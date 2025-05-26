Полтавский ТЦК заявил о нападении на военных группы оповещения в Кременчуге: двое нападавших взяты под стражу, остальные разыскиваются
25 мая в Кременчуге во время мер оповещения на двух военнослужащих районного ТЦК и СП группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.
Как отмечается, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. В течение суток двух нападавших идентифицировали, задержали и взяли под стражу. Продолжаются оперативные меры по розыску остальных преступников.
"В правоохранительные органы направлены соответствующие обращения о возбуждении в отношении нападавших уголовных производств по статьям 114 и 296 Уголовного кодекса Украины. Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие", - отмечают в ТЦК.
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Може треба трошки думати далі ніж про безпеку тільки власної сраки чи нє, "я вам нічєво нє должен" то націлнальна ідея тепер?
Ну тоді не хрюкай коли тобою обране тебе ж в бусік тягне - лайно до лайна.
А всі виправдання злочинів ТЦк -приходами бурятів звучать, як в анекдоті про дівчину - "лучше я тєбя ізнасілую ,чєм какой-нібудь нєгодяй"
11 рубликів відробляти треба щодня
https://x.com/i/status/1926726103055417498
"група оповіщення" - банда з бусифікації
"ухилянт " - будь який громадянин ,який схоплений "групою оповіщення"
"іпсо " - інформація ,яка не збігається з позицією влади
"інакше бурят прийде " - виправдання будь якого злочину
https://tsn.ua/svit/domodyedovo.html Аеропорт "Домодєдово" хочуть перейменувати на честь БАНДЕРЫ...
Аеропорт "Домодєдово" хочуть перейменувати на честь Бандери. Активісти борються за незалежність Домодєдова від Росії під стягами українських націоналістів.