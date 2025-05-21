Мужчина напал на военнослужащего ТЦК в Луцке: расследуют покушение на убийство

Мужчина напал на военнослужащего роты охраны в помещении Волынского ТЦК и СП в Луцке.

Об этом Суспільному сообщили в областном ТЦК и СП.

Происшествие случилось ночью, 16 мая.

Известно, что военнообязанный нанес ранения военному, после чего травмированного госпитализировали в реанимацию. Сейчас состояние раненого стабилизировали врачи, его уже перевели из реанимации в профильное отделение.

Нападавшего задержали. Правоохранители начали уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

В Нацполиции заявили, что дело пока не комментируют.

