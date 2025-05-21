Чоловік напав на військовослужбовця ТЦК у Луцьку: розслідують замах на вбивство

Чоловік напав на військовослужбовця роти охорони у приміщенні Волинського ТЦК та СП в Луцьку.

Про це Суспільному повідомили в обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Подія трапилася вночі, 16 травня.

Відомо, що військовозобов’язаний завдав поранень військовому, після чого травмованого госпіталізували до реанімації. Нині стан пораненого стабілізували лікарі, його вже перевели з реанімації до профільного відділення.

Нападника затримали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

У Нацполіції заявили, що справу наразі не коментують.

Читайте: Смерть чоловіка у ТЦК Харкова: поліція каже, що доказів доведення до самогубства немає