Чоловік напав на військовослужбовця ТЦК у Луцьку: розслідують замах на вбивство

Чоловік напав на військового ТЦК у Луцьку

Чоловік напав на військовослужбовця роти охорони у приміщенні Волинського ТЦК та СП в Луцьку.

Про це Суспільному повідомили в обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Подія трапилася вночі, 16 травня.

Відомо, що військовозобов’язаний завдав поранень військовому, після чого травмованого госпіталізували до реанімації. Нині стан пораненого стабілізували лікарі, його вже перевели з реанімації до профільного відділення.

Нападника затримали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

У Нацполіції заявили, що справу наразі не коментують.

Читайте: Смерть чоловіка у ТЦК Харкова: поліція каже, що доказів доведення до самогубства немає

Луцьк (436) напад (1155) ТЦК та СП (783) Волинська область (903) Луцький район (24)
21.05.2025 12:23 Відповісти
Може приїхав з вікна вистрибувати, але шось пішло не так
21.05.2025 12:30 Відповісти
Поліція осіб, що знаходяться в розшуку, возить цілодобово. Якось так.
21.05.2025 14:40 Відповісти
ТО ЧОГО Ж ТИ УКРАЇНУ ВІД кацапів НЕЗАХИЩАЄШЬ ???
ІЛІ ЄТА ДРУГОЄ ???
21.05.2025 12:39 Відповісти
А він захищає. Просто в нього інша Україна. Савєцкая.
21.05.2025 12:49 Відповісти
21.05.2025 12:28 Відповісти
така ж зараза і у мене
21.05.2025 12:32 Відповісти
😂👍👍👍 👍
21.05.2025 12:39 Відповісти
Я би назвав це самозахистом, а не замахом.
21.05.2025 12:32 Відповісти
Так так так. Я кажуть росіяни, там де 3ххл, там 2 зрадника. Це правда. З 2022 року саме це спостерігаю.
21.05.2025 12:36 Відповісти
А ще у вас на болотах хохли ваших жонок натягують щоночі, ага
21.05.2025 12:48 Відповісти
ти не зрозумів. але це нормально
21.05.2025 13:12 Відповісти
Ти зморозив дурницю, буває.
21.05.2025 13:13 Відповісти
Чекаємо коменти тилових пенсіонерів про те ,що немає на вас Сталіна бурятів...
21.05.2025 12:33 Відповісти
Если в новости есть ТЦК, значит в комментах будет куча причитающих дочерей офицеров. Вот бы ТЦК и вправду вылавливали мясо для штурмов. Стадо с паспортами Украины любителей по 2.20, которые вскрывают позиции московитов, разминируют проходы. Великолепно же.
21.05.2025 12:34 Відповісти
Вінувати ТЦК бо вороженьки мають згинути як роса на сонці.
21.05.2025 12:35 Відповісти
Нікчемність законодавства, уже ОЧЕВИДНА!!
Але ж, Закон - це нормативний юридичний акт вищого державного (представницького) органу або безпосередньо народу, що володіє вищою юридичною силою і містить первинні (початкові) правові норми країни.(с)
НевідкладніСТЬ, потреби внесення змін до законодавства щодо посилення суворості ПОКАРАННЯ за дії, що призвели до нанесенню шкоди здоров'ю Українців, втрати території держави та зашкодили національним інтересам України, ОЧЕВИДНІ з 2019 року, ще з перших випадків смертей від Ковід-19, а тим більше, з 2022 року!
Але діяльність стефанчука+зеленського+шмигаля, блокує=саботує внесення необхідних ЗМІН до законодавства України в Особливий період!
21.05.2025 12:37 Відповісти
ухилянти Є ПОСІБНИКАМИ кацапів.
21.05.2025 12:38 Відповісти
героическому тцкашнику- три медали, два ордена и звезду героя
21.05.2025 12:39 Відповісти
І зустрічі з Портновим
21.05.2025 12:49 Відповісти
А у вас на ТОТ є мобілізація?
21.05.2025 12:50 Відповісти
Не знаю як на ТОТ, а у нас сьогодні зранку отак наздоганяли, щоб "оповістити"
21.05.2025 12:55 Відповісти
Не хочеш захищати Україну, будеш воювати за рашку, хто ховається від призову, такий самий зрадник, як і той хто воює проти України!
21.05.2025 12:40 Відповісти
21.05.2025 12:43 Відповісти
Сашко, в якій бригаді воюєш?
21.05.2025 12:44 Відповісти
Шкільний автобус, на який номер в телеграмі ти скидаеш координати ЗСУ?
21.05.2025 12:47 Відповісти
На твій, як завжди.
21.05.2025 12:56 Відповісти
Низький уклін тобі, Олександре за захист нашої Батьківщини. Дякуємо що з перших днів на передовій захищаєш наше нікчемне життя.
21.05.2025 12:48 Відповісти
21.05.2025 12:59 Відповісти
Який там замах? У ТЦКуна стався напад епілепсії, через що він впав головою об землю і юився об неї в конвульсіях, а свідомий громадянин намагався йому допомогти. За це нагородити треба!
21.05.2025 12:47 Відповісти
Нащо працівника ТЦК було везти до реанімації? Треба було везти до ВЛК та зразу до військової частини.
21.05.2025 13:07 Відповісти
Одразу на полігон біля кордону, під кацапську ракету.
21.05.2025 13:30 Відповісти
О, знову військовий ТЦК.
А як тільки ТЦК когось калічать, раптом стають працівниками.
Я вже починаю розуміти як розрізнити працівників ТЦК і військовослужбовця ТЦК.
Хоча я б всіх називав НКВД
21.05.2025 13:21 Відповісти
А просто тцкашникам не треба ночувати з незнайомими людьми.
21.05.2025 13:31 Відповісти
ТЦК це готель? Скільки коштують двомісні апартаменти на одну ніч?
21.05.2025 13:32 Відповісти
стаття 36 КК пункт пятий звільняє від відповідальності в перевищенні міри самооборони при нападі групи осіб.
21.05.2025 15:07 Відповісти
Ага так у Луцьку кримінал , а в Харкові то ***********? От блді
21.05.2025 16:39 Відповісти
Не хочеш воювати,міняй стать!
21.05.2025 18:08 Відповісти
А ви вже поміняли?
21.05.2025 18:19 Відповісти
Я,на відміну від більшості коментаторів,не сцикун,ВЛК пройшов в2022 р. і в 2025р.,броні не маю ,є обмеження по здоров"ю,не призвали бо 50+,а може ще мобілізують,так що твій коментар мимо!
21.05.2025 20:54 Відповісти
Ви ж пишете здається про "воювати", а не про "оновити дані й пройти ВЛК".
22.05.2025 09:15 Відповісти
Прийла повістка,йди до ТЦК,а там ,як Бог дасть,воюватимеш ,чи ні!
22.05.2025 18:55 Відповісти
Ловко придумано) І так і так ви в білому)
26.05.2025 14:13 Відповісти
тцкашник сам выпрыгнул с третьего этажа тцк сквозь решётку. 100%.
22.05.2025 03:30 Відповісти
 
 