Чоловік погрожував ножем військовим ТЦК у Чернігові: його вже затримали

Чернігівська поліція затримала зловмисника, який погрожував розправою військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погрози фізичною розправою військовослужбовцям ТЦК та СП. Зловмисника оперативно розшукали та затримали.

За даними правоохоронців, зранку 8 травня до Чернігівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці обласного центру під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП невідомий чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводився агресивно, вихопив ножа та почав погрожувати ним, після чого втік з місця події. Поліцейські негайно відреагували та оперативно розшукали причетного до злочину 38-річного мешканця Чернігова. При особистому огляді у нього виявили та вилучили два ножі. Речові доказі направлено на проведення експертного дослідження.

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Поліція затримала зловмисника у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом злочину дізнавач Чернігівського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження, відкрите за ч.1 статті 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років.