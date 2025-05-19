Смерть мужчины в ТЦК Харькова: родные погибшего заявили о его исчезновении еще 11 мая, - полиция
Родные разыскивали с 11 мая жителя Харькова, который 12 мая выпрыгнул из окна на территории районного ТЦК и СП и погиб.
Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Харьковской области Елена Соболевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Сообщение от матери об исчезновении сына поступило в полицию 11 мая", - сказала она.
Пресс-секретарь уточнила, что полиция расследует именно факт гибели мужчины; действия военнослужащих ТЦК, согласно юрисдикции, будет проверять Государственное бюро расследований, куда направили соответствующие материалы по случаю.
"Расследование продолжается. Еще не все полученные экспертизы", - добавила Соболевская.
Представитель Территориального управления ГБР в г. Полтаве Александр Белка корреспонденту издания сообщил, что по состоянию на 14 часов понедельника документы по случаю в Харькове ведомство еще не получило.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, о смерти мужчины на территории ТЦК в Харькове. По данным полиции, "признаков насильственной смерти не обнаружено", кроме травм, полученных в результате падения с высоты.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". В областном ТЦК и СП заявили, что никаких противоправных действий в отношении гражданина не совершалось.
Оперативное командование "Схід" сообщило, что начальник РТЦК и СП в Харькове и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования относительно смерти мужчины на территории центра.
