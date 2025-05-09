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Новости Нападение на ТЦК
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Мужчина угрожал ножом военным ТЦК в Чернигове: его уже задержали

Нападение с ножом на ТЦК

Черниговская полиция задержала злоумышленника, который угрожал расправой военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полицейские открыли уголовное производство по факту угрозы физической расправой военнослужащим ТЦК и СП. Злоумышленника оперативно разыскали и задержали.

По данным стражей порядка, утром 8 мая в Черниговское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на улице областного центра во время оповещения граждан работниками ТЦК и СП неизвестный мужчина отказался предоставить документы для проверки, вел себя агрессивно, выхватил нож и стал угрожать им, после чего сбежал с места события. Полицейские немедленно отреагировали и оперативно разыскали причастного к преступлению 38-летнего жителя Чернигова. При личном осмотре у него обнаружили и изъяли два ножа. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертного исследования.

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Полиция задержала злоумышленника в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту преступления дознаватель Черниговского райуправления полиции под процессуальным руководством Черниговской окружной прокуратуры расследует уголовное производство, открытое по ч. 1 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно служебного лица). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

Автор: 

Нацполиция (16501) Чернигов (886) ТЦК (551) Черниговская область (1140) Черниговский район (36)


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Топ комментарии
+8
як ви виродки на простих людей швидко і без казок справи відкриваєте!де справи по скалічених і вбитих тцк та мусарньою людей??де справи про липові влк??
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09.05.2025 13:22
+8
той у кого знайшлися яйця постояти за себе....це його вибір як людини,за раба вирішують інші
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09.05.2025 13:24
+4
Сьогодні в місті спостерігав як ;мужики; на ;празднік дєватає мая; скуповуються, підганяючи одне одного, бо пройшов слух що ТЦК ;рейд делать будет, тварі праклятиє;.
Просто українці мають вирішити- війна чи капітуляція. І якщо капітуляція- то виходьте на вулиці і вимагайте капітуляцію. Війна- то кінчайте ховатися і тікати.
А так... Поки одні в окопах три роки, інші живуть і насолоджуються життям.
От тільки ті що в окопах стрімко кінчаються. Хто каліка, хто взагалі загинув.
Так що український народ має зробити вибір- війна за Незалежність чи капітуляція і русскій язик, батюшка-Сталін, радная Сібірь і поля на місці поховань Українських Воїнів, а національні герої -Мільчаков, Моторола, Кадиров і бійці ;Шторм Z;. Шкода лише ЗСУ та їх сім'ї- виріжуть з дітьми. Моя-хата-скрайники житимуть, працюватимуть на благо РФ, фінансовий рівень життя вагомо підвищеться. Жертва ЗСУ буде даремна і її називатимуть злочином, але буде дешевий газ і сяка-така жрачка.
Вибирайте.
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09.05.2025 13:23
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Рукопашник?
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09.05.2025 13:21 Ответить
той у кого знайшлися яйця постояти за себе....це його вибір як людини,за раба вирішують інші
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09.05.2025 13:24 Ответить
Більше того- якщо Україна програє, то він ще стане Героєм і його до дітей в школи виступати запрошуватимуть.
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09.05.2025 13:26 Ответить
Ви вважаєте ,що бусифікація працює на перемогу ?
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09.05.2025 13:31 Ответить
він так вважає бо це його особисто не торкнулося,і головне звинувачує лише простих громадян,лицемирне як і його гетьман
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09.05.2025 13:39 Ответить
так треба запрошувати тцк і поліцію,як розкажуть про будні на внутрішньоукраїнських фронтах,поділяться досвідом і адреналіном від беззаконня і вседозволенності,настоящі герої,роздати всім ордени і медалі
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09.05.2025 13:43 Ответить
Жаль що не було поліції - можливо пристрілила б його
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09.05.2025 13:49 Ответить
як ви виродки на простих людей швидко і без казок справи відкриваєте!де справи по скалічених і вбитих тцк та мусарньою людей??де справи про липові влк??
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09.05.2025 13:22 Ответить
а де справи про куплені інвалідності дружин та чоловіків? ухилянти винахідливі......
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09.05.2025 13:31 Ответить
інвалідність прокурорів тільки чого варте і це ж ті що засвітилися,а таких по всіх ,,правоохоронних та держ органах,, сотні тисяч,всю владу треба звільняти і саджати,безвинних там нема бо вони не приживаються
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09.05.2025 13:36 Ответить
Стаття 64.В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути ОБМЕЖЕНІ права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. Спеціально для тебе виборця Зеленського рекомендую ознайомитись з такими статтями цього списку-24,28,62,63,59,60.Дуже цікава 29 стаття.
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09.05.2025 13:44 Ответить
Сьогодні в місті спостерігав як ;мужики; на ;празднік дєватає мая; скуповуються, підганяючи одне одного, бо пройшов слух що ТЦК ;рейд делать будет, тварі праклятиє;.
Просто українці мають вирішити- війна чи капітуляція. І якщо капітуляція- то виходьте на вулиці і вимагайте капітуляцію. Війна- то кінчайте ховатися і тікати.
А так... Поки одні в окопах три роки, інші живуть і насолоджуються життям.
От тільки ті що в окопах стрімко кінчаються. Хто каліка, хто взагалі загинув.
Так що український народ має зробити вибір- війна за Незалежність чи капітуляція і русскій язик, батюшка-Сталін, радная Сібірь і поля на місці поховань Українських Воїнів, а національні герої -Мільчаков, Моторола, Кадиров і бійці ;Шторм Z;. Шкода лише ЗСУ та їх сім'ї- виріжуть з дітьми. Моя-хата-скрайники житимуть, працюватимуть на благо РФ, фінансовий рівень життя вагомо підвищеться. Жертва ЗСУ буде даремна і її називатимуть злочином, але буде дешевий газ і сяка-така жрачка.
Вибирайте.
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09.05.2025 13:23 Ответить
Може вже вирішиш і почнеш ворога громити, а не пальці стирати?!?
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09.05.2025 13:27 Ответить
Ти чого ховаєся нафронтник?З нинішньою владою тільки капітуляція.Ти ж за ЗЕ проголосував,навіть не сумніваюсь
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09.05.2025 13:27 Ответить
Я своє якраз відвоював. А міняти мене нікому. Адже виявилося о є люди народжені саме для війни, але є й народжені не для війни, а кохати жінок, пити горілку, танцювати під спідами в нічних клубах і качати біцуху в спортзалі.
От народжені для війни і хай воюють, їм ще кордони 1991 повертати.
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09.05.2025 13:30 Ответить
Шо ти брешеш сволота?Ти на цензорі сидиш 24/7 ********
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09.05.2025 13:31 Ответить
то видно ти з окопу пишеш?
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09.05.2025 13:32 Ответить
Я не пишу,що в окопі,а той покидьок бреше.А ти з ним з однієї бригади ???
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09.05.2025 13:34 Ответить
ні не з одної бргади, однакові думки про сцикопіхоту таку як ти хряк
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09.05.2025 13:36 Ответить
Зрозуміло-така ж брехлива потвора
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09.05.2025 13:38 Ответить
Давай так, я тобі доводжу,що я і Порохобандерівець воювали,ти -переводеш ГО Справа Громад 50 тисяч гривень,чек надаси . згоден?
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09.05.2025 13:40 Ответить
Лососни тунця, кацо.
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09.05.2025 13:37 Ответить
Я таких багато знаю з УБД .
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09.05.2025 13:40 Ответить
в тебе теж є?
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09.05.2025 13:41 Ответить
Знаю людей,як вони отримували УБД ,ідеш ***** вмісті зі своїм другом
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09.05.2025 13:43 Ответить
я таких як ти вже чув.....а баба казала.....де ви дебіли беретесь такі?
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09.05.2025 13:45 Ответить
Вся мусорва їздила свого часу отримати УБД
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09.05.2025 13:44 Ответить
До повномасштабки було видано біля 450 тисяч УБД - третина з яких структурам МВС
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09.05.2025 13:46 Ответить
ініціюй правомірність отримання ними УБД, я тебе підтримаю.
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09.05.2025 13:51 Ответить
з 2014 сотні старих мусорів та тилових сиділи на блок-постах 2-3 місяці кошмарили біженців і зараз всі вони з УБД......
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09.05.2025 13:48 Ответить
Постояв на блокпостів біля Краматорська мусорок? Якщо це взагалі не ліва фотка
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09.05.2025 13:44 Ответить
мусорок,або ще якийсь держслужбовець 100%
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09.05.2025 13:46 Ответить
Ви ж розумієте що цей так званий доказ означає рівно нуль.
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09.05.2025 13:45 Ответить
21 гривня. Плюс доставка.
https://kancmart.com.ua/oblozhka-na-ubd-udostoverenyia-uchastnyka-boevykh-deistvyi-ukrayna-hliantsevaia-assorty-112529-112530-87-13-202/
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09.05.2025 13:49 Ответить
Ти тут з 15 квітня 2025 року, новорежик. А я вже півроку по госпіталях і більше місяця як звільнився.
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09.05.2025 13:33 Ответить
Іди ***** чучало,я тут з 2014р.
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09.05.2025 13:48 Ответить
Банять із-за таких підорів,як ти
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09.05.2025 13:49 Ответить
Та що ти тратиш свій час на члена.....ботоферми Подоляка.
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09.05.2025 13:53 Ответить
"чудо в пір"ї" - він у мене в "підписники" сидить багато років... Аот звідки взявся ТИ, "нульовко", - ПИТАННЯ...
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09.05.2025 13:56 Ответить
Оце ти придумав гарно.Сидиш з бронею,або мусорок на пенсії і всих посилаеш воювати
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09.05.2025 13:33 Ответить
Або вертухай!
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09.05.2025 13:51 Ответить
Давай докази, що ти ти відвоював або не звизди про це.
Так кожен, хто не на фронті, може сказати що своє відвоював.
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09.05.2025 13:34 Ответить
Оце такі самісінькі такі як ти сидять в кацапні і призивають " ідіть за побєду!" А як питають чому ж ти не йдеш, то або інвалід або пенсіонер або три рази вже десь воював, мабуть в столовій.
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09.05.2025 13:36 Ответить
Все буде вирішувати військово-політичне керівництво країни, заспокойтеся
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09.05.2025 13:29 Ответить
Чому військові не зворогом воюють, а з українцями?
Якої країни вони військові?
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09.05.2025 13:25 Ответить
хтось дав ім такий наказ.....ви головне не забудьте с часом що таке було,і хто це все підтримум або взагалі ігнорував
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09.05.2025 13:28 Ответить
Воювати в Україні нікому.
В будь-якій нації активних, здатних діяти і думати людей не більше 30%.
Ці 30% хто на фронті, хто після поранень, а кого вже й на світі нема.
Решта не бажає захищати свою країну та свої сім'ї. Їм байдуже якою мовою на вулиці будуть вивіски, аби тільки біля генделика повістки не роздавали.
Відкрий зараз кордони- і за спиною в ЗСУ лишиться порожня країна. Заселяйте таджики з бурятами, а вкраїнчики побіжуть по світові, грати на бандурі, плакатися про втрачений дім та просити соцвиплат.
Війна практично скінчена.Кінець.
Одне радує-скоро все скінчиться. Але....
Все скінчиться. Ну, спочатку війна скінчиться, потім розстріли-Гулаги, а далі і Голодомор скінчиться.
І настане мир.

І на скривавленій землі
Все буде вже для супостата,
Загине син, і мертва мати
І тільки вирви на землі...
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09.05.2025 13:28 Ответить
Оце вояка строче,бот на зарплаті .
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09.05.2025 13:30 Ответить
Ви такий войовничий, люди скрізь погані. Так завітайте з побратимами зі зброєю та на "бузанці" ЦО церкви московського патріархату до офіцерів ФСБ в рясах. Чи слабо?
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09.05.2025 13:31 Ответить
Як немає??
Тцк, поліція..., як мінімум
Якщо вони по тилам сидять, це означає, що воювати є кому.
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09.05.2025 13:32 Ответить
це бот опівський,їх тут багато таких
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09.05.2025 13:35 Ответить
Ти мабуть "воюєш " десь а в штабі безвилазно або чиясь секретарка.
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09.05.2025 13:37 Ответить
А що ви Порохобандерівець плачетесь? Ще з кінця 2022 стало ясно, що без створення контрактної армії з дуже вагомим матеріальним заохоченням та чіткими термінами служби та без залучення іноземних найманців Україна дуже швидко скотиться до того, що ми маємо наразі.
Але коли навіть тут на Цензорі вам писали, що бусифікація - це прямий та найкоротший шлях до власного 17 року, то усі тут аж з штанів виплигували, материли та обзивали лише при одному тільки нагадуванні вам, що контрактна армія, насправді, у довгій війні важливіша за все. Навіть за танки та літаки. Ви ж самі і такі як ви кричали, що "альтернатив примусовій мобілізації немає", то що тепер плачетесь.
Історичний досвід вам не указ, у вас власний шлях. По граблями.
А тепер тужите.
Я давно вже писала, що людство сотні років, як винайшло дієвий рецепт ведення довгої війни на виснаження для маленької країни. І він ні разу не секретний. Це:
Створення контрактної армії та залучення іноземних найманців. Лише так маленька країна здатна нівелювати різницю у людських ресурсах. Це не забаганка, а єдина УМОВА виживання маленької країни. Найперша та найважливіша.
Друга - створення військових альянсів. Без союзників, здатних реально направити ресурс, а не декларувати "стояти поряд стільки, скільки потрібно" вести довгу війну з переважаючим супротивником неможливо. Особливо, коли супротивник має свій альянс. Ні в кого ще не виходило, але ж ми альтернативно обдаровані. Ми віримо, що в нас вийде. Ага.
Третя умова: мілітаризація економіки. Створення власного ВПК при ЗБЕРЕЖЕННІ життєздатності гражданського сектору економіки, її відкритості та інтегрованості в глобальні фінансові та економічні зв'язки. Зробити це без відкритих кордонів НЕМОЖЛИВО. Зберегти відкриті кордони без переходу на контрактну форму мобілізації теж.

Так от, Україна зробила усе вищеперелічене, але є нюанс. Вона зробила все рівно протилежне. Тож ситуація, в якій ми перебуваємо наразі - закономірний результат тих критичних помилок, які зроблено і які українці підтримували гаряче та майже одностайно.
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09.05.2025 13:53 Ответить
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09.05.2025 13:26 Ответить
одиничний випадок....хоча тронь кожного там таке вонюче....
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09.05.2025 13:29 Ответить
Дав відсіч внутрішньому ворогу
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09.05.2025 13:29 Ответить
коли ,,держоргани,, приймають до тебе злочинні дії Конституція дозволяє захист,а якщо їх більше 3х і агресивні ,то ніж вже йде як допустима оборона
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09.05.2025 13:31 Ответить
то я так зрозумів,що для тебе ЗСУ ворог? в мене питань до тебе більш не має.
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09.05.2025 13:34 Ответить
Пропоную загальноукраїнський флеш-моб - всім хто проти війни носити гейоргієвські стрічки. Так ТЦК-уни бачитимуть що ця людина проти війни і її не чіпатимуть.
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09.05.2025 13:32 Ответить
Згоден . А той ,хто за війну до перемоги - селфі з автоматом на передку - незважаючи на вік та стать . Тоді будемо бачити реальну статистику "зрадників " та "патріотів"
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09.05.2025 13:35 Ответить
Я вже писав Адріану Boyanovu - зверніться то психотерапевта. Поки не пізно.

PS. Там вчора новина була - військовий зброєю торгував. Ах, це ж ваша каста - каста недоторканих. Їм можна. Всі інші для вас не люди. Бо щось я не бачив ваших обурливих коментарів. Коли "свістить фляга" - треба допомога фахівця
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09.05.2025 13:37 Ответить
А всім, хто хоче продовження боротьби до кордонів 1991 року, не зважаючи на стать чи вік долучатись до армії, якщо по віку не беруть на контракт - допомагати солдатам у побуті -готовити їжу, опалювати буржуйки в бліндажах і так далі
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09.05.2025 13:42 Ответить
вчора тцк зломали стегно чоловікові: їх не затримали
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09.05.2025 13:32 Ответить
Це ж були співробітники ІПСО
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09.05.2025 13:33 Ответить
Вся набудоване зеленими гастральорами суцільне іпсо
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09.05.2025 13:39 Ответить
Чоловік з ножем погрожував військовим ІПСО
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09.05.2025 13:34 Ответить
назвіть відмінності цього "чоловіка" від російських підерів. я наприклад їх не бачу
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09.05.2025 13:48 Ответить
Яке так зване "оповіщення" така і реакція на нього.
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09.05.2025 13:38 Ответить
яке відношення до свого обов"язку перед країною-така і реакція.
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09.05.2025 13:49 Ответить
Можете зайти в будь-який нічний клуб Києва та спробувати присоромити цією фразою вгодованих бугаїв-синків мусорні прокурорів,суддів, різноманітних чинуш та тому подібної наволочі.
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09.05.2025 13:52 Ответить
я згоден з тобою. ти можеш довести хоч один факт купівлі привілєїв ними?
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09.05.2025 13:54 Ответить
Ти можеш не "вмикати дурника"?
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09.05.2025 13:56 Ответить
А обов'язки дійсно у всіх одинакові в цій країні?
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09.05.2025 13:53 Ответить
в апріорі так. але гроші відіграють свою роль. чи це не так?
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09.05.2025 13:55 Ответить
ні,у тих хто дотичний до структур влади та грошей обов"яки взагалі риторичні,бо небожителям не зручно спускатися до землі
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09.05.2025 13:56 Ответить
якщо немає прав то і закінчуються обов"язки
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09.05.2025 13:54 Ответить
це ви так вирішили? ви вже під ОП стоїте з плакатом зєлю геть? ні? а чому?
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09.05.2025 13:56 Ответить
👍
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09.05.2025 13:53 Ответить
 
 