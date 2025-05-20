Смерть мужчины в ТЦК Харькова: полиция говорит, что доказательств доведения до самоубийства нет

У мужчины, который выпрыгнул из окна третьего этажа на территории РТЦК и СП в Харькове 12 мая, не обнаружили следов повреждений, которые были бы несвойственными для падения с высоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" 20 мая рассказал начальник полиции Харьковской области Петр Токарь.

По его словам, правоохранители также просмотрели записи с камер видеонаблюдения и не увидели доказательств, что мужчину довели до самоубийства.

"На место сразу прибыла следственно-оперативная группа, провела осмотр места происшествия, опросила очевидцев, свидетелей и изъяла видеозаписи с камер наблюдения, которые функционировали на территории РТЦК и СП и в помещении. Хочу сказать, что, несмотря на различные манипуляции, при проведении вскрытия трупа погибшего лица, не получено никаких сведений об имеющихся телесных повреждениях, неприсущих для падения с высоты третьего этажа. Проработав видеозаписи, мы не видим никаких сведений о том, что лицо именно довели до самоубийства", - сказал Токарь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть мужчины в ТЦК Харькова: родные погибшего заявили о его исчезновении еще 11 мая, - полиция

Следователи также изучили сообщения погибшего в социальных сетях.

"И там есть определенные публикации, которые он делал, где отмечал, что ни в коем случае он не поддерживает эту войну, не донатит, ни в коем случае он не пойдет воевать, смерти он не боится. И если гипотетически так сложится, что ему надо будет брать в руки оружие или воевать, то ему лучше покончить жизнь самоубийством", - добавил начальник полиции региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: в полиции говорят, что он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, о смерти мужчины на территории ТЦК в Харькове. По данным полиции, "признаков насильственной смерти не обнаружено", кроме травм, полученных в результате падения с высоты.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". В областном ТЦК и СП заявили, что никаких противоправных действий в отношении гражданина не совершалось.

Оперативное командование "Восток" сообщило, что начальник РТЦК и СП в Харькове и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования относительно смерти мужчины на территории центра.

Также читайте: Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: Начальника центра отстранили от работы на время расследования