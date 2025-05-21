Розпилив газ під час перевірки документів у Львові: військового ТЦК та поліцейського госпіталізовано, чоловіка затримано
У Львові під час перевірки військово-облікових документів чоловік розпилив перцевий газ, унаслідок чого військовослужбовець та поліцейський госпіталізовані.
Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, близько 10:00, військовослужбовці одного з львівських РТЦК та СП, разом з представниками поліції, здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян. На вулиці Княгині Ольги, громадянин на прохання надати для перевірки військово-облікові документи, почав втікати. Вже коли його майже наздогнали, чоловік різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Наслідок – правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що постраждалим унаслідок умисних дій військовозобов’язаного є військовослужбовець, якого нещодавно перевели на службу у ТЦК із 24 ОМБр за станом здоров’я. Він не міг більше виконувати завдання на передній лінії.
Також повідомляється, що зловмисника затримали. Ним виявився військовозобов’язаний громадянин, який перебував у розшуку. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Ти хоч сам себе читаєш і розумієш наскільки дебільна твоя "логіка"?
Якщо держава -чиновник порушує цю домовленість - то кожен сам має вирішити для себе ,чи готовий він далі виконувати свою частину угоди ,якщо інша сторона веде себе як шулер і не виконує свою частину угоди ...
Ну якщо у людини почалися незворотні процеси в мозку ,після перегляду сватів, то може й повірять в цю маячню.