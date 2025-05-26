Мужчины в Черкассах совершили хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК, - Нацполиция. ВИДЕО
В Черкассах полиция начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении военнослужащих ТЦК и СП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.
Инцидент, видео которого попало в соцсети, произошел сегодня в Черкассах во время проверки военно-учетных данных местных жителей. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП.
Сейчас полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев.
Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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+47 Vitaliy Mauler #573781
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+42 Ivan Petrov #607994
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+40 Николай Влад
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Дебіли при владі у всіх гілках влади. В тому числі і серед мусорів.
Треба робити повну перебудову системи обліку і призову, а не свідків розшукувати. Бо наслідками буде те, шо в наступний раз нікому буде заяву в поліцію писати - спалять к херам разом з машиною. Все іде до того...
Але чому ви не берете до уваги той момент, що можливо, тільки можливо, ті, хто хотіли піти служити - вже служать. А ті, кого вимушені залучати до ЗСУ шляхом вкиду в бус - то ті самі не хотіли йти і при першій можливості підуть в сзч.
Просто у тих, хто розказує за "неправильний рекрутинг" мабуть не вистачає клепки усвідомити, що якщо людина, умовно, станом на 27.05.2025 сама не пішла до війська, то, скоріше за все, уже і не піде.
Зрозуміло, що войовничі пєнси, заброньовані гладіатори та українська еліта з ексилю під різнокольоровими прапорцями, об'єнаються разом і виступлять єдиним фронтом аби запхати електрика-Петра до фольксвагена на чорних номерах, попередньо обсміявши його та записавши в "сципіхоту".
Чим це допоможе перемогти? Невідомо. Мабуть невідомо в першу чергу тому, що ніхто не скаже як насьогодні виглядає ця "Перемога", думаю, що навіть найбільш віруючи вже не чекають тризуба над Мавзолєєм і абрамсів в Саратові, а іншого плану, наче і немає
А воно й корисно. Природа сама все розставить по своїм місцям, а не Наташа Мусійчук і реформований КМІС.
А про пенсів з-за бугра... А ти знаєш, звідсіля дещо видніше. Як воно може бути гарно, коли крадуть в держави в рази менше...
Як показує мій особистий досвід, то патріотам "на виїзді" завжди видніше як треба жити в Україні. Але чомусь жити тут і показати власний приклад вони не поспішають, зате з задоволенням роздають свої поради і транслюють своє бачення як Україну облаштувати треба.
Да і виступати за продовження війни їм легко, бо коли ти дід з Онтаріо, то ти нічого не втрачаєш з огляду на тривалість війни, а коли ти дід з села під Покровськом чи Костянтинівкою і будь-яка москальска бомба може тебе в твоїй же мазанці прикопати, а твій син/внук воюює десь в Луганській області в піхоті, то якось стаєш більш відкритим до переговорів хоч з РФ, хоч з Мордором, хоч з дідьком лисим
А мусора знають тільки одну реформу - підвищувати ставки за кришування.