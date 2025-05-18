УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8817 відвідувачів онлайн
Новини смерть в ТЦК
9 566 185

Смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові: у поліції кажуть, що він покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна

Самогубство в ТЦК

У Харкові поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка на території РТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, подія сталася 12 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти.

Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть голови ВЛК у Луцькому ТЦК: поліція назвала попередню причину

Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває.

Автор: 

Харків (5855) ТЦК та СП (778) Харківська область (1504) Харківський район (527)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+55
Сам хоч віриш в безуглість своєї версії?
показати весь коментар
18.05.2025 12:48 Відповісти
+27
в Сумах теж два місяці назад самогубця зпочатку побив себе руками-ногами,а потім з розбігу вдарився головою об бордюр.....у дворі тцк.....і це самогубство???
показати весь коментар
18.05.2025 12:59 Відповісти
+25
Вибрав смерть, тільки щоб не підняти зброю проти росіян.
показати весь коментар
18.05.2025 12:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А ти вибрав теплий диван.
показати весь коментар
18.05.2025 13:14 Відповісти
Три роки, один місяць і чотири дні зі зброєю в руках я вибрав.
Скажи, а у вас на ТОТ мобілізація є?
показати весь коментар
18.05.2025 13:16 Відповісти
Для тебе Київ - це ТОТ? Тепер зрозуміло, чьїх ти будєш, і проти кого був зі зброєю в руках. Добре, що хоч був ти зі зброєю на дивані, а не в реальності.
показати весь коментар
18.05.2025 13:38 Відповісти
У мріях вологих твоїх хіба Київ.
показати весь коментар
18.05.2025 14:45 Відповісти
Чудо лапчате,над Києвом вже майорить твій Юніон Джек? Стьопка,не пиши мені.
показати весь коментар
18.05.2025 13:54 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2025 13:08 Відповісти
Такой жизнелюб, что на фронт не пошел а потом внезапно решил шагнуть из окна .
Скорее всего коммисары запугивали, оказывали давление с целью получения мзды...
показати весь коментар
18.05.2025 13:24 Відповісти
Нет, скорее всего думал что обойдется, убежит или максимум сломает ногу руку, читай отсрочка. А сломал голову/шею/спину.
Ещё раз напоминаю всем нашим российским ботам, ждунам и ухилянтам, что служба в ВСУ не обязательна. Обязательно только получить достаточно детский срок за отказ служить. Так что не нагнетание, разве что зарплату вам за это платят
показати весь коментар
18.05.2025 20:15 Відповісти
Тцк вже ні з одним літературним словом не пов'язане.
показати весь коментар
18.05.2025 13:28 Відповісти
Достали вже ці ухилянти. Нехай всі здохнуть
показати весь коментар
18.05.2025 13:34 Відповісти
А когда повыздихивают все пенсы, вам ПФ спасибо скажет. (посмертно!)
показати весь коментар
18.05.2025 14:14 Відповісти
Так вже кажуть, мінус півмільйона майбутніх пенсіонерів. І це війна тільки починається.
показати весь коментар
18.05.2025 17:54 Відповісти
причому двічі
показати весь коментар
18.05.2025 13:35 Відповісти
Я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі пішли, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато хлопців в західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, та хоч стріляти не будуть і гнати вмирати не будуть. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війне, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через місяць від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Віповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але нема справедливості і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні бо, на жаль, залишаємось хохлами

показати весь коментар
18.05.2025 13:35 Відповісти
Ми це все розуміємо і без писанини цього чувака. Питання в тому,що він такий мудрий і полум"яний з якоїсь ухилянтської нори або з закордонного екзилю. До чого ці волання? Він же сам і не думає зі зброєю позбавляти Україну від хапуг,корупціонерів,мафіозі та їх дітей з коханцями? Він волає з безпечної нори щоб це робили інші....
показати весь коментар
18.05.2025 13:51 Відповісти
Хлопче, я 40 років пропрацював в школі, зараз на пенсії, але я був на всіх Майданах, але що може зробити пенсіонер проти мафії. Що ти мені пропонуєш робити? Я написав від відчаю тим хапугам, які пиляють сук, на якому ж і сидять. Може їм досить вже красти, якщо вони не хочуть втратити країну, бізнес, будинки. Чи вони сподіваються, вчасно втекти в Європи, де в них запасні аеродроми та рахунки в банках. Так це ж не всі, це тільки самі крути. Ще багато більш дрібної нечисті
показати весь коментар
18.05.2025 15:02 Відповісти
Юначе,я працюю в медицині 38 років,а перед тим ще 7 років вчився,і я добре розумію,що всі ті кого ти таврував зі свого пенсіонерського дивану....просто втечуть або вже втекли за кордон. А гарматним м"ясом стануть 6 млн. ухилянтів ,а їх матері,жінки,діти стануть сексуальним м"ясом для асвабабадітєлєй. Мої батьки теж все життя працювали вчителями,невже ти вже такий дряхлий старець,що на гашетку нема сил натиснути? Я не пропоную тобі зайнятися всіма цими Пінями,Бєнями,Розенблатами...ну хоча б з місцевих московських попів можна почати? Розумію,це не просто,страшно,небезпечно тощо,а от волати в порожнечу на Цензорі комфортно і безпечно...Не соромно?
показати весь коментар
18.05.2025 15:32 Відповісти
Ще раз перечитай уважніше, що я написав. Запасні аеродроми мають птахи великого політу, але країну грабують не лише такі. Не треба називати гарматним м'ясом українців. 500 тис вибуло, на наступні декілька років треба ще стільки ж. Це всього 1 мільйон від 5 мільйонів моб ресурсу України, але вже зараз важко знайти людей, які підуть захищати свою Батьківщину. Я відповів на питання, хто виненен в чому. Що ти мені хочеш довести, що нещасний вчитель багато крейди виніс зі школи чи зошитами торгував на базарі. Тобі нема що розповісти про цинізм медиків, які без грошей виставлять людину помирати в коридор лікарні і пройдуть повз. Сподіваюсь, діючий медик працює в польовому шпиталі, лікуючи поранених хлопців? Чому я маю в свої 67 років йти на передову, коли в військовому ліцеї поруч я бачу купу здорових професійних військових, які заховались за спинами дітей? Чому не можна взяти на ці посади людей після війни? Місцева церква в нас УПЦ, тут ти вгадав: ходили виганяти гундяєвців всією громадою. Ти пропонуєш мені вийти з одиночним пікетом до мерії ? Чому мені має бути соромно?
показати весь коментар
18.05.2025 15:59 Відповісти
Ти хочеш знайти правду тут,на цьому форумі де 80% учасників агресивні ухилянти і ждуни? Чи доказуючи мені азбучні істини,які мені й без тебе відомі? В історії все повторюється,таке вже було. У 1917 році українців-військовиків було 1,2 млн. Але в Армію УНР пішло тільки 30-35 тис,в основному студентів,гімназистів,романтиків. УНР задихалася в кільці ворогів,а 1,2 млн. сиділи по хатах,пиячили,грабували панські маєтки. Потім прийшов час розплати: голодомори,колективізація,репресії,війни,де вони стали гарматним м"ясом Сталіна. Безглуздо волати до 6 млн ухилянтів і ждунів та 5 млн "біженців" про потребу захищатися,а ще більш безглуздо волати до корупціонерів,мафіозі,ж.идів,яких сьогоднішні ухилянти та біженці по-баранячому зробили своєю "елітою". Видно нашому недолугому та безталанному наріду ,така доля-завжди бути битим,обікраденим,обдуреним,бідним....
показати весь коментар
18.05.2025 16:53 Відповісти
Против мафии ничего, но ты мог бы выцепить одного и случайно переехать его машиной.
Или хотя бы проследить что у него есть из интересного, где дача, где квартира/любовница, номера всех машин в семье, и передать эту информацию либо публике, либо частным лицам заинтересованным в улучшении своего материального положения
показати весь коментар
18.05.2025 20:27 Відповісти
кацапську не хочу розуміти
показати весь коментар
19.05.2025 14:57 Відповісти
кацапи і Х*йло до війни не мають відношення!?
показати весь коментар
18.05.2025 14:12 Відповісти
Шось не щастить тецекашникам з мобілізованими останнім часом - то епілептики, то самогубці, то самі провокують, то падають на підлогу...
показати весь коментар
18.05.2025 13:36 Відповісти
Кажуть у вас в Горлівці взагалі всіх мужиків вигребли. Колися, як відмазався?
показати весь коментар
18.05.2025 18:42 Відповісти
В 22м до 20 тысяч баксов платили за выезд в ерефии. Потом я так понимаю в Прибалтику или Финляндию ехали, кто куда
показати весь коментар
18.05.2025 20:30 Відповісти
Боже как приятно видеть адекватное мнение, я думал тут 90% промоскальских ухилянтов ))) Слава ТЦК!
показати весь коментар
18.05.2025 15:39 Відповісти
Навіщо вистрибувати з 3 поверху, якщо можна з навчального центру піти в сзч прямо з грунту?
показати весь коментар
18.05.2025 13:44 Відповісти
Можливо він не підписав чого там від нього хотіли до стрибка з вікна, а втеча з полігона це вже СЗЧ з іншими юридичними наслідками
показати весь коментар
18.05.2025 13:47 Відповісти
Он думал что обойдется, небось на травку прыгал, ну или что сломает руку получит отсрочку
показати весь коментар
18.05.2025 20:32 Відповісти
Наслухався московитів про Рай, от і пішов їх шляхом!
З ким поведешся, такого і наберешся!
Прикро, що і такі особи, поряд живуть…
показати весь коментар
18.05.2025 13:46 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2025 13:46 Відповісти
Да! за 25 лет действительной военной службы я не смог отъесть себе такую харю! Скажите, что со мной не так? Глисты наверное)
показати весь коментар
18.05.2025 14:05 Відповісти
Ви не бачите що це штучний інтелект намалював. Подивитися добре.
показати весь коментар
18.05.2025 15:10 Відповісти
Возможно.
показати весь коментар
18.05.2025 18:34 Відповісти
Может у тебя как у женщин жир откладывается, на жопе и бедрах
показати весь коментар
18.05.2025 20:33 Відповісти
А, то значит твоя мужская харя на фото!
показати весь коментар
19.05.2025 12:42 Відповісти
Сироти казанські )))
показати весь коментар
18.05.2025 14:51 Відповісти
Після 3 років і 3 місяців безперервних обстрілів та бомбардувань Харкова,там ще залишається наволоч яка замість того щоб захищати Батьківщину,краще покінчить із собою....
показати весь коментар
18.05.2025 13:48 Відповісти
Ти ж не захищаєш, а мрієш штурмувати Варшаву.
показати весь коментар
18.05.2025 14:01 Відповісти
Ты когда пойдешь в окоп чудик? Заколебал уже строчить под каждой новостью
показати весь коментар
18.05.2025 17:53 Відповісти
Дятел,я строчу тільки під новинами про таких ухилянтських шавок,як ти. Особливо подобається коли ваші ухилянтські чмирі розбиваються,топляться в Тисі,обсираються в ТЦК і просто дохнуть...А що не так, пацюк?
показати весь коментар
18.05.2025 18:08 Відповісти
тцк-бот зеко-манди
показати весь коментар
19.05.2025 13:47 Відповісти
*** тіпи хватить проти своїх тут в чаті воювати. Як москалів не буде самі один одного загризете
показати весь коментар
18.05.2025 14:06 Відповісти
Пардон, ели вам безпредельщики свои? А как вы думали? Каждому воздастся! И это не простые слова! 2016-2020 год показал, что "героев" не забывают. К тому же политики быстро переобуваются! И "герой", достаточно быстро, могут превратиться в козлов отпущения.
показати весь коментар
18.05.2025 14:23 Відповісти
Такі "свої" під час голодомору останній хліб забирали..
показати весь коментар
18.05.2025 17:44 Відповісти
Клятий ухилянт взяв та самовбився і позбавив цілу низку патріотів законної фінансової нагороди за свою працю: від тцкунів, які отримують премію за кожну відловлену "голову" до чиновників, які отримують відкати на забезпеченні воїна . І виття та прокльони заброньованих нафронтників також цілком зрозумілі, якщо кріпаки почнуть тікати і самовбиватися то влада розбронює і кине їх в окопи.
показати весь коментар
18.05.2025 14:18 Відповісти
Потужний легітимний устроїв геноцид Українцям щоб і далі мародерити на крові .
показати весь коментар
18.05.2025 14:36 Відповісти
вистрибнув в вікно ? ні,мабуть вбитого викинули.але це не головне - головне що так може бути з кожним.ну хто не сцикло звісно.
показати весь коментар
18.05.2025 14:37 Відповісти
Могло бути і гірше, - буряти викинули б з п'ятого поверху.
показати весь коментар
18.05.2025 14:53 Відповісти
ему я думаю фиолетово было, что буряты классические что буряты свои в пикселе. Суть одна и та же
показати весь коментар
18.05.2025 17:57 Відповісти
Ще трохи іпсо

У Львові військовослужбовці ТЦК викрали ветерана, завдавши йому ударів.

За словами потерпілого, увечері 16 травня на вулиці Кульпарківській у Львові на нього напали п'ятеро осіб із буса. Без пояснень 23-річного чоловіка побили, заштовхали в авто та продовжили завдавати ударів.

Лише через годину запитали його дані, а до того возили районом і ловили інших. Згодом викинули на вулиці Городоцькій. Потерпілий зафіксував номерні знаки буса.
показати весь коментар
18.05.2025 15:00 Відповісти
Тож доведення до самогубства не розглядають?Так просто узяв і убився😡
показати весь коментар
18.05.2025 15:04 Відповісти
Напевне ніготь зламався,а він лиш вчора з манікюру
показати весь коментар
18.05.2025 15:05 Відповісти
В Європі набагато більше чоловіків які роблять манікюри, фантазують що вони є жінками і суспільство сприймає це як нормальне явище. Я так розумію саме тому ви туди і переїхали
показати весь коментар
18.05.2025 19:09 Відповісти
Печальная ситуация. Я думаю, у мужика просто сдали нервы. Склонность к суициду всегда растёт при хроническом стрессе. ТЦК это не делает белым и пушистым, но и их винить в этой ситуации безосновательно.
показати весь коментар
18.05.2025 15:19 Відповісти
Багато чув читав про випадки смерті в результаті падіння з 3-го поверху? Для мене за 63 роки це вперше. Не пам'ятаю ні одного смертельного випадку від падіння людини нижче 5-го поверху. Було з четвертого майже на моїх очах самогубця скочив - перелом кісток тазу. Інстинкт самозбереження не дозволяє таким людям пірнати на асфальт головою вниз. А от викинути з вікна головою вперед могли.
показати весь коментар
19.05.2025 00:06 Відповісти
Увы, но как врач, я сталкивался с летальными случаями, когда человек погибал упав с высоты собственного роста. Так что спорить с вами я не буду. Ваши аргументы железобетонные. В защиту своей версии могу предложить лишь жалкий опыт и статистику. Но это ничего не значит.
показати весь коментар
19.05.2025 19:41 Відповісти
Отут я згоден з вами і правду кажучи хотів написати, що частіше люди гинуть при падінні з висоти росту ніж з якоїсь споруди, та не став, щоб не розтягувати допис. Може я не правий.
показати весь коментар
19.05.2025 22:41 Відповісти
Настолько промоскаленый предатель и ублюбок, что вместо того что бы хоть как то помогать украинцам и вредить москалям выбрал здохнуть. Это впринципе очень хорошо, но мало. Все предатели должны сдохнуть.
показати весь коментар
18.05.2025 15:37 Відповісти
Дуройоб
показати весь коментар
18.05.2025 15:39 Відповісти
При спробі відправити Харківське ТЦК на фронт вони і самі з вікон повистрибують.
показати весь коментар
18.05.2025 15:40 Відповісти
Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти. Джерело: https://censor.net/ua/n3552899 Це як, помер в польоті від старості?
показати весь коментар
18.05.2025 15:42 Відповісти
Ты ребенок? Сломал шею/череп, ребра проткнули внутренние органы, другая кость порвала артерию, и тд
показати весь коментар
18.05.2025 23:34 Відповісти
Он яку казуїстику закрутили: ніяких травм, крім розмазаного по асфальту мозку, розтрощених на друзки кісток, розчавлених м'яких тканин та розірваних внутрішніх органів… Майже цілий і живий
показати весь коментар
19.05.2025 09:59 Відповісти
Може сцикунам краще здриснути до Болгарії та затулити рота?
показати весь коментар
18.05.2025 22:57 Відповісти
зеко-манду ******** спитати забули - доречі ********* тобі)
показати весь коментар
19.05.2025 13:49 Відповісти
Х*йло, харе бухати, чучело тупориле
показати весь коментар
19.05.2025 15:37 Відповісти
Міг загинути як Герой, а здох як сцикло...
показати весь коментар
18.05.2025 17:15 Відповісти
Тип выбрал сам что ему делать. Ты же как баран бы пошел делать что тебе скажут. Зато как херой) уверен что такие как ты и на это не решились бы) потужный ты наш диванный вояка)
показати весь коментар
18.05.2025 17:55 Відповісти
Визвольна війна українського народу за свободи 22-23 перетворилася на війну за інтереси панів та їх ма маєтки 24-25.
Найсумніше те ,що багато рекрутів -кріпаків бачать проблему не в тому ,що пани та їх гайдуки жирують та крадуть по тилам - а в тому ,що не всі ще закріпачені. Раб не хоче бути вільним - він хоче ,щоб інші стали рабами. А проти панів -начальникіа виступити їм лячно
показати весь коментар
18.05.2025 17:50 Відповісти
Это ты наверное, против плана начальника выступаешь, в перерывах между пропагандой зрады и пораженчества тут. Ну и как успехи? В лес хоть одного вывез?
показати весь коментар
19.05.2025 10:09 Відповісти
Коли в Україну приїдете воювати? Чи далі будете незламно воювати в штатах ?))
Ну хоча б українську коли вивчите?)
показати весь коментар
19.05.2025 10:57 Відповісти
Покажіть хоч одне ТЦК, де вікна відкриваються. Досить дурня валяти.
показати весь коментар
18.05.2025 18:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 