Родичі екскерівника Харківського ТЦК накупили автівок під час війни на 5 мільйонів: САП вимагає їх конфіскувати

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов до Вищого антикорупційного суду, у якому просить конфіскувати активи колишнього виконувача обов'язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

Про це повідомляє пресслужба САП, але вказуючи прізвища посадовця.

За даними видання "Слово і ділу", йдеться про колишнього в.о. керівника Харківського обласного ТЦК Артема Требесова, який наразі є начальником Лозівського районного ТЦК та СП Харківської області.

Нещодавно ВАКС арештував дві автівки Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску і Hyundai Solaris 2016 року випуску, а також на дві квартири вартістю 1,85 млн грн і 434 тис. грн у цій справі. Відповідачами у ній вказані Требесов, його дружина та тітка.

За даними слідства, загалом у користуванні родини перебувають необґрунтовані активи на загальну суму 4,85 млн грн.

Зокрема, прокуратура встановила, що протягом 2023–2024 років близькі особи Требесова набули у приватну власність автомобілі BMW X6 2023 року випуску та Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску, загальною вартістю 4,85 млн грн.

"Проте аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набуття вказаного майна за рахунок законних доходів", – зазначають у САП.

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Як повідомлялося, раніше САП подала позов про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація) активів вартістю понад 5,5 мільйона гривень, якими користується родина колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Геннадія Яременка.

У межах справи прокурор САП подав позов про конфіскацію: