Полтавский ТЦК заявил о нападении на военных группы оповещения в Кременчуге: двое нападавших взяты под стражу, остальные разыскиваются

25 мая в Кременчуге во время мер оповещения на двух военнослужащих районного ТЦК и СП группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. В течение суток двух нападавших идентифицировали, задержали и взяли под стражу. Продолжаются оперативные меры по розыску остальных преступников.

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"В правоохранительные органы направлены соответствующие обращения о возбуждении в отношении нападавших уголовных производств по статьям 114 и 296 Уголовного кодекса Украины. Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие", - отмечают в ТЦК.