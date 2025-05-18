9 566 185
Смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові: у поліції кажуть, що він покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна
У Харкові поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка на території РТЦК та СП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, подія сталася 12 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти.
Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".
Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває.
Топ коментарі
+55 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.05.2025 12:48 Відповісти Посилання
+27 Влад #584963
показати весь коментар18.05.2025 12:59 Відповісти Посилання
+25 Порохобандерівець
показати весь коментар18.05.2025 12:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скажи, а у вас на ТОТ мобілізація є?
Скорее всего коммисары запугивали, оказывали давление с целью получения мзды...
Ещё раз напоминаю всем нашим российским ботам, ждунам и ухилянтам, что служба в ВСУ не обязательна. Обязательно только получить достаточно детский срок за отказ служить. Так что не нагнетание, разве что зарплату вам за это платят
Или хотя бы проследить что у него есть из интересного, где дача, где квартира/любовница, номера всех машин в семье, и передать эту информацию либо публике, либо частным лицам заинтересованным в улучшении своего материального положения
З ким поведешся, такого і наберешся!
Прикро, що і такі особи, поряд живуть…
У Львові військовослужбовці ТЦК викрали ветерана, завдавши йому ударів.
За словами потерпілого, увечері 16 травня на вулиці Кульпарківській у Львові на нього напали п'ятеро осіб із буса. Без пояснень 23-річного чоловіка побили, заштовхали в авто та продовжили завдавати ударів.
Лише через годину запитали його дані, а до того возили районом і ловили інших. Згодом викинули на вулиці Городоцькій. Потерпілий зафіксував номерні знаки буса.
Найсумніше те ,що багато рекрутів -кріпаків бачать проблему не в тому ,що пани та їх гайдуки жирують та крадуть по тилам - а в тому ,що не всі ще закріпачені. Раб не хоче бути вільним - він хоче ,щоб інші стали рабами. А проти панів -начальникіа виступити їм лячно
Ну хоча б українську коли вивчите?)