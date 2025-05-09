Мужчина угрожал ножом военным ТЦК в Чернигове: его уже задержали
Черниговская полиция задержала злоумышленника, который угрожал расправой военнослужащим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, полицейские открыли уголовное производство по факту угрозы физической расправой военнослужащим ТЦК и СП. Злоумышленника оперативно разыскали и задержали.
По данным стражей порядка, утром 8 мая в Черниговское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на улице областного центра во время оповещения граждан работниками ТЦК и СП неизвестный мужчина отказался предоставить документы для проверки, вел себя агрессивно, выхватил нож и стал угрожать им, после чего сбежал с места события. Полицейские немедленно отреагировали и оперативно разыскали причастного к преступлению 38-летнего жителя Чернигова. При личном осмотре у него обнаружили и изъяли два ножа. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертного исследования.
Полиция задержала злоумышленника в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту преступления дознаватель Черниговского райуправления полиции под процессуальным руководством Черниговской окружной прокуратуры расследует уголовное производство, открытое по ч. 1 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно служебного лица). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.
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Просто українці мають вирішити- війна чи капітуляція. І якщо капітуляція- то виходьте на вулиці і вимагайте капітуляцію. Війна- то кінчайте ховатися і тікати.
А так... Поки одні в окопах три роки, інші живуть і насолоджуються життям.
От тільки ті що в окопах стрімко кінчаються. Хто каліка, хто взагалі загинув.
Так що український народ має зробити вибір- війна за Незалежність чи капітуляція і русскій язик, батюшка-Сталін, радная Сібірь і поля на місці поховань Українських Воїнів, а національні герої -Мільчаков, Моторола, Кадиров і бійці ;Шторм Z;. Шкода лише ЗСУ та їх сім'ї- виріжуть з дітьми. Моя-хата-скрайники житимуть, працюватимуть на благо РФ, фінансовий рівень життя вагомо підвищеться. Жертва ЗСУ буде даремна і її називатимуть злочином, але буде дешевий газ і сяка-така жрачка.
Вибирайте.
От народжені для війни і хай воюють, їм ще кордони 1991 повертати.
https://kancmart.com.ua/oblozhka-na-ubd-udostoverenyia-uchastnyka-boevykh-deistvyi-ukrayna-hliantsevaia-assorty-112529-112530-87-13-202/
Так кожен, хто не на фронті, може сказати що своє відвоював.
Якої країни вони військові?
В будь-якій нації активних, здатних діяти і думати людей не більше 30%.
Ці 30% хто на фронті, хто після поранень, а кого вже й на світі нема.
Решта не бажає захищати свою країну та свої сім'ї. Їм байдуже якою мовою на вулиці будуть вивіски, аби тільки біля генделика повістки не роздавали.
Відкрий зараз кордони- і за спиною в ЗСУ лишиться порожня країна. Заселяйте таджики з бурятами, а вкраїнчики побіжуть по світові, грати на бандурі, плакатися про втрачений дім та просити соцвиплат.
Війна практично скінчена.Кінець.
Одне радує-скоро все скінчиться. Але....
Все скінчиться. Ну, спочатку війна скінчиться, потім розстріли-Гулаги, а далі і Голодомор скінчиться.
І настане мир.
І на скривавленій землі
Все буде вже для супостата,
Загине син, і мертва мати
І тільки вирви на землі...
Тцк, поліція..., як мінімум
Якщо вони по тилам сидять, це означає, що воювати є кому.
Але коли навіть тут на Цензорі вам писали, що бусифікація - це прямий та найкоротший шлях до власного 17 року, то усі тут аж з штанів виплигували, материли та обзивали лише при одному тільки нагадуванні вам, що контрактна армія, насправді, у довгій війні важливіша за все. Навіть за танки та літаки. Ви ж самі і такі як ви кричали, що "альтернатив примусовій мобілізації немає", то що тепер плачетесь.
Історичний досвід вам не указ, у вас власний шлях. По граблями.
А тепер тужите.
Я давно вже писала, що людство сотні років, як винайшло дієвий рецепт ведення довгої війни на виснаження для маленької країни. І він ні разу не секретний. Це:
Створення контрактної армії та залучення іноземних найманців. Лише так маленька країна здатна нівелювати різницю у людських ресурсах. Це не забаганка, а єдина УМОВА виживання маленької країни. Найперша та найважливіша.
Друга - створення військових альянсів. Без союзників, здатних реально направити ресурс, а не декларувати "стояти поряд стільки, скільки потрібно" вести довгу війну з переважаючим супротивником неможливо. Особливо, коли супротивник має свій альянс. Ні в кого ще не виходило, але ж ми альтернативно обдаровані. Ми віримо, що в нас вийде. Ага.
Третя умова: мілітаризація економіки. Створення власного ВПК при ЗБЕРЕЖЕННІ життєздатності гражданського сектору економіки, її відкритості та інтегрованості в глобальні фінансові та економічні зв'язки. Зробити це без відкритих кордонів НЕМОЖЛИВО. Зберегти відкриті кордони без переходу на контрактну форму мобілізації теж.
Так от, Україна зробила усе вищеперелічене, але є нюанс. Вона зробила все рівно протилежне. Тож ситуація, в якій ми перебуваємо наразі - закономірний результат тих критичних помилок, які зроблено і які українці підтримували гаряче та майже одностайно.
PS. Там вчора новина була - військовий зброєю торгував. Ах, це ж ваша каста - каста недоторканих. Їм можна. Всі інші для вас не люди. Бо щось я не бачив ваших обурливих коментарів. Коли "свістить фляга" - треба допомога фахівця