Чоловік погрожував ножем військовим ТЦК у Чернігові: його вже затримали
Чернігівська поліція затримала зловмисника, який погрожував розправою військовослужбовцям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погрози фізичною розправою військовослужбовцям ТЦК та СП. Зловмисника оперативно розшукали та затримали.
За даними правоохоронців, зранку 8 травня до Чернігівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці обласного центру під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП невідомий чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводився агресивно, вихопив ножа та почав погрожувати ним, після чого втік з місця події. Поліцейські негайно відреагували та оперативно розшукали причетного до злочину 38-річного мешканця Чернігова. При особистому огляді у нього виявили та вилучили два ножі. Речові доказі направлено на проведення експертного дослідження.
Поліція затримала зловмисника у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом злочину дізнавач Чернігівського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження, відкрите за ч.1 статті 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років.
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Просто українці мають вирішити- війна чи капітуляція. І якщо капітуляція- то виходьте на вулиці і вимагайте капітуляцію. Війна- то кінчайте ховатися і тікати.
А так... Поки одні в окопах три роки, інші живуть і насолоджуються життям.
От тільки ті що в окопах стрімко кінчаються. Хто каліка, хто взагалі загинув.
Так що український народ має зробити вибір- війна за Незалежність чи капітуляція і русскій язик, батюшка-Сталін, радная Сібірь і поля на місці поховань Українських Воїнів, а національні герої -Мільчаков, Моторола, Кадиров і бійці ;Шторм Z;. Шкода лише ЗСУ та їх сім'ї- виріжуть з дітьми. Моя-хата-скрайники житимуть, працюватимуть на благо РФ, фінансовий рівень життя вагомо підвищеться. Жертва ЗСУ буде даремна і її називатимуть злочином, але буде дешевий газ і сяка-така жрачка.
Вибирайте.
От народжені для війни і хай воюють, їм ще кордони 1991 повертати.
https://kancmart.com.ua/oblozhka-na-ubd-udostoverenyia-uchastnyka-boevykh-deistvyi-ukrayna-hliantsevaia-assorty-112529-112530-87-13-202/
Так кожен, хто не на фронті, може сказати що своє відвоював.
Якої країни вони військові?
В будь-якій нації активних, здатних діяти і думати людей не більше 30%.
Ці 30% хто на фронті, хто після поранень, а кого вже й на світі нема.
Решта не бажає захищати свою країну та свої сім'ї. Їм байдуже якою мовою на вулиці будуть вивіски, аби тільки біля генделика повістки не роздавали.
Відкрий зараз кордони- і за спиною в ЗСУ лишиться порожня країна. Заселяйте таджики з бурятами, а вкраїнчики побіжуть по світові, грати на бандурі, плакатися про втрачений дім та просити соцвиплат.
Війна практично скінчена.Кінець.
Одне радує-скоро все скінчиться. Але....
Все скінчиться. Ну, спочатку війна скінчиться, потім розстріли-Гулаги, а далі і Голодомор скінчиться.
І настане мир.
І на скривавленій землі
Все буде вже для супостата,
Загине син, і мертва мати
І тільки вирви на землі...
Тцк, поліція..., як мінімум
Якщо вони по тилам сидять, це означає, що воювати є кому.
Але коли навіть тут на Цензорі вам писали, що бусифікація - це прямий та найкоротший шлях до власного 17 року, то усі тут аж з штанів виплигували, материли та обзивали лише при одному тільки нагадуванні вам, що контрактна армія, насправді, у довгій війні важливіша за все. Навіть за танки та літаки. Ви ж самі і такі як ви кричали, що "альтернатив примусовій мобілізації немає", то що тепер плачетесь.
Історичний досвід вам не указ, у вас власний шлях. По граблями.
А тепер тужите.
Я давно вже писала, що людство сотні років, як винайшло дієвий рецепт ведення довгої війни на виснаження для маленької країни. І він ні разу не секретний. Це:
Створення контрактної армії та залучення іноземних найманців. Лише так маленька країна здатна нівелювати різницю у людських ресурсах. Це не забаганка, а єдина УМОВА виживання маленької країни. Найперша та найважливіша.
Друга - створення військових альянсів. Без союзників, здатних реально направити ресурс, а не декларувати "стояти поряд стільки, скільки потрібно" вести довгу війну з переважаючим супротивником неможливо. Особливо, коли супротивник має свій альянс. Ні в кого ще не виходило, але ж ми альтернативно обдаровані. Ми віримо, що в нас вийде. Ага.
Третя умова: мілітаризація економіки. Створення власного ВПК при ЗБЕРЕЖЕННІ життєздатності гражданського сектору економіки, її відкритості та інтегрованості в глобальні фінансові та економічні зв'язки. Зробити це без відкритих кордонів НЕМОЖЛИВО. Зберегти відкриті кордони без переходу на контрактну форму мобілізації теж.
Так от, Україна зробила усе вищеперелічене, але є нюанс. Вона зробила все рівно протилежне. Тож ситуація, в якій ми перебуваємо наразі - закономірний результат тих критичних помилок, які зроблено і які українці підтримували гаряче та майже одностайно.
PS. Там вчора новина була - військовий зброєю торгував. Ах, це ж ваша каста - каста недоторканих. Їм можна. Всі інші для вас не люди. Бо щось я не бачив ваших обурливих коментарів. Коли "свістить фляга" - треба допомога фахівця
Всі ці "конституції" та "закони" - для рабів. Щоб вони вважали що всі рівні. Так що спасіння утопаючого в руках самого утопленика.