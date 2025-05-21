4 387 51
Чоловік напав на військовослужбовця ТЦК у Луцьку: розслідують замах на вбивство
Чоловік напав на військовослужбовця роти охорони у приміщенні Волинського ТЦК та СП в Луцьку.
Про це Суспільному повідомили в обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Подія трапилася вночі, 16 травня.
Відомо, що військовозобов’язаний завдав поранень військовому, після чого травмованого госпіталізували до реанімації. Нині стан пораненого стабілізували лікарі, його вже перевели з реанімації до профільного відділення.
Нападника затримали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.
У Нацполіції заявили, що справу наразі не коментують.
Топ коментарі
+33 Сармат Сарматович
показати весь коментар21.05.2025 12:21 Відповісти Посилання
+25 Олександр САТ РАМ #601301
показати весь коментар21.05.2025 12:28 Відповісти Посилання
+24 Sсhool Bus
показати весь коментар21.05.2025 12:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ІЛІ ЄТА ДРУГОЄ ???
Сталінабурятів...
Але ж, Закон - це нормативний юридичний акт вищого державного (представницького) органу або безпосередньо народу, що володіє вищою юридичною силою і містить первинні (початкові) правові норми країни.(с)
НевідкладніСТЬ, потреби внесення змін до законодавства щодо посилення суворості ПОКАРАННЯ за дії, що призвели до нанесенню шкоди здоров'ю Українців, втрати території держави та зашкодили національним інтересам України, ОЧЕВИДНІ з 2019 року, ще з перших випадків смертей від Ковід-19, а тим більше, з 2022 року!
Але діяльність стефанчука+зеленського+шмигаля, блокує=саботує внесення необхідних ЗМІН до законодавства України в Особливий період!
А як тільки ТЦК когось калічать, раптом стають працівниками.
Я вже починаю розуміти як розрізнити працівників ТЦК і військовослужбовця ТЦК.
Хоча я б всіх називав НКВД