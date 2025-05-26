Мужчины в Черкассах совершили хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК, - Нацполиция. ВИДЕО

В Черкассах полиция начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении военнослужащих ТЦК и СП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Инцидент, видео которого попало в соцсети, произошел сегодня в Черкассах во время проверки военно-учетных данных местных жителей. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП.

Сейчас полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев.

Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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