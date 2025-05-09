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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік погрожував ножем військовим ТЦК у Чернігові: його вже затримали

Напад з ножем на ТЦК

Чернігівська поліція затримала зловмисника, який погрожував розправою військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погрози фізичною розправою військовослужбовцям ТЦК та СП. Зловмисника оперативно розшукали та затримали.

За даними правоохоронців, зранку 8 травня до Чернігівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці обласного центру під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП невідомий чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводився агресивно, вихопив ножа та почав погрожувати ним, після чого втік з місця події. Поліцейські негайно відреагували та оперативно розшукали причетного до злочину 38-річного мешканця Чернігова. При особистому огляді у нього виявили та вилучили два ножі. Речові доказі направлено на проведення експертного дослідження.

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Поліція затримала зловмисника у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом злочину дізнавач Чернігівського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження, відкрите за ч.1 статті 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років.

Автор: 

Нацполіція (15208) Чернігів (789) ТЦК та СП (594) Чернігівська область (915) Чернігівський район (37)


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Топ коментарі
+12
той у кого знайшлися яйця постояти за себе....це його вибір як людини,за раба вирішують інші
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09.05.2025 13:24
+10
як ви виродки на простих людей швидко і без казок справи відкриваєте!де справи по скалічених і вбитих тцк та мусарньою людей??де справи про липові влк??
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09.05.2025 13:22
+8
Може вже вирішиш і почнеш ворога громити, а не пальці стирати?!?
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09.05.2025 13:27
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09.05.2025 13:21 Відповісти
той у кого знайшлися яйця постояти за себе....це його вибір як людини,за раба вирішують інші
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09.05.2025 13:24 Відповісти
Більше того- якщо Україна програє, то він ще стане Героєм і його до дітей в школи виступати запрошуватимуть.
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09.05.2025 13:26 Відповісти
Ви вважаєте ,що бусифікація працює на перемогу ?
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09.05.2025 13:31 Відповісти
він так вважає бо це його особисто не торкнулося,і головне звинувачує лише простих громадян,лицемирне як і його гетьман
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09.05.2025 13:39 Відповісти
так треба запрошувати тцк і поліцію,як розкажуть про будні на внутрішньоукраїнських фронтах,поділяться досвідом і адреналіном від беззаконня і вседозволенності,настоящі герої,роздати всім ордени і медалі
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09.05.2025 13:43 Відповісти
Жаль що не було поліції - можливо пристрілила б його
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09.05.2025 13:49 Відповісти
https://dumskaya.net/news/na-kulikovom-pole-v-odesse-muzhchina-napal-s-noz-187835/ua/#:~:text=%D1%83%D0%BA%D1%80-,%D0%9D%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%20%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%BC%20%D1%81,%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BC,%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%85. На Куликовому полі в Одесі чоловік напав із ножем на поліцейських, а ті прострелили йому ноги | Новини Одеси
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09.05.2025 14:08 Відповісти
як ви виродки на простих людей швидко і без казок справи відкриваєте!де справи по скалічених і вбитих тцк та мусарньою людей??де справи про липові влк??
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09.05.2025 13:22 Відповісти
а де справи про куплені інвалідності дружин та чоловіків? ухилянти винахідливі......
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09.05.2025 13:31 Відповісти
інвалідність прокурорів тільки чого варте і це ж ті що засвітилися,а таких по всіх ,,правоохоронних та держ органах,, сотні тисяч,всю владу треба звільняти і саджати,безвинних там нема бо вони не приживаються
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09.05.2025 13:36 Відповісти
я згоден. а про звичайних людей які по тихому пооформляли інвалідності собі та дружинам не хочте поговорити?
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09.05.2025 14:03 Відповісти
Стаття 64.В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути ОБМЕЖЕНІ права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. Спеціально для тебе виборця Зеленського рекомендую ознайомитись з такими статтями цього списку-24,28,62,63,59,60.Дуже цікава 29 стаття.
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09.05.2025 13:44 Відповісти
Сьогодні в місті спостерігав як ;мужики; на ;празднік дєватає мая; скуповуються, підганяючи одне одного, бо пройшов слух що ТЦК ;рейд делать будет, тварі праклятиє;.
Просто українці мають вирішити- війна чи капітуляція. І якщо капітуляція- то виходьте на вулиці і вимагайте капітуляцію. Війна- то кінчайте ховатися і тікати.
А так... Поки одні в окопах три роки, інші живуть і насолоджуються життям.
От тільки ті що в окопах стрімко кінчаються. Хто каліка, хто взагалі загинув.
Так що український народ має зробити вибір- війна за Незалежність чи капітуляція і русскій язик, батюшка-Сталін, радная Сібірь і поля на місці поховань Українських Воїнів, а національні герої -Мільчаков, Моторола, Кадиров і бійці ;Шторм Z;. Шкода лише ЗСУ та їх сім'ї- виріжуть з дітьми. Моя-хата-скрайники житимуть, працюватимуть на благо РФ, фінансовий рівень життя вагомо підвищеться. Жертва ЗСУ буде даремна і її називатимуть злочином, але буде дешевий газ і сяка-така жрачка.
Вибирайте.
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09.05.2025 13:23 Відповісти
Може вже вирішиш і почнеш ворога громити, а не пальці стирати?!?
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09.05.2025 13:27 Відповісти
Я своє якраз відвоював. А міняти мене нікому. Адже виявилося о є люди народжені саме для війни, але є й народжені не для війни, а кохати жінок, пити горілку, танцювати під спідами в нічних клубах і качати біцуху в спортзалі.
От народжені для війни і хай воюють, їм ще кордони 1991 повертати.
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09.05.2025 13:30 Відповісти
то видно ти з окопу пишеш?
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09.05.2025 13:32 Відповісти
ні не з одної бргади, однакові думки про сцикопіхоту таку як ти хряк
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09.05.2025 13:36 Відповісти
Давай так, я тобі доводжу,що я і Порохобандерівець воювали,ти -переводеш ГО Справа Громад 50 тисяч гривень,чек надаси . згоден?
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09.05.2025 13:40 Відповісти
Лососни тунця, кацо.
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09.05.2025 13:37 Відповісти
в тебе теж є?
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09.05.2025 13:41 Відповісти
я таких як ти вже чув.....а баба казала.....де ви дебіли беретесь такі?
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09.05.2025 13:45 Відповісти
ініціюй правомірність отримання ними УБД, я тебе підтримаю.
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09.05.2025 13:51 Відповісти
Ви ж розумієте що цей так званий доказ означає рівно нуль.
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09.05.2025 13:45 Відповісти
21 гривня. Плюс доставка.
https://kancmart.com.ua/oblozhka-na-ubd-udostoverenyia-uchastnyka-boevykh-deistvyi-ukrayna-hliantsevaia-assorty-112529-112530-87-13-202/
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09.05.2025 13:49 Відповісти
Ти тут з 15 квітня 2025 року, новорежик. А я вже півроку по госпіталях і більше місяця як звільнився.
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09.05.2025 13:33 Відповісти
Та що ти тратиш свій час на члена.....ботоферми Подоляка.
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09.05.2025 13:53 Відповісти
"чудо в пір"ї" - він у мене в "підписники" сидить багато років... Аот звідки взявся ТИ, "нульовко", - ПИТАННЯ...
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09.05.2025 13:56 Відповісти
Або вертухай!
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09.05.2025 13:51 Відповісти
Давай докази, що ти ти відвоював або не звизди про це.
Так кожен, хто не на фронті, може сказати що своє відвоював.
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09.05.2025 13:34 Відповісти
Оце такі самісінькі такі як ти сидять в кацапні і призивають " ідіть за побєду!" А як питають чому ж ти не йдеш, то або інвалід або пенсіонер або три рази вже десь воював, мабуть в столовій.
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09.05.2025 13:36 Відповісти
Все буде вирішувати військово-політичне керівництво країни, заспокойтеся
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09.05.2025 13:29 Відповісти
Як "фінансовий рівень життя вагомо підвищеться" поєднується з "буде сяка-така жрачка"? Це значить, що зараз і сякої-такої жрачки нема? Ну бо раз рівень підвищиться, то зараз він значить нижчий.
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09.05.2025 13:59 Відповісти
Чому військові не зворогом воюють, а з українцями?
Якої країни вони військові?
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09.05.2025 13:25 Відповісти
хтось дав ім такий наказ.....ви головне не забудьте с часом що таке було,і хто це все підтримум або взагалі ігнорував
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09.05.2025 13:28 Відповісти
Воювати в Україні нікому.
В будь-якій нації активних, здатних діяти і думати людей не більше 30%.
Ці 30% хто на фронті, хто після поранень, а кого вже й на світі нема.
Решта не бажає захищати свою країну та свої сім'ї. Їм байдуже якою мовою на вулиці будуть вивіски, аби тільки біля генделика повістки не роздавали.
Відкрий зараз кордони- і за спиною в ЗСУ лишиться порожня країна. Заселяйте таджики з бурятами, а вкраїнчики побіжуть по світові, грати на бандурі, плакатися про втрачений дім та просити соцвиплат.
Війна практично скінчена.Кінець.
Одне радує-скоро все скінчиться. Але....
Все скінчиться. Ну, спочатку війна скінчиться, потім розстріли-Гулаги, а далі і Голодомор скінчиться.
І настане мир.

І на скривавленій землі
Все буде вже для супостата,
Загине син, і мертва мати
І тільки вирви на землі...
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09.05.2025 13:28 Відповісти
Як немає??
Тцк, поліція..., як мінімум
Якщо вони по тилам сидять, це означає, що воювати є кому.
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09.05.2025 13:32 Відповісти
А що ви Порохобандерівець плачетесь? Ще з кінця 2022 стало ясно, що без створення контрактної армії з дуже вагомим матеріальним заохоченням та чіткими термінами служби та без залучення іноземних найманців Україна дуже швидко скотиться до того, що ми маємо наразі.
Але коли навіть тут на Цензорі вам писали, що бусифікація - це прямий та найкоротший шлях до власного 17 року, то усі тут аж з штанів виплигували, материли та обзивали лише при одному тільки нагадуванні вам, що контрактна армія, насправді, у довгій війні важливіша за все. Навіть за танки та літаки. Ви ж самі і такі як ви кричали, що "альтернатив примусовій мобілізації немає", то що тепер плачетесь.
Історичний досвід вам не указ, у вас власний шлях. По граблями.
А тепер тужите.
Я давно вже писала, що людство сотні років, як винайшло дієвий рецепт ведення довгої війни на виснаження для маленької країни. І він ні разу не секретний. Це:
Створення контрактної армії та залучення іноземних найманців. Лише так маленька країна здатна нівелювати різницю у людських ресурсах. Це не забаганка, а єдина УМОВА виживання маленької країни. Найперша та найважливіша.
Друга - створення військових альянсів. Без союзників, здатних реально направити ресурс, а не декларувати "стояти поряд стільки, скільки потрібно" вести довгу війну з переважаючим супротивником неможливо. Особливо, коли супротивник має свій альянс. Ні в кого ще не виходило, але ж ми альтернативно обдаровані. Ми віримо, що в нас вийде. Ага.
Третя умова: мілітаризація економіки. Створення власного ВПК при ЗБЕРЕЖЕННІ життєздатності гражданського сектору економіки, її відкритості та інтегрованості в глобальні фінансові та економічні зв'язки. Зробити це без відкритих кордонів НЕМОЖЛИВО. Зберегти відкриті кордони без переходу на контрактну форму мобілізації теж.

Так от, Україна зробила усе вищеперелічене, але є нюанс. Вона зробила все рівно протилежне. Тож ситуація, в якій ми перебуваємо наразі - закономірний результат тих критичних помилок, які зроблено і які українці підтримували гаряче та майже одностайно.
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09.05.2025 13:53 Відповісти
Дякую ,зважено написано
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09.05.2025 14:02 Відповісти
Не скигли, погань, без тебе є кому захистити Україну
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09.05.2025 14:06 Відповісти
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09.05.2025 13:26 Відповісти
одиничний випадок....хоча тронь кожного там таке вонюче....
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09.05.2025 13:29 Відповісти
Дав відсіч внутрішньому ворогу
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09.05.2025 13:29 Відповісти
коли ,,держоргани,, приймають до тебе злочинні дії Конституція дозволяє захист,а якщо їх більше 3х і агресивні ,то ніж вже йде як допустима оборона
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09.05.2025 13:31 Відповісти
то я так зрозумів,що для тебе ЗСУ ворог? в мене питань до тебе більш не має.
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09.05.2025 13:34 Відповісти
Пропоную загальноукраїнський флеш-моб - всім хто проти війни носити гейоргієвські стрічки. Так ТЦК-уни бачитимуть що ця людина проти війни і її не чіпатимуть.
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09.05.2025 13:32 Відповісти
Згоден . А той ,хто за війну до перемоги - селфі з автоматом на передку - незважаючи на вік та стать . Тоді будемо бачити реальну статистику "зрадників " та "патріотів"
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09.05.2025 13:35 Відповісти
Я вже писав Адріану Boyanovu - зверніться то психотерапевта. Поки не пізно.

PS. Там вчора новина була - військовий зброєю торгував. Ах, це ж ваша каста - каста недоторканих. Їм можна. Всі інші для вас не люди. Бо щось я не бачив ваших обурливих коментарів. Коли "свістить фляга" - треба допомога фахівця
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09.05.2025 13:37 Відповісти
вчора тцк зломали стегно чоловікові: їх не затримали
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09.05.2025 13:32 Відповісти
Це ж були співробітники ІПСО
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09.05.2025 13:33 Відповісти
Вся набудоване зеленими гастральорами суцільне іпсо
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09.05.2025 13:39 Відповісти
Чоловік з ножем погрожував військовим ІПСО
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09.05.2025 13:34 Відповісти
назвіть відмінності цього "чоловіка" від російських підерів. я наприклад їх не бачу
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09.05.2025 13:48 Відповісти
Яке так зване "оповіщення" така і реакція на нього.
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09.05.2025 13:38 Відповісти
яке відношення до свого обов"язку перед країною-така і реакція.
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09.05.2025 13:49 Відповісти
Можете зайти в будь-який нічний клуб Києва та спробувати присоромити цією фразою вгодованих бугаїв-синків мусорні прокурорів,суддів, різноманітних чинуш та тому подібної наволочі.
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09.05.2025 13:52 Відповісти
я згоден з тобою. ти можеш довести хоч один факт купівлі привілєїв ними?
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09.05.2025 13:54 Відповісти
Ти можеш не "вмикати дурника"?
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09.05.2025 13:56 Відповісти
я вмію вимикати дурників
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09.05.2025 13:57 Відповісти
Ти вмієш тільки в калюжу пердіти.
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09.05.2025 14:04 Відповісти
якщо ця калюжа твій рот.
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09.05.2025 14:06 Відповісти
Чушкан збочений.
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09.05.2025 14:07 Відповісти
А обов'язки дійсно у всіх одинакові в цій країні?
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09.05.2025 13:53 Відповісти
в апріорі так. але гроші відіграють свою роль. чи це не так?
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09.05.2025 13:55 Відповісти
ні,у тих хто дотичний до структур влади та грошей обов"яки взагалі риторичні,бо небожителям не зручно спускатися до землі
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09.05.2025 13:56 Відповісти
якщо немає прав то і закінчуються обов"язки
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09.05.2025 13:54 Відповісти
це ви так вирішили? ви вже під ОП стоїте з плакатом зєлю геть? ні? а чому?
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09.05.2025 13:56 Відповісти
👍
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09.05.2025 13:53 Відповісти
Не шукайте справедливості. Її ніколи не було й не буде. Завжди є бідні і є багаті. Бідні завжди працюють на багатих. І воюють, захищаючи статки панів. Закінчиться голота - почнуть ловити наглядачів. Закінчаться наглядачі - панота втече, та кого не будуть влаштовувати орки. Решта паньства заспівають гімн параші.
Всі ці "конституції" та "закони" - для рабів. Щоб вони вважали що всі рівні. Так що спасіння утопаючого в руках самого утопленика.
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09.05.2025 14:00 Відповісти
тцкати повинні знімати відео, але як завжди не буде жодних відео доказів! Влада знову хоче щоб ми їй повірили на слово.
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09.05.2025 14:05 Відповісти
 
 