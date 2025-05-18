Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: в полиции говорят, что он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна
В Харькове полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины на территории РТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, происшествие произошло 12 мая. Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты.
При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается.
Скажи, а у вас на ТОТ мобілізація є?
Скорее всего коммисары запугивали, оказывали давление с целью получения мзды...
Ещё раз напоминаю всем нашим российским ботам, ждунам и ухилянтам, что служба в ВСУ не обязательна. Обязательно только получить достаточно детский срок за отказ служить. Так что не нагнетание, разве что зарплату вам за это платят
Или хотя бы проследить что у него есть из интересного, где дача, где квартира/любовница, номера всех машин в семье, и передать эту информацию либо публике, либо частным лицам заинтересованным в улучшении своего материального положения
З ким поведешся, такого і наберешся!
Прикро, що і такі особи, поряд живуть…
У Львові військовослужбовці ТЦК викрали ветерана, завдавши йому ударів.
За словами потерпілого, увечері 16 травня на вулиці Кульпарківській у Львові на нього напали п'ятеро осіб із буса. Без пояснень 23-річного чоловіка побили, заштовхали в авто та продовжили завдавати ударів.
Лише через годину запитали його дані, а до того возили районом і ловили інших. Згодом викинули на вулиці Городоцькій. Потерпілий зафіксував номерні знаки буса.
Найсумніше те ,що багато рекрутів -кріпаків бачать проблему не в тому ,що пани та їх гайдуки жирують та крадуть по тилам - а в тому ,що не всі ще закріпачені. Раб не хоче бути вільним - він хоче ,щоб інші стали рабами. А проти панів -начальникіа виступити їм лячно
Ну хоча б українську коли вивчите?)