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Новости Нападение на ТЦК
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Полтавский ТЦК заявил о нападении на военных группы оповещения в Кременчуге: двое нападавших взяты под стражу, остальные разыскиваются

На сотрудников ТЦК напали в Кременчуге

25 мая в Кременчуге во время мер оповещения на двух военнослужащих районного ТЦК и СП группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. В течение суток двух нападавших идентифицировали, задержали и взяли под стражу. Продолжаются оперативные меры по розыску остальных преступников.

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"В правоохранительные органы направлены соответствующие обращения о возбуждении в отношении нападавших уголовных производств по статьям 114 и 296 Уголовного кодекса Украины. Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие", - отмечают в ТЦК.

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Кременчуг (354) нападение (2227) ТЦК (588) Полтавская область (1177) Кременчугский район (15)


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Топ комментарии
+27
А Полтавский ТЦК, не хочет рассказать, почему эта "группа оповещения" была без полицейских? Ведь согласно закону, с ними должны быть полицейские, которые и должны решать подобные конфликты...
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26.05.2025 11:51
+21
Тцк самі себе скомпрометували постійнею брехнею. Тепер будь які тексти ТЦк - не сприймаються людьми як правда.
А всі виправдання злочинів ТЦк -приходами бурятів звучать, як в анекдоті про дівчину - "лучше я тєбя ізнасілую ,чєм какой-нібудь нєгодяй"
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26.05.2025 12:01
+19
І бити битами . А також дозволити паяльники і праски
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26.05.2025 11:57
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Видно шо ти дурко не розумієш цього... Комарі активні тільки до 22-ї години, ну максимум до 22:30. І на світанку десь на пів години.
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26.05.2025 18:38 Ответить
А корови?
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26.05.2025 19:51 Ответить
А шо корови? Корови в цей час сплять.
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26.05.2025 20:28 Ответить
Найідейніші патріоти - це ті кого не призвуть в штурмовики . Оці 60 , закірдоння , патріотині .
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26.05.2025 17:20 Ответить
А таким як ти в голову, наповнену лайном.
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26.05.2025 11:58 Ответить
Так якщо попадуть, то нападник як мінімум стане тимчасово непридатним. Як вони тоді план виконуватимуть?))
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26.05.2025 12:18 Ответить
Це лише спровокує постріли у обличчя у відповідь. Народ не бидло, подобається вам це, чи ні. Вам зараз згадають і жидів і кацапів і зроблять таку коліївщину, що до гелікоптерної площадки яника добігти не встигнете.
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26.05.2025 12:40 Ответить
Кому? Бужанському вони вистрілять в ноги? Да вони на коліна упадуть і в рота у нього візьмуть. Стріляти будуть хіба що у беззахисних та безправних. А взагалі бачу, скільки в Україні ментальних кацапів
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26.05.2025 13:27 Ответить
Група оповіщення - це так стєснітєльно названо грабоїдів?
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26.05.2025 11:57 Ответить
ой то це фігня, якось ми були частиною країни в якій оттака дебільна скотомобілізція призвела до революції, потім громадянської війни ,жертв в якій було в рази більше чим в війні яку вела та країна , погано коли Україною керують не просто жадібні а ще й тупі і неосвічені
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26.05.2025 11:58 Ответить
Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство"....звісно діяли на замовлення кацапів.вся історія діяльності ТЦК - кацапська диверсія проти обороноздатності України.
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26.05.2025 11:58 Ответить
спершу покажи мені людей які не хочуть жити, усциклянт.
Може треба трошки думати далі ніж про безпеку тільки власної сраки чи нє, "я вам нічєво нє должен" то націлнальна ідея тепер?
Ну тоді не хрюкай коли тобою обране тебе ж в бусік тягне - лайно до лайна.
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26.05.2025 12:11 Ответить
нетреба мені свої неадекватні коменти залишати, я не голосував за шашличного, так шо не на того напав, ухілянта в зеркалі побачіш
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26.05.2025 12:15 Ответить
Якби я був Полтавським соцьким Багато б дечого зробив: Береги були би із сала, | А в річці б галушки варив. | (2) Земля була б з смачної каші Та апетитних потрохів, На вербах би росли ковбаси, | А листя б було із млинців. | (2) Все Чорне море було б пиво, Дніпром вишнівочка б текла, Вина Дністер нам доливав би, | Горівка б у ставках була. | (2) Криниці були б з добрим квасом, Таким щоб в носі закрутив, Щоб чоловік з похмілля часом | Скільки хотів би стільки й пив. | (2) Старі баби і молодиці Знову б дівчатами були - Рум'яні, свіжі, круглолиці, | Як тії маківки цвіли. | (2) Я зиму зовсім скасував би, Щоночі була би весна, Про сніг ніхто не споминав би, | Бо літо було би щодня. | (2) Тоді не треба і одежі, Ані чобіт, ні жупанів. Ходили б як святі на небі - | Без сорочок і без штанів. | (2) І люди були би здорові, Пісні ще й гарні на підбір. Привітні, милі, чорноброві, | Хто з ким хотів, | той з тим би й жив. | (2) Я військо зовсім скасував би І всіх гетьманів, і царів. Війни ніколи б не бувало, | А тільки музика і спів. | (2) Якби я був Полтавським соцьким Багато б дечого зробив, Тим часом хлопці прощавайте, | Поки хтось шию не набив!
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26.05.2025 12:00 Ответить
Тцк самі себе скомпрометували постійнею брехнею. Тепер будь які тексти ТЦк - не сприймаються людьми як правда.
А всі виправдання злочинів ТЦк -приходами бурятів звучать, як в анекдоті про дівчину - "лучше я тєбя ізнасілую ,чєм какой-нібудь нєгодяй"
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26.05.2025 12:01 Ответить
100%
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26.05.2025 12:05 Ответить
ну звісно що згвалтований тцкшниками сатремчик не міг не відмітитись в такій темі.
11 рубликів відробляти треба щодня
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26.05.2025 12:14 Ответить
Беручи до уваги акцентованість Юрчика на темі згвалтування - відчувається глибокий особистий досвід...
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26.05.2025 12:18 Ответить
2 экипажа ТЦК, героически отбились от "группы нападавших"...

https://x.com/i/status/1926726103055417498
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26.05.2025 12:03 Ответить
До чого ж ці ТЦКуни сцикливі.
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26.05.2025 12:13 Ответить
Ждуны. Расстрел.
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26.05.2025 12:05 Ответить
хай випустять з країни, хай собі їдуть, небудуть "ждунами", в чому проблема? незалишиться тих кого можна буде общипувать? а ну так то так
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26.05.2025 12:08 Ответить
Дозволити виiзд з анулюванням громадянства?
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26.05.2025 12:16 Ответить
Ага, дохволити виїзд в РФ. А потім в полон не брати клопят.
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26.05.2025 12:18 Ответить
Тому що зрадників треба карати суворіше ніж ворогів. Але не намагайся це зрозуміти. Шукай винних в своїй долі десь вище по харчовому ланцюжку.
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26.05.2025 12:36 Ответить
думаєш бажаючіх буде мало?)
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26.05.2025 12:22 Ответить
судячи з відео та як швидко депортуються так звані інваліди з тцк - там ведуча двійка бігунів колясночників з параолімпійських ігор,1група інвалідності а тепер ще обісраності,почули різницю коли семеро проти двох-але наавпаки??а далі буде більше
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26.05.2025 12:07 Ответить
Ця группа оповєщєнія відвідала дорогі ресторани чи фітнес-клуби? Чи нічні клуби? Це там їм навілали? Ні?
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26.05.2025 12:07 Ответить
Формується новояз прямо за Оруелом :

"група оповіщення" - банда з бусифікації
"ухилянт " - будь який громадянин ,який схоплений "групою оповіщення"
"іпсо " - інформація ,яка не збігається з позицією влади
"інакше бурят прийде " - виправдання будь якого злочину
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26.05.2025 12:08 Ответить
100%
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26.05.2025 12:17 Ответить
Потужний план Перемоги зеленого Дебіла та Просирського цілком заснований на бусифікації та у засуненні ненавчених мобіків та таких же "офіцерів" одразу на Донбасс, в окопи з гівна та палок. Маю уявлення... Як воно в 153 бригаді конкретно.... Народ чомусь не хоче помирати зі швидкістю світла... Знаю добровольців та патріотів, які увалили на СЗЧ, бо воюють щоб помирали вороги, а не помирали ми, причому без толку.
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26.05.2025 12:10 Ответить
Як виставити тцкунів нещасними терпілами, а не бандою яка чинить беззаконня? А розіграти виставу з нападом "головорізів-ухилянтів".
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26.05.2025 12:11 Ответить
надто жирно, товариш прапорщик
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26.05.2025 12:16 Ответить
Що ти мелеш, кацапський йолопе?
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26.05.2025 12:16 Ответить
почему-то йолопе прочиталось как лайно
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26.05.2025 12:25 Ответить
Тю, в нарабсее Домодедово рулит ... За Бандуру и жовто-блакитний на спасской. Кацапы , жгите истчьо...
https://tsn.ua/svit/domodyedovo.html Аеропорт "Домодєдово" хочуть перейменувати на честь БАНДЕРЫ...



Аеропорт "Домодєдово" хочуть перейменувати на честь Бандери. Активісти борються за незалежність Домодєдова від Росії під стягами українських націоналістів.
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26.05.2025 12:21 Ответить
У нас це де, за парєбриком.
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26.05.2025 12:24 Ответить
Тихо, не заважай рибку ловити.
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26.05.2025 12:27 Ответить
Вертухаям из ТЦК нужно выдать мусарскую форму желательно розового цвета и шевроны с изображением буса, чтобы отличать от героев ВСУ.
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26.05.2025 12:24 Ответить
Мобілізація від ze виродків - військові сидять в В/ч,а не на нулі,тцк сп і менти не воюють,а ловлять цивільних,б'ють,заштовхують в бус і на передову замість себе.
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26.05.2025 12:27 Ответить
Цікаво,хто і за який кошт накупляв новеньких непримітних Geely ,типу щоб не кидалися в очі,які масово розсікають по Києву з тцкунами і поліцаєм всередині,які вискакують до всіх чоловіків,яких бачать?
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26.05.2025 12:35 Ответить
фонд скумбрії по 8 грн )))
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26.05.2025 13:18 Ответить
Скільки гімна радіє, що напали на військових 🤬
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26.05.2025 12:32 Ответить
Напали на військових? Де? Під Покровськом? Чи Куп'янськом? Які негідники це зробили?
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26.05.2025 12:38 Ответить
Ти шо під дурачка косиш?Чи гнида не знаєш, що в ТЦК проходять службу військові?
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26.05.2025 17:55 Ответить
Заткнися,покидьок.
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26.05.2025 17:58 Ответить
Це не військові, це группа підтримки ОП.
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26.05.2025 13:42 Ответить
Козломордий півень,ти хоч би хвамілію і імя своє кацапське змінив 🤬
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26.05.2025 17:57 Ответить
Як на мене, все простіше. В перші два роки вигребли ідейних виду "садок вишневий коло хати". Третій рік - вигребли вид "я війну не рвусь, але визнаю право держави розпоряджатись моїм життям". Зараз намагаються вигребти вид "вуса, лапи, хвіст - ось мої документи, я крутив на відомому місці як вас, так і бурятів". Для рашки самі небезпечні перша і третя категорії, другій категорії *****, що під триколором, що під двоколором.
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26.05.2025 12:55 Ответить
Так приблизно воно і є - спочатку пішли ідеалісти , потім конформісти ,залишилися циніки та прагматики на яких гасла не діють . Дивляться на особистий приклад . А особистий приклад чиновників та силовиків -кради ,бреши , ухиляйся ..
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26.05.2025 13:02 Ответить
Особистий приклад в наш час, це теж так собі історія. Одна справа, коли в тебе під вишнею закопаний десяток валіз з баблом, а зовсім інша, коли з активі у тебе - півтора ляма кредиту, який у випадку чого ніхто не пробачить. Дружина навряд чи пройде квест з отриманням 15 лямів за твою смерть, і замість виплати має всі шанси отримати підсрачників від заброньованих представників "критичної інфраструктури", котру у народі називають коллекторами. Чужими життями, на які мені насрати, я б сам розпорядився без проблем, бригаду туди, бригаду сюди, війна - муйня, головне - маневри. Але, бляха, всі можуть сказати, якою незалежною та заможною стане Україна через n-носто років, але ніхто не може сказати, що завтра робити моїй сім'ї у випадку моєї гибелі. І це не найгірший варіант, може ж бути не смерть, а каліцтво.
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26.05.2025 13:37 Ответить
Ідейні самі побігли воювати в перші дні. Але виявилося шо воюють вони за хитрожопих бо ідейні не значить розумні.
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26.05.2025 14:09 Ответить
ніхто на них не нападав, то їм "оновили дані"
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26.05.2025 13:51 Ответить
ТЦК починають пожинати плоди своїх дій...на силу теж є сила...але ж висновків звісно не буде...ТЦК продовжать торбити робітників та селян,силовики будуть сидіти на броні...
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26.05.2025 14:43 Ответить
А потім всім составом перейдуть на службу до загарбників .
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26.05.2025 15:24 Ответить
З'явилося ще одне відео цього "оповіщення". Там дуже цікаво. Як і очікувалося тцкуни виявилися повними відморозками.
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26.05.2025 18:36 Ответить
Вже є повне відео цього індиденту. Оте жирне з рюкзаком упало на газон і лежало. Потім підбігли його друзяки та почали кулаками махати на тцкашників. Поки тцкашники відволіклися на друзяк, це падло з рюкзаком підійшло ззаду та почало забризкувати газом очі тцкашникам.
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26.05.2025 20:33 Ответить
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