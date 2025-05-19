РУС
Смерть мужчины в ТЦК Харькова: родные погибшего заявили о его исчезновении еще 11 мая, - полиция

Самоубийство мужчины в Харьковском ТЦК: полиция рассказала подробности

Родные разыскивали с 11 мая жителя Харькова, который 12 мая выпрыгнул из окна на территории районного ТЦК и СП и погиб.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Харьковской области Елена Соболевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сообщение от матери об исчезновении сына поступило в полицию 11 мая", - сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что полиция расследует именно факт гибели мужчины; действия военнослужащих ТЦК, согласно юрисдикции, будет проверять Государственное бюро расследований, куда направили соответствующие материалы по случаю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: начальника центра отстранили от работы на время расследования

"Расследование продолжается. Еще не все полученные экспертизы", - добавила Соболевская.

Представитель Территориального управления ГБР в г. Полтаве Александр Белка корреспонденту издания сообщил, что по состоянию на 14 часов понедельника документы по случаю в Харькове ведомство еще не получило.

Также читайте: Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: в полиции говорят, что он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, о смерти мужчины на территории ТЦК в Харькове. По данным полиции, "признаков насильственной смерти не обнаружено", кроме травм, полученных в результате падения с высоты.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". В областном ТЦК и СП заявили, что никаких противоправных действий в отношении гражданина не совершалось.

Оперативное командование "Схід" сообщило, что начальник РТЦК и СП в Харькове и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования относительно смерти мужчины на территории центра.

+30
Оце так поворот.Викрадення,тримання в неволі звісно не помітили цього.
19.05.2025 15:10 Ответить
+26
Значить чоловіка викрали за день до цього, відібрали засоби зв'язку і утримували в приміщенні тецека проти його волі. Або як кажуть в самому тецека - здійснили оповіщення.
19.05.2025 15:16 Ответить
+19
Іспанський ї.......бучий мудозвон.
19.05.2025 15:28 Ответить
Оце так поворот.Викрадення,тримання в неволі звісно не помітили цього.
19.05.2025 15:10 Ответить
Отак вистрибнув,що ні ноги, ні хребет не зламав... Пірнав, мабуть?
19.05.2025 23:34 Ответить
Значить чоловіка викрали за день до цього, відібрали засоби зв'язку і утримували в приміщенні тецека проти його волі. Або як кажуть в самому тецека - здійснили оповіщення.
19.05.2025 15:16 Ответить
Законні дії та вимоги, що поробиш...
19.05.2025 15:22 Ответить
В якому законі вони законні?
19.05.2025 15:59 Ответить
19.05.2025 16:06 Ответить
Що дивно, якби його кинули на підвал, то він нижче підвалу б не стрибнув, як і чому він оказався на 3му поверсі тайна покритая мраком. Щось тут не чисто.
19.05.2025 15:24 Ответить
Ймовірно, що не вистрибнув, а викинули.
19.05.2025 16:49 Ответить
Как ещё в тцк не сказали, что он сильно спешил на фронт и поэтому прыгнул в окно ,непонятно..
19.05.2025 15:22 Ответить
Мабуть подивився відео в тік токі де в один наряд ходять тцкшнік і той кого він зловив, останньому все дуже подобається))
19.05.2025 15:34 Ответить
Це скажуть пізніше у спільній заяві харківської поліції і ТЦК.
19.05.2025 15:51 Ответить
ТЦК мають компенсувати родині загиблого 15 млн гривень, як за інших загиблих захисників. Вони забрали його живого-здорового, а повернули труп. Це буде справедливо!
19.05.2025 15:23 Ответить
Кому потрібні їхні смердючі тцкунські гроші? Тим можна повернути людину?
19.05.2025 15:34 Ответить
Справа в тому, що вони нічого не компенсують взагалі. Людину вже не повернеш це так, але сім'ю підтримати, яка залишилась без годувальника треба. Хто попіклується про його стареньку матір?
19.05.2025 15:36 Ответить
На цензорі вже тиждень бідкаються про якогось тіпа, який убився, тільки щоб не воювати протів "руських братьєв".
Знаю,знаю- його Харків маю їхати я захищати з Іспанії і жителі інших країн, + депутати , там довгий список ще вроді .
19.05.2025 15:23 Ответить
Іспанський ї.......бучий мудозвон.
19.05.2025 15:28 Ответить
О, вже один з професійних борців проти ЗСУ появився, постійно на зміні, прям племінний орк ботостайні
19.05.2025 15:32 Ответить
Сходи до іспанської кобили у тріщину
19.05.2025 15:35 Ответить
Хто ти, чмо псевдоґишпанське?
19.05.2025 15:43 Ответить
Скажи друже - за що ми воюємо ? За цінності - права і свободи ? Чи за тєріторії? Москалі до речі воюють за тєріторії
19.05.2025 15:29 Ответить
Ви маєте просто заткнутися, а не варнякати тут зі свого Ов'єдо.
19.05.2025 15:30 Ответить
Чим далі в Європі, тим патріотичніші патріоти.
19.05.2025 15:31 Ответить
Твоє варнякання з дивану, мабуть набагато важливіше і саме правдиве?
19.05.2025 15:34 Ответить
І взагалі... Чого верещиш, як бик, якому на ранчо негостреною сокирою яйця поголили?
19.05.2025 16:03 Ответить
Житель Іспанії чи громадянин Іспанії?
19.05.2025 15:41 Ответить
Вбили людину і викинули з вікна. Діють за методичками нквд
19.05.2025 15:23 Ответить
Подейкують, але доказів в мене нема тому можливо це не правда, що по такій самій схемі діють і прикодонники західного загону, бо втопитися в Тисі це якась фантастика як на мене
19.05.2025 15:26 Ответить
Сумніваюсь також, що всі потопельники були поганими плавцями
19.05.2025 15:42 Ответить
Зимою легко. Є люди які не витримують переохолодження. А ось вже з травня по листопад - ці випадки під питанням 🤔
19.05.2025 16:25 Ответить
ЗЕлені боти навпаки кажуть що просто він нехотів вбивать орків тому скоїв самогубство
19.05.2025 15:31 Ответить
Авжеж, настільки любив "братушек", що, навіть власним життям пожертвував заради них. І що цікаво, знаходяться індивідуми, які вірять в цю маячню. Навіть, на цьому форумі такі є.
19.05.2025 15:36 Ответить
Какие ваши доказательства?
19.05.2025 18:04 Ответить
https://4vlada.com/mobilizovanogo-rivnianyna-yakyj-pishov-u-szch-znajshly-mertvym-u-richtsi Тіло мобілізованого в січні 2025 року рівнянина Олександра Смика знайшли 9 березня в річці Горинь неподалік військового полігону.

На зв'язок із дружиною він припинив виходити через три дні свого перебування в навчальному центрі. На п'ятий день його зареєстрували як СЗЧ (того, хто самовільно залишив частину. - Ред.). Дружина Олександра Марина вважає, що його вбили. Поліція із січня веде розслідування - поки без явних результатів чи висновків.
19.05.2025 15:25 Ответить
ніяких протиправних дій не вчиняли..., дивно, чому тоді мати не знала, де знаходиться ії син понад добу...
19.05.2025 15:28 Ответить
Оце так соціально підтримали чоловіка, нічого не скажеш
19.05.2025 15:31 Ответить
Можливо й "підтримували", аж до самого вікна...
19.05.2025 16:29 Ответить
"Речниця уточнила, що поліція розслідує саме факт загибелі чоловіка; дії військовослужбовців ТЦК, згідно з юрисдикцією, перевірятиме Державне бюро розслідувань"

Тобто, проти злочинців з тцк, навіть, поліція безсила. Крута контора...

Тобто, проти злочинців з тцк, навіть, поліція безсила. Крута контора...
19.05.2025 15:33 Ответить
Відпи₴дити та викинути з вікна для тцкашників вже не являється протиправними діями.
19.05.2025 15:35 Ответить
Можливо, з 11 до 12 числа він передавав інформацію ФСБ, а 12 числа прийшов у ТЦК і вистрибнув з вік

Ну це поки не прийшли наші котики, то я за них попрацюю.
19.05.2025 15:36 Ответить
Я не один вже не навиджу цю країну ?
19.05.2025 15:51 Ответить
Ти не один, путін також ненавидить цю країну. А ти за кого голосував?
19.05.2025 15:56 Ответить
Діти тих батьків які проливають свою кров окопах, в яких рейдери віджимають землі за що воюють ?
19.05.2025 16:00 Ответить
За тебе.
19.05.2025 16:09 Ответить
І я не голосую це на#балово !
19.05.2025 16:02 Ответить
Якщо держава таке творить для своїх людей, то потрібно бути лохом щоб її любити.
19.05.2025 16:05 Ответить
А ви любите державу де у ямах на ціпках один одного вбивають за крихти хліба?
19.05.2025 16:26 Ответить
Ти ж за таку країну,коли проголосував за ЗЕ
19.05.2025 16:30 Ответить
А ти за кого голосував ?
19.05.2025 16:32 Ответить
За Порошенка
19.05.2025 16:33 Ответить

19.05.2025 16:34 Ответить
Одразу помітно недорозвиненний зебобік.
19.05.2025 16:46 Ответить
Ми в армії , нашій , в трьох билися за кусок хліба найдений на помийці.
СЛАВА ЯЙЦЯМ
19.05.2025 16:53 Ответить
Если треп отвезли в морг на Дмитриевскую , то там нарисуют « нужную «»» причину смерти
19.05.2025 16:12 Ответить
Потрібно повідомити про незаконні дії ТЦК президента, бо він не знає, що вони творять і він їх відразу розгонить, як це зробив з воєнкомами.Він просто не знає, а ті користуються його незнанням.
19.05.2025 17:55 Ответить
Ага не зна.., хотя какая разніца!
19.05.2025 18:52 Ответить
На оформление всех документов необходимых для мобилизации хватает 30 минут? Этот дебил косил под сумасшедшего, а потом оказалось он таким и был? Ну и хер с ним.
19.05.2025 18:03 Ответить
 
 