Новости смерть в ТЦК
2 542 47

Смерть мужчины в ТЦК Харькова: полиция говорит, что доказательств доведения до самоубийства нет

Самоубийство мужчины в харьковском ТЦК: что установила полиция

У мужчины, который выпрыгнул из окна третьего этажа на территории РТЦК и СП в Харькове 12 мая, не обнаружили следов повреждений, которые были бы несвойственными для падения с высоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" 20 мая рассказал начальник полиции Харьковской области Петр Токарь.

По его словам, правоохранители также просмотрели записи с камер видеонаблюдения и не увидели доказательств, что мужчину довели до самоубийства.

"На место сразу прибыла следственно-оперативная группа, провела осмотр места происшествия, опросила очевидцев, свидетелей и изъяла видеозаписи с камер наблюдения, которые функционировали на территории РТЦК и СП и в помещении. Хочу сказать, что, несмотря на различные манипуляции, при проведении вскрытия трупа погибшего лица, не получено никаких сведений об имеющихся телесных повреждениях, неприсущих для падения с высоты третьего этажа. Проработав видеозаписи, мы не видим никаких сведений о том, что лицо именно довели до самоубийства", - сказал Токарь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть мужчины в ТЦК Харькова: родные погибшего заявили о его исчезновении еще 11 мая, - полиция

Следователи также изучили сообщения погибшего в социальных сетях.

"И там есть определенные публикации, которые он делал, где отмечал, что ни в коем случае он не поддерживает эту войну, не донатит, ни в коем случае он не пойдет воевать, смерти он не боится. И если гипотетически так сложится, что ему надо будет брать в руки оружие или воевать, то ему лучше покончить жизнь самоубийством", - добавил начальник полиции региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: в полиции говорят, что он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, о смерти мужчины на территории ТЦК в Харькове. По данным полиции, "признаков насильственной смерти не обнаружено", кроме травм, полученных в результате падения с высоты.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". В областном ТЦК и СП заявили, что никаких противоправных действий в отношении гражданина не совершалось.

Оперативное командование "Восток" сообщило, что начальник РТЦК и СП в Харькове и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования относительно смерти мужчины на территории центра.

Также читайте: Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: Начальника центра отстранили от работы на время расследования

Топ комментарии
+18
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

2019 рік

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

2019 рік



20.05.2025 18:54 Ответить
+16
Можуть ще й звинуватити що підбурював співробітників сіганути разом з ним.
20.05.2025 18:51 Ответить
+15
20.05.2025 18:46 Ответить
... ознак насильницької смерті не виявлено крім травм, отриманих унаслідок падіння з висоти.
сам прийшов у тцк та полетів
20.05.2025 18:51 Ответить
Можуть ще й звинуватити що підбурював співробітників сіганути разом з ним.
20.05.2025 18:51 Ответить
Ну верим-верим.
20.05.2025 18:53 Ответить
Зрозуміло, самогубець кілька разів випав із третього поверху.
20.05.2025 18:53 Ответить
20.05.2025 18:54 Ответить
Мабудь розумна людина і патріот України, так гарно розказував! Мабудь за нього і проголосують!😁
20.05.2025 19:07 Ответить
На наступних виборах за нього і проголосують
20.05.2025 22:03 Ответить
Примушувати людину, котрій і на фіг не всралася ця війна, котра хотіла просто жити- це не причина?
20.05.2025 18:56 Ответить
То іди замість нього ніде в світі так за зрадників не хвилювались не хоче служить україні піде служить кацапам там не питають хочеш не хочеш хворий чи ні одягнули зброю дали і пішов ні в яму або на кутак до збоченців чи на пляшку а потім вперед
20.05.2025 19:03 Ответить
О, вже залякують бурятами. А якщо я не воював, з моєї сім'ї ніхто не воював, до того ж рідна тітка в Москві живе- за що їм мене кривдити? Житиму собі спокійно, на заробітки в Москву їздитиму.
20.05.2025 19:07 Ответить
Ага.А давайте ще приймемо закон Мар'яни Безмозглої що дозволятиме страчувати своїх солдат.
20.05.2025 20:39 Ответить
Та і ти ж підеш штурмувати Варшаву. Чи сам розраховуєш втекти?
20.05.2025 21:11 Ответить
Питання -- А кому вона всралася?? Хто не хоче Жити??? Поясніть про свою приЧину Хлопцям на нулі!!( Моєму Синові! моєму Зятю!!( Вони не хотять ЖИТИ??? Виховувати своїх діточок! моїх онуків?? НІ?? То що ти тут і тобі подібні чешете??? ( Гандон ти!, нафіг блєть ему не всралося *****!(
20.05.2025 19:05 Ответить
Не всі народжені для війни. Я коли народився, моя мама відразу сказала- моє дитя народжене не для війни!
20.05.2025 19:08 Ответить
Це все що можеш сказати?? Маму згадав ?? Йди блєть орків зустрічай, мама тобою пишалась би!,(
20.05.2025 19:11 Ответить
він просто не хотів загинути...на фронті)))
21.05.2025 07:09 Ответить
Это понятно доказуха это когда присной памяти Кравченко пять раз себе в голову стрельнул, от то доказуха..
20.05.2025 18:59 Ответить
Всього двічі! І нічого дивного в цьому немає - в українських чиновників-самогубців є традиція робити собі контрольний постріл в голову. Кирпа як підтвердження.
20.05.2025 20:19 Ответить
Та нет, стрелял пять раз, просто три раза промахнулся...
20.05.2025 20:24 Ответить
І вааще пацанчик просто перепутав вікно з дверима. Просто неуважний.
20.05.2025 18:59 Ответить
Нічого. Я впевнений що зрештою справедливість переможе і країна справжніми Героями назве тих, хто мав розум не йти на війну, хто мав сміливість перепливти через Тису, хто був змушений у неповні 30 років одружитися із старою бабцею-інвалідом чи просидів всю війну в квартирі, не маючи можливості ходити на роботу, в той час коли його діти голодували і просили хоча б кусник хліба. Час все розставить на свої місця!
20.05.2025 19:09 Ответить
Назви своє ім'я підораст
20.05.2025 19:10 Ответить
Моє їм'я тобі нічого не дасть. Я вже три роки не виходжу з квартири, мама купує мені їжу та сигарети з спиртним, а коли дзвонять у двері я в кладовці ховаюся.
20.05.2025 19:14 Ответить
его имя сестра - валодя зеленский
20.05.2025 20:02 Ответить
...з 11 травня його почали шукати рідні, а 12 він вистрибнув з ТЦК.
Що ж він в ТЦК робив ЦІЛУ ДОБУ?
А достатньо було просто попередити рідних і такого не сталось.
ТеЦеКашники безнадійні
20.05.2025 19:03 Ответить
Нагадайте рівень довіри народу до поліції? А по суті як я і казала, самогубця просто чекав коли його бусифікують щоб кинути пляму на ТЦК
20.05.2025 19:04 Ответить
Так... Хіба за ми голосували в 2019?
20.05.2025 19:16 Ответить
)))Ржжу))) А те що его насильно запхали в тцка ПО ФОКТУ ВИКРАДЕНЯ! не е підставой, до доведеня співробітниками тцка до самогубства)))))))
20.05.2025 19:04 Ответить
Розмінування вже зайнято
Туди Насіров мобілізувався добровільно... з ріднею з зеленою ковдрою
https://censor.net/ua/news/3545938/pislya-mobilizatsiyi-nasirov-slujytyme-saperom

Цей як не розмінує, то всі міни покраде.
20.05.2025 19:19 Ответить
твари тцкашные- еще придет время и народ вас залюбит до смерти
20.05.2025 19:08 Ответить
хватит, что соседи знают и у каждого тцкашника они есть, не на луне живут
20.05.2025 19:34 Ответить
А не простіше керівництво РТЦК та СП відправити на Суд Божий. Скинути їх із 3-го поверху. Якщо залишаться живими, значить - невинні!
20.05.2025 19:11 Ответить
з 9 бажано
20.05.2025 21:51 Ответить
конти , Лариса Немезида #551154 , Sсhool Bus , Работаем энергичнее. Степанов заболел, помощи не будет. Не отработаете тему- премии не ждите.
20.05.2025 19:28 Ответить
не виявили слідів ушкоджень, які б були непритаманними для падіння з висоти. Джерело: https://censor.net/ua/n3553347
А як ви з розтину наприклад дізнаєтеся чи був психологічний тиск?
20.05.2025 19:56 Ответить
Саме ТЦК то вже Доведення до самогубства!
20.05.2025 20:07 Ответить
я своє відвоював розумнику. тоді коли тебе ще в проекті не було. на куй пішов!
20.05.2025 20:20 Ответить
впав із дерева на сокиру
20.05.2025 21:52 Ответить
 
 