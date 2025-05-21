4 387 51
Мужчина напал на военнослужащего ТЦК в Луцке: расследуют покушение на убийство
Мужчина напал на военнослужащего роты охраны в помещении Волынского ТЦК и СП в Луцке.
Об этом Суспільному сообщили в областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Происшествие случилось ночью, 16 мая.
Известно, что военнообязанный нанес ранения военному, после чего травмированного госпитализировали в реанимацию. Сейчас состояние раненого стабилизировали врачи, его уже перевели из реанимации в профильное отделение.
Нападавшего задержали. Правоохранители начали уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.
В Нацполиции заявили, что дело пока не комментируют.
Топ комментарии
+33 Сармат Сарматович
показать весь комментарий21.05.2025 12:21 Ответить Ссылка
+25 Олександр САТ РАМ #601301
показать весь комментарий21.05.2025 12:28 Ответить Ссылка
+24 Sсhool Bus
показать весь комментарий21.05.2025 12:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ІЛІ ЄТА ДРУГОЄ ???
Сталінабурятів...
Але ж, Закон - це нормативний юридичний акт вищого державного (представницького) органу або безпосередньо народу, що володіє вищою юридичною силою і містить первинні (початкові) правові норми країни.(с)
НевідкладніСТЬ, потреби внесення змін до законодавства щодо посилення суворості ПОКАРАННЯ за дії, що призвели до нанесенню шкоди здоров'ю Українців, втрати території держави та зашкодили національним інтересам України, ОЧЕВИДНІ з 2019 року, ще з перших випадків смертей від Ковід-19, а тим більше, з 2022 року!
Але діяльність стефанчука+зеленського+шмигаля, блокує=саботує внесення необхідних ЗМІН до законодавства України в Особливий період!
А як тільки ТЦК когось калічать, раптом стають працівниками.
Я вже починаю розуміти як розрізнити працівників ТЦК і військовослужбовця ТЦК.
Хоча я б всіх називав НКВД