Розпилив газ під час перевірки документів у Львові: військового ТЦК та поліцейського госпіталізовано, чоловіка затримано

У Львові під час перевірки військово-облікових документів чоловік розпилив перцевий газ, унаслідок чого військовослужбовець та поліцейський госпіталізовані.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько 10:00, військовослужбовці одного з львівських РТЦК та СП, разом з представниками поліції, здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян. На вулиці Княгині Ольги, громадянин на прохання надати для перевірки військово-облікові документи, почав втікати. Вже коли його майже наздогнали, чоловік різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Наслідок – правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалим унаслідок умисних дій військовозобов’язаного є військовослужбовець, якого нещодавно перевели на службу у ТЦК із 24 ОМБр за станом здоров’я. Він не міг більше виконувати завдання на передній лінії.

Також повідомляється, що зловмисника затримали. Ним виявився військовозобов’язаний громадянин, який перебував у розшуку. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

