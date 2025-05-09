Мужчина угрожал ножом военным ТЦК в Чернигове: его уже задержали

Черниговская полиция задержала злоумышленника, который угрожал расправой военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полицейские открыли уголовное производство по факту угрозы физической расправой военнослужащим ТЦК и СП. Злоумышленника оперативно разыскали и задержали.

По данным стражей порядка, утром 8 мая в Черниговское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на улице областного центра во время оповещения граждан работниками ТЦК и СП неизвестный мужчина отказался предоставить документы для проверки, вел себя агрессивно, выхватил нож и стал угрожать им, после чего сбежал с места события. Полицейские немедленно отреагировали и оперативно разыскали причастного к преступлению 38-летнего жителя Чернигова. При личном осмотре у него обнаружили и изъяли два ножа. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертного исследования.

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Полиция задержала злоумышленника в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту преступления дознаватель Черниговского райуправления полиции под процессуальным руководством Черниговской окружной прокуратуры расследует уголовное производство, открытое по ч. 1 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно служебного лица). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.