучати до ЗСУ шляхом вкиду в бус - то ті самі не хотіли йти і при першій можливості підуть в сзч.
Просто у тих, хто розказує за "неправильний рекрутинг" мабуть не вистачає клепки усвідомити, що якщо людина, умовно, станом на 27.05.2025 сама не пішла до війська, то, скоріше за все, уже і не піде.
Зрозуміло, що войовничі пєнси, заброньовані гладіатори та українська еліта з ексилю під різнокольоровими прапорцями, об'єнаються разом і виступлять єдиним фронтом аби запхати електрика-Петра до фольксвагена на чорних номерах, попередньо обсміявши його та записавши в "сципіхоту".
Чим це допоможе перемогти? Невідомо. Мабуть невідомо в першу чергу тому, що ніхто не скаже як насьогодні виглядає ця "Перемога", думаю, що навіть найбільш віруючи вже не чекають тризуба над Мавзолєєм і абрамсів в Саратові, а іншого плану, наче і немає
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27.05.2025 11:40 Ответить
Перепрошую, як то немає плану? План чітки - триматися, доки російська економіка не видихнеться і розсиплеться. Ну тобто поки в них не закінчаться люди і матеріальні ресурси, розумієте? І тоді вони відчепляться і буде перемога. Експерти кажуть, що вже трошки і це станеться.
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27.05.2025 11:54 Ответить
Швидше б вже. А то кави хочеться в Ялті попити і шашликів поїсти поки травневі не закінчились.
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27.05.2025 12:20 Ответить
Але триматися не виходить, бо дуже вже хочеться щось вкрасти для себе. Тому наша економіка лусне першою по закону менших чісел.
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27.05.2025 12:31 Ответить
Не лусне, бо за нами стоїть вся економіка цивілізованого світу, а за москалями (які й самі по собі слабкі та бідні) не стоїть нічия сильна економіка.
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27.05.2025 12:34 Ответить
Ага, вже одній найбільшій єкономіці світу набридло вирощувати в Україні хряків типу Стефанчука і фінансувати найдорожчі в світі яйца і асфальт!
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27.05.2025 12:52 Ответить
Сзч то ще таке, це ще не відстріл командирів.
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27.05.2025 12:16 Ответить
Якщо вже нікому воювати і залишилося тільки кордебалет Кварталу 95 разом з глядачами з дешевої гальорки товкати до бусиків то значіть що країні пистець! Що вже бувало з нами пару разів, як між іншим і з багатьма іншими країнами.
А воно й корисно. Природа сама все розставить по своїм місцям, а не Наташа Мусійчук і реформований КМІС.
А про пенсів з-за бугра... А ти знаєш, звідсіля дещо видніше. Як воно може бути гарно, коли крадуть в держави в рази менше...
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27.05.2025 12:25 Ответить
Піздець країні чи не ******* це вже не ваша справа, у вас вже інша країна.
Як показує мій особистий досвід, то патріотам "на виїзді" завжди видніше як треба жити в Україні. Але чомусь жити тут і показати власний приклад вони не поспішають, зате з задоволенням роздають свої поради і транслюють своє бачення як Україну облаштувати треба.
Да і виступати за продовження війни їм легко, бо коли ти дід з Онтаріо, то ти нічого не втрачаєш з огляду на тривалість війни, а коли ти дід з села під Покровськом чи Костянтинівкою і будь-яка москальска бомба може тебе в твоїй же мазанці прикопати, а твій син/внук воюює десь в Луганській області в піхоті, то якось стаєш більш відкритим до переговорів хоч з РФ, хоч з Мордором, хоч з дідьком лисим
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27.05.2025 13:39 Ответить
Валерий, Вы действительно думаете, что в Украине полиция имеет право заниматься перестройкой системы учета и призыва?
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27.05.2025 11:43 Ответить
Не б*ядь - знайомий гінеколог Арахамії! Бо всі його знайомі венерологи і фарцовщики вже будують дрони.
А мусора знають тільки одну реформу - підвищувати ставки за кришування.
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27.05.2025 12:29 Ответить
Респект людям що відстояли право на свободу.ТЦК мразота жирна має в окопі сидіть
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27.05.2025 11:52 Ответить
Так там з іншої сторони теж не худі, то чому за них хтось повинен в окопі сидіти поки вони пиво п'ють?
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27.05.2025 12:21 Ответить
Алекс Бондаренко- сцикун - не людина.
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27.05.2025 12:53 Ответить
За таке треба карати. Я цим сраним ''героям'' за бабами щиро бажаю так само зустрітись з кацапами, коли вони прийдуть до них.
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27.05.2025 12:32 Ответить
Нова порода - "войовничий сцикун". Кулаками в тилу махає, а в армію чомусь ідти боїтся.
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27.05.2025 12:47 Ответить
Прогнозую,десь місяців за три-чотири ТЦК будуть стріляти...А тепер думайте,хто в кого...
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27.05.2025 12:51 Ответить
Стріляти будуть як в Маріуполі. Прийдуть монглоїди і всіх розстріляють. Всі сцикуни мирно лежать там на цвинтарі 20х40 км.
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27.05.2025 12:55 Ответить
ТЦК нужно выдать каски, кепухи слетают при первом касании.
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27.05.2025 13:13 Ответить
можна обурюватись діями представників ТЦК, коли вони порушують законодавство; необхідно притягати до відповідальності працівників ТЦК у випадку порушення законодаства; можна переховуватись від працівників ТЦК через страх бути вбитим або скаліченим, але схвалювати те, що на відео, заохочувати такі дії, підбурювати до таких дій - треба бути останнім конченим підаром.
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27.05.2025 13:22 Ответить
Тогда нех было на Беркут кидаться, тогда ты одобрял, а сейчас терпите хлопчики и не чирикайте. Или как обычно, это другое?
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27.05.2025 13:50 Ответить
а тебе це яким боком обходить? Тут московитську кугутню не поважають, киш за пАребрік...
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27.05.2025 14:22 Ответить
Ганьба. Це ухилянське бидло повинно бути покаране.
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27.05.2025 13:58 Ответить
Дивляться це відео хлопці на передку і вся мотивація пропадає. Кого вони захищають?
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27.05.2025 14:02 Ответить
Зеленський відповідає за організацію мобілізаційних заходів. Як вміє, так і організовує.
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27.05.2025 14:03 Ответить
усіх ціх штатських під"рів запакувати і на нуль під Торецьк. Тварі кончені...
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27.05.2025 14:19 Ответить
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