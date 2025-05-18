Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: в полиции говорят, что он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна

В Харькове полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины на территории РТЦК и СП.

Как отмечается, происшествие произошло 12 мая. Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты.

При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается.