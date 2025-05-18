Смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові: у поліції кажуть, що він покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна

У Харкові поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка на території РТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, подія сталася 12 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти.

Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває.