Распылил газ во время проверки документов во Львове: военный ТЦК и полицейский госпитализированы, мужчина задержан

Во Львове во время проверки военно-учетных документов мужчина распылил перцовый газ, вследствие чего военнослужащий и полицейский госпитализированы.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 10:00, военнослужащие одного из львовских РТЦК и СП, вместе с представителями полиции, осуществляли оповещение военнообязанных граждан. На улице Княгини Ольги гражданин на просьбу предоставить для проверки военно-учетные документы начал убегать. Уже когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ. Как следствие, милиционер и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим вследствие умышленных действий военнообязанного является военнослужащий, которого недавно перевели на службу в ТЦК с 24-й ОМБр по состоянию здоровья. Он не мог больше выполнять задачи на передней линии.

Также сообщается, что злоумышленника задержали. Им оказался военнообязанный гражданин, который находился в розыске. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

