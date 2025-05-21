РУС
4 387 51

Мужчина напал на военнослужащего ТЦК в Луцке: расследуют покушение на убийство

Мужчина напал на военного ТЦК в Луцке

Мужчина напал на военнослужащего роты охраны в помещении Волынского ТЦК и СП в Луцке.

Об этом Суспільному сообщили в областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие случилось ночью, 16 мая.

Известно, что военнообязанный нанес ранения военному, после чего травмированного госпитализировали в реанимацию. Сейчас состояние раненого стабилизировали врачи, его уже перевели из реанимации в профильное отделение.

Нападавшего задержали. Правоохранители начали уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

В Нацполиции заявили, что дело пока не комментируют.

Читайте: Смерть мужчины в ТЦК Харькова: полиция говорит, что доказательств доведения до самоубийства нет

Луцк (603) нападение (2245) ТЦК (731) Волынская область (1033) Луцкий район (22)
+33
Тема знаходження "нападника" в приміщенні тцк уночі не розкрита
21.05.2025 12:21 Ответить
+25
Єдині в цій країні кому беззастережно довіряю - це Зеленському ,Гетьманцеву та речникам ТЦК
21.05.2025 12:28 Ответить
+24
А коли тцкашники калічать чи вбивають бусифікованизх - то просто непорозуміння, епілепсія, інфаркт, сам вистрибнув з вікна.
21.05.2025 12:26 Ответить
Тема знаходження "нападника" в приміщенні тцк уночі не розкрита
21.05.2025 12:21 Ответить
Вдома неспалось вирішив в ТЦК заночувать...
21.05.2025 12:23 Ответить
Може приїхав з вікна вистрибувати, але шось пішло не так
21.05.2025 12:30 Ответить
Поліція осіб, що знаходяться в розшуку, возить цілодобово. Якось так.
21.05.2025 14:40 Ответить
ТО ЧОГО Ж ТИ УКРАЇНУ ВІД кацапів НЕЗАХИЩАЄШЬ ???
ІЛІ ЄТА ДРУГОЄ ???
21.05.2025 12:39 Ответить
А він захищає. Просто в нього інша Україна. Савєцкая.
21.05.2025 12:49 Ответить
А коли тцкашники калічать чи вбивають бусифікованизх - то просто непорозуміння, епілепсія, інфаркт, сам вистрибнув з вікна.
21.05.2025 12:26 Ответить
Єдині в цій країні кому беззастережно довіряю - це Зеленському ,Гетьманцеву та речникам ТЦК
21.05.2025 12:28 Ответить
така ж зараза і у мене
21.05.2025 12:32 Ответить
😂👍👍👍 👍
21.05.2025 12:39 Ответить
Я би назвав це самозахистом, а не замахом.
21.05.2025 12:32 Ответить
Так так так. Я кажуть росіяни, там де 3ххл, там 2 зрадника. Це правда. З 2022 року саме це спостерігаю.
21.05.2025 12:36 Ответить
А ще у вас на болотах хохли ваших жонок натягують щоночі, ага
21.05.2025 12:48 Ответить
ти не зрозумів. але це нормально
21.05.2025 13:12 Ответить
Ти зморозив дурницю, буває.
21.05.2025 13:13 Ответить
Чекаємо коменти тилових пенсіонерів про те ,що немає на вас Сталіна бурятів...
21.05.2025 12:33 Ответить
Если в новости есть ТЦК, значит в комментах будет куча причитающих дочерей офицеров. Вот бы ТЦК и вправду вылавливали мясо для штурмов. Стадо с паспортами Украины любителей по 2.20, которые вскрывают позиции московитов, разминируют проходы. Великолепно же.
21.05.2025 12:34 Ответить
Вінувати ТЦК бо вороженьки мають згинути як роса на сонці.
21.05.2025 12:35 Ответить
Нікчемність законодавства, уже ОЧЕВИДНА!!
Але ж, Закон - це нормативний юридичний акт вищого державного (представницького) органу або безпосередньо народу, що володіє вищою юридичною силою і містить первинні (початкові) правові норми країни.(с)
НевідкладніСТЬ, потреби внесення змін до законодавства щодо посилення суворості ПОКАРАННЯ за дії, що призвели до нанесенню шкоди здоров'ю Українців, втрати території держави та зашкодили національним інтересам України, ОЧЕВИДНІ з 2019 року, ще з перших випадків смертей від Ковід-19, а тим більше, з 2022 року!
Але діяльність стефанчука+зеленського+шмигаля, блокує=саботує внесення необхідних ЗМІН до законодавства України в Особливий період!
21.05.2025 12:37 Ответить
ухилянти Є ПОСІБНИКАМИ кацапів.
21.05.2025 12:38 Ответить
героическому тцкашнику- три медали, два ордена и звезду героя
21.05.2025 12:39 Ответить
І зустрічі з Портновим
21.05.2025 12:49 Ответить
А у вас на ТОТ є мобілізація?
21.05.2025 12:50 Ответить
Не знаю як на ТОТ, а у нас сьогодні зранку отак наздоганяли, щоб "оповістити"
21.05.2025 12:55 Ответить
Не хочеш захищати Україну, будеш воювати за рашку, хто ховається від призову, такий самий зрадник, як і той хто воює проти України!
21.05.2025 12:40 Ответить
21.05.2025 12:43 Ответить
Сашко, в якій бригаді воюєш?
21.05.2025 12:44 Ответить
Шкільний автобус, на який номер в телеграмі ти скидаеш координати ЗСУ?
21.05.2025 12:47 Ответить
На твій, як завжди.
21.05.2025 12:56 Ответить
Низький уклін тобі, Олександре за захист нашої Батьківщини. Дякуємо що з перших днів на передовій захищаєш наше нікчемне життя.
21.05.2025 12:48 Ответить
21.05.2025 12:59 Ответить
Який там замах? У ТЦКуна стався напад епілепсії, через що він впав головою об землю і юився об неї в конвульсіях, а свідомий громадянин намагався йому допомогти. За це нагородити треба!
21.05.2025 12:47 Ответить
Нащо працівника ТЦК було везти до реанімації? Треба було везти до ВЛК та зразу до військової частини.
21.05.2025 13:07 Ответить
Одразу на полігон біля кордону, під кацапську ракету.
21.05.2025 13:30 Ответить
О, знову військовий ТЦК.
А як тільки ТЦК когось калічать, раптом стають працівниками.
Я вже починаю розуміти як розрізнити працівників ТЦК і військовослужбовця ТЦК.
Хоча я б всіх називав НКВД
21.05.2025 13:21 Ответить
А просто тцкашникам не треба ночувати з незнайомими людьми.
21.05.2025 13:31 Ответить
ТЦК це готель? Скільки коштують двомісні апартаменти на одну ніч?
21.05.2025 13:32 Ответить
стаття 36 КК пункт пятий звільняє від відповідальності в перевищенні міри самооборони при нападі групи осіб.
21.05.2025 15:07 Ответить
Ага так у Луцьку кримінал , а в Харкові то ***********? От блді
21.05.2025 16:39 Ответить
Не хочеш воювати,міняй стать!
21.05.2025 18:08 Ответить
А ви вже поміняли?
21.05.2025 18:19 Ответить
Я,на відміну від більшості коментаторів,не сцикун,ВЛК пройшов в2022 р. і в 2025р.,броні не маю ,є обмеження по здоров"ю,не призвали бо 50+,а може ще мобілізують,так що твій коментар мимо!
21.05.2025 20:54 Ответить
Ви ж пишете здається про "воювати", а не про "оновити дані й пройти ВЛК".
22.05.2025 09:15 Ответить
Прийла повістка,йди до ТЦК,а там ,як Бог дасть,воюватимеш ,чи ні!
22.05.2025 18:55 Ответить
Ловко придумано) І так і так ви в білому)
26.05.2025 14:13 Ответить
тцкашник сам выпрыгнул с третьего этажа тцк сквозь решётку. 100%.
22.05.2025 03:30 Ответить
 
 