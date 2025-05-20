Смерть мужчины в ТЦК Харькова: полиция говорит, что доказательств доведения до самоубийства нет
У мужчины, который выпрыгнул из окна третьего этажа на территории РТЦК и СП в Харькове 12 мая, не обнаружили следов повреждений, которые были бы несвойственными для падения с высоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" 20 мая рассказал начальник полиции Харьковской области Петр Токарь.
По его словам, правоохранители также просмотрели записи с камер видеонаблюдения и не увидели доказательств, что мужчину довели до самоубийства.
"На место сразу прибыла следственно-оперативная группа, провела осмотр места происшествия, опросила очевидцев, свидетелей и изъяла видеозаписи с камер наблюдения, которые функционировали на территории РТЦК и СП и в помещении. Хочу сказать, что, несмотря на различные манипуляции, при проведении вскрытия трупа погибшего лица, не получено никаких сведений об имеющихся телесных повреждениях, неприсущих для падения с высоты третьего этажа. Проработав видеозаписи, мы не видим никаких сведений о том, что лицо именно довели до самоубийства", - сказал Токарь.
Следователи также изучили сообщения погибшего в социальных сетях.
"И там есть определенные публикации, которые он делал, где отмечал, что ни в коем случае он не поддерживает эту войну, не донатит, ни в коем случае он не пойдет воевать, смерти он не боится. И если гипотетически так сложится, что ему надо будет брать в руки оружие или воевать, то ему лучше покончить жизнь самоубийством", - добавил начальник полиции региона.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, о смерти мужчины на территории ТЦК в Харькове. По данным полиции, "признаков насильственной смерти не обнаружено", кроме травм, полученных в результате падения с высоты.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". В областном ТЦК и СП заявили, что никаких противоправных действий в отношении гражданина не совершалось.
Оперативное командование "Восток" сообщило, что начальник РТЦК и СП в Харькове и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования относительно смерти мужчины на территории центра.
сам прийшов у тцк та полетів
Що ж він в ТЦК робив ЦІЛУ ДОБУ?
А достатньо було просто попередити рідних і такого не сталось.
ТеЦеКашники безнадійні
Туди Насіров мобілізувався добровільно...
з ріднеюз зеленою ковдрою
https://censor.net/ua/news/3545938/pislya-mobilizatsiyi-nasirov-slujytyme-saperom
Цей як не розмінує, то всі міни покраде.
А як ви з розтину наприклад дізнаєтеся чи був психологічний тиск?