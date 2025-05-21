УКР
Новини Напад на ТЦК
Розпилив газ під час перевірки документів у Львові: військового ТЦК та поліцейського госпіталізовано, чоловіка затримано

напад на військового ТЦК у Львові

У Львові під час перевірки військово-облікових документів чоловік розпилив перцевий газ, унаслідок чого військовослужбовець та поліцейський госпіталізовані.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько 10:00, військовослужбовці одного з львівських РТЦК та СП, разом з представниками поліції, здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян. На вулиці Княгині Ольги, громадянин на прохання надати для перевірки військово-облікові документи, почав втікати. Вже коли його майже наздогнали, чоловік різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Наслідок – правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалим унаслідок умисних дій військовозобов’язаного є військовослужбовець, якого нещодавно перевели на службу у ТЦК із 24 ОМБр за станом здоров’я. Він не міг більше виконувати завдання на передній лінії.

Також повідомляється, що зловмисника затримали. Ним виявився військовозобов’язаний громадянин, який перебував у розшуку. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Львів (3131) ТЦК та СП (783) Львівська область (2528) Львівський район (98)
Топ коментарі
+30
"Вже коли його майже наздогнали... ...військовослужбовець, якого нещодавно перевели на службу у ТЦК із 24 ОМБр за станом здоров'я. Він не міг більше виконувати завдання на передній лінії."

Тобто, ганятись за українцями в тилу в тцкуна здоров"я цілком вистачає, а за кацапами на передовій - ні...
показати весь коментар
21.05.2025 18:32 Відповісти
+19
Якщо не було кримінальної справи і рішення суду щодо цивільного,то це перевищення повноважень і цивільний мав право на захист від протиправних дій!Що до представника ТЦК,той в любому випадку буде поза законом,оскільки ганятись і приміняти силу не має права.
показати весь коментар
21.05.2025 18:40 Відповісти
+17
Цивільного побить-*********,вбить-нещасний випадок.

https://www.youtube.com/watch?v=ogg4mcQqpLg&ab_channel
Розваги оповіщувачів.
показати весь коментар
21.05.2025 18:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І згідно тих даних ти - багатодітний вагітний пенс-інвалід. Тому такий і борзий в коментарях. Підлягав би мобілізації - вже б давно Тису форсував і геройствував би з-за кордону.
показати весь коментар
21.05.2025 20:02 Відповісти
я на відміну від нікчем-ухилесів працюю офіційно на критичному підприємстві, так само як і та сама поліція є критично важливим органом в будь-якій державі. Але для таких як ти працівники критичних підприємств а також поліція повинні всі піти на фронт, а ухилеси які двічі порушують закон, працюють в темну і не оновлюють дані - це мамині бусінки 35-40 річні яких не трож. Така ваша логіка. Ти навіть не виступаєш за те, щоб служили всі, ти виступаєш за те, щоб служили парцівники важливих органів і структур, а от царапинки 40-річні які проти поліції показують прийоми Чака Норріса, не дай боже їх тронути , не дай боже.
показати весь коментар
21.05.2025 20:16 Відповісти
Зрозуміло. Чиновники свої кабінети теж вважають "критично важливими". Сцикуняра броньована, відмовся від броні і киздуй на фронт, такий войовничий. На твоє місце знайдуться працівники, без тебе підприємство не пропаде і не зупиниться.
показати весь коментар
21.05.2025 20:20 Відповісти
сцикуняра нікчемна - це ти, який чи то в британію здриснув, не виключено що через Тису, чи то вдома сидиш три роки обісцявшись, тому так і захищаеш ухилесів, а я не порушив жодного закону і не ховаюсь. В тому то і справа нікчемо, що ти підтвердив мої слова, мене ти відправляєш на фронт, а ухилесів тилових - ні. В цьому весь ти, нікчемо.
показати весь коментар
21.05.2025 20:25 Відповісти
Так ти ж і є ждун-ухилянт. Само заховалось за бронею, а інших примушує за нього воювати. Тьху, чмо опущене. Аж гидко...
показати весь коментар
21.05.2025 20:47 Відповісти
до речі, працюю я там вже років 10, це так шоб ти не думав що я після 2022 працевлаштувався куди треба.
показати весь коментар
21.05.2025 20:20 Відповісти
Та до с*аки, скільки ти там працюєш, ухилянт. Іди на фронт, сцикун.
показати весь коментар
21.05.2025 20:25 Відповісти
те що я і казав, у цьому увесь ти, нікчемо. Поліція - на фронт. Суди - на фронт. Працівники критичного підприємства - на фронт. Ухилянтські ждуни - НЄЄЄ, цих не трогати.
показати весь коментар
21.05.2025 20:28 Відповісти
Ну так про своє підприємство і пиши в коментарях, а не розказуєш хню хто понен воювати ,а хто ні. Коли сам будеш служити, тоді і будеш цілком справедливо розказувати кому і куди йти. Бо зараз ти такий самий ухилянт , як і ті кого звинувачуєш.
показати весь коментар
21.05.2025 20:28 Відповісти
я не ухилянт якщо в мене дані оновлені. А ці - ухилянти. Нехай прийдуть в ТЦК і оновлять дані, як це вимагає закон. Що в цьому складного? Якщо ж ні, то тоді нема чого брикати якщо їх затримують. І нема чого захищати. Поліцію як надважливий орган і працівників критичних підприємств ти на фронт відправляєш залюбки, а цих биків ухилянтських 30-40 років просиш не чіпати. Дивна вся ця логіка, ні?
показати весь коментар
21.05.2025 20:43 Відповісти
Ти - УХИЛЯНТ. Ганебно заховалось за бронею. Чмирдяй кінчений. Тьху...
показати весь коментар
21.05.2025 20:49 Відповісти
тобто я, офіційний працівник підприємства - ганебний ухилянт. А ці які поховались і не виконали вимоги закону у воєнний час і більшість навіть не платять податки в воюючу країну - вони молодці.
Ти хоч сам себе читаєш і розумієш наскільки дебільна твоя "логіка"?
показати весь коментар
22.05.2025 04:21 Відповісти
З критичних підприємств багато справжніх чоловіків пішли добровольцями .....
показати весь коментар
21.05.2025 20:54 Відповісти
нормально, до мене, офіційного працівника в тебе претензії чого я не на фронті, до поліції чого не на фронті, до суддів чого не на фронті, до тцк чого не на фронті. Тільки до тилових лобів ухилесів 35-40 річних більшість з яких навіть податків не платять в тебе питань нема, вони на фронт йти не повинні, йдуть нехай працівники критичних підприємств.
показати весь коментар
22.05.2025 04:25 Відповісти
І ще, на мою думку чоловік, який не на фронті, не має морального права посилати туди інших, та обзивати їх ухилянтами..... Починати треба з себе...
показати весь коментар
21.05.2025 21:00 Відповісти
Потрібно розуміти - що " держава " - це не те ,що є в Реальності .Держава - це суспільний договір - угода між чиновником і громадянином . Де людина віддає частину своїх прав ,щоб держава його захищала.
Якщо держава -чиновник порушує цю домовленість - то кожен сам має вирішити для себе ,чи готовий він далі виконувати свою частину угоди ,якщо інша сторона веде себе як шулер і не виконує свою частину угоди ...
показати весь коментар
21.05.2025 19:49 Відповісти
Мабуть держава це не тільки договори, а ще і примус до додержання чогось там. Можна і не додержувати своєї частини. Ок. А що робити з примусом? От воно і відбувається одні також вирішили не дотримуватися, а інші діють примусом до додержання. Ха ха ха.
показати весь коментар
21.05.2025 20:23 Відповісти
Договір є цілісна система . А шахраї виривають з договору один пункт - і тицяють його всім у очі ,забувши про інші десять. Розвод лоха каталами - стара ,як світ історія ...
показати весь коментар
21.05.2025 21:26 Відповісти
******* українська держава здається схожою на вовняра, який стриже баранів і овець, заробляючи на цьому. Ще вона може їх продати, або пустити на м'ясо.
показати весь коментар
21.05.2025 20:28 Відповісти
Цензор чомусь не любить слово, що починається на "су" і є синонімом слів "теперішня", "актуальна" і без авторизації заміняє його на зірочки, певно гадає, що це лайка. Невже так важко занести його до стоп листа, вказавши, що це цензурне слово?!
показати весь коментар
21.05.2025 20:43 Відповісти
Перекупники і крупи стрижуть також нормально. А у кожного чувака в Тисі по 10-20 к. баксів в трусах. Так що ще стригти неперестригти. Ха ха ха.
показати весь коментар
21.05.2025 20:48 Відповісти
Тут без заперечень, але сподіватися, що вівці захистять від вовків, здається то Fata Morgana.
показати весь коментар
21.05.2025 21:01 Відповісти
Хто з 20k на кармані буде лізти в якусь тису з надувними качечками , як це показують відважні прикордонники?
Ну якщо у людини почалися незворотні процеси в мозку ,після перегляду сватів, то може й повірять в цю маячню.
показати весь коментар
22.05.2025 09:22 Відповісти
Певно не хотів забиватись у чегрговій курській афері.
показати весь коментар
21.05.2025 20:35 Відповісти
За все що зараз відбувається в Україні,цілком і повністю відповідає влада І ті хто її підтримує!
показати весь коментар
21.05.2025 20:39 Відповісти
А ті хто не підтримує бігають з газовими балончиками? Чи як? Той хто з газовим балончиком підтримує чи не підтримує? Ха ха ха.
показати весь коментар
21.05.2025 20:50 Відповісти
божечьки, які ми ніжні оченята пощаполо перчиков - у госпіталь потрапили) кашки їм та в люлю, гидота срана
показати весь коментар
21.05.2025 21:47 Відповісти
Ая яай які нєженки ))) а людей яких задувають газом мусора чимось спасають ?!
показати весь коментар
21.05.2025 22:19 Відповісти
А в Харкові -********* . Залежить від кольору одежі?
показати весь коментар
21.05.2025 23:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 