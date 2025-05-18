РУС
Новости смерть в ТЦК
4 999 49

Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: Начальника центра отстранили от работы на время расследования

Самоубийство в ТЦК

Начальник РТЦК и СП в Харькове и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования относительно смерти мужчины на территории центра.

Об этом говорится в фейсбуке Оперативного командования "Схід", передает Цензор.НЕТ.

В сообщении напоминают, что 12 мая на территории РТЦК и СП в городе Харькове произошел трагический случай - погиб гражданский мужчина. Смерть наступила вследствие падения из окна третьего этажа административного здания. Командующим войсками оперативного командования "Схід" назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая и для выяснения всех обстоятельств, предшествовавших этому.

Отмечается, что продолжаются следственные действия, которые осуществляют правоохранительные органы. Их предварительный вывод после работы на месте происшествия следственно-оперативной группы и экспертов - 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", соответствующие материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий военнослужащих и работников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Львовский ТЦК проводит проверку относительно похищения военнослужащими центра нацгвардейца

Ранее сообщалось, о смерти мужчины на территории ТЦК в Харькове.

Автор: 

смерть (9286) Харьков (7730) ТЦК (727) Харьковская область (1485) Харьковский район (521)
Топ комментарии
+16
Мене цікавить лише одне питання: коли повісять зеелену гниль?
Без цього перемоги не буде.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:11 Ответить
+11
шо? позитивно вплинув би арешт тітухана Воловика, і вирок років на 7 за перевищення.
а це якась херня. просто знайшли привід сковирнути начальника тцк і поставити на хлібне місце потрібну людину.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:09 Ответить
+10
Що там з дупою Стерненко? Треба терміново задонатити
показать весь комментарий
18.05.2025 23:54 Ответить
"39-річний чоловік покінчив життя самогубством"

чому "Начальника центру відсторонили"?

начальника могли б відсторонити, якби підлеглий здійснив самогубство, або начальник викинув "самогубця" з вікна. а просто так відсторонити начальника, бо хтось з вікна вистрибнув - не зовсім законно і не зовсім логічно. Може слідчі щось запідозрили через те що "самогубець" рибкою вистрибнув а так не вистрибують?
показать весь комментарий
18.05.2025 23:01 Ответить
Все просто. Якщо б відсторонили просто військового з ТЦК, то це б не мало великого впливу в новинах.
А відсторонити самого начальника, це огого, повинно позитивно вплинути на суспільство. Це ж типу хтось там щось під контролем тримає, не все так погано. Короче кажучи, роблять бурхливу діяльність.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:06 Ответить
шо? позитивно вплинув би арешт тітухана Воловика, і вирок років на 7 за перевищення.
а це якась херня. просто знайшли привід сковирнути начальника тцк і поставити на хлібне місце потрібну людину.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:09 Ответить
А до цього, хто призначав на це "хлібне місце" начальника? Чи це якась виборча посада типа мера? На такі посади, нікого з чужих не призначать, там вже давно свої. А це "відсторонення" - "окозамилювання". Через пару тижнів по тихому відновлять і ще премію випишуть.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:14 Ответить
там жива черга. Місце хороше
показать весь комментарий
18.05.2025 23:15 Ответить
Про арешт і вирок, це з області фантастики
показать весь комментарий
18.05.2025 23:19 Ответить
Відсторонили не значить звільнили. Відсторонили означає, що до закінчення слідства він не матиме повноважень голови ТЦК.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:09 Ответить
Мабуть погано надавали "соціальну підтримку"...
показать весь комментарий
18.05.2025 23:07 Ответить
а яку вони взагалі надають?? майже безоплатне «оздоровлення на влк»??чи підвезення до тцк??грубий бдсм масаж на замовлення??чи опробування бомжацькорабського життя по підвалах,боксах при тцк??чи визов адреналіного вибуху для стимуляції нервової системи при спілкуванні??
показать весь комментарий
18.05.2025 23:34 Ответить
Моєму знайомому, якось пропонували "підвезти до роботи", після того, як перевірили документи, а в нього "бронювання".
показать весь комментарий
18.05.2025 23:59 Ответить
у мене одне питання,якщо так званий «державний орган» прийняв чи запросив до себе людину,яка навіть немає до нього взагалі відношення і з цією людиною, щось стається то «орган» взагалі не несе відповідальність за людину!?!?ресторани,кафе,бази відпочинку,турбази,лікарні,сто,готелі,садочки,школи...... особливо приватні відповідають ,а державні ???
показать весь комментарий
18.05.2025 23:28 Ответить
Мають виплатити 15 міліонів сім'ї загиблого. Їм дали живу, здорову дитину. На виході получили жмура. Має бути компенсація бо вгробили людину. Це якщо по справедливості.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:40 Ответить
Все логічно. Хто, як не начальник зобов'язаний зробити належний ремонт довіреного йому приміщення, щоб ніхто з вікон не випадав? Він відповідальний за наявність грат на вікнах.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:22 Ответить
Мінус один какаяразница зе-зе-зе яка біда, яке горе.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:07 Ответить
А кого викинули?
показать весь комментарий
18.05.2025 23:14 Ответить
https://www.facebook.com/share/v/15QS3dFwaP/
показать весь комментарий
18.05.2025 23:17 Ответить
тцкуна з хлібного місця
показать весь комментарий
18.05.2025 23:18 Ответить
там від епілепсії до інсульта....пистець......простих слів вже немає....це не стаття залишення в небезпеці???стаття покушение на вбивство в купі.....
показать весь комментарий
18.05.2025 23:41 Ответить
Это не очень похоже на эпилепсию. Скорее всего последствия ЧМТ от удара (+ под телом крови лужица). Кровоподтёки под глазами-или били, или похоже на перелом основания черепа. Могу и ошибаться. В любом случае прогноз херовый.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:19 Ответить
Мене цікавить лише одне питання: коли повісять зеелену гниль?
Без цього перемоги не буде.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:11 Ответить
Верховну головноговнокомандуючу.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:13 Ответить
За что же так его бедненького? НЕЗАЧТО 100%!!! Он пострадал - значит он прав!!!
показать весь комментарий
18.05.2025 23:15 Ответить
воно передається,навіть не через повітря
показать весь комментарий
18.05.2025 23:44 Ответить
Надеюсь у тебя нема герпеса, то я заражусь.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:51 Ответить
А тюрма і воші коли ?
показать весь комментарий
18.05.2025 23:28 Ответить
Мертвого викинули?Такого бути не може.Якщо і викинули-то ж ухилянт був,не людина
показать весь комментарий
18.05.2025 23:50 Ответить
Мертвого,у мішку з гелікоптера...
показать весь комментарий
19.05.2025 00:38 Ответить
Тебе при народженні головою увалили непогано і не раз
показать весь комментарий
19.05.2025 00:40 Ответить
Що там з дупою Стерненко? Треба терміново задонатити
показать весь комментарий
18.05.2025 23:54 Ответить
У нього з ногою все нормально, а тобі вавку у голові довго ще лікувати
показать весь комментарий
19.05.2025 00:06 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2025 00:07 Ответить
Лично стерненкину попку поверял?
показать весь комментарий
19.05.2025 00:20 Ответить
Шо,й тобі в до дупи доходить?...От молодець...Сиди там неворушись зара капнем..язика висовуй Та більше!..Ну шо за солітери пішли нормально неможуиь вилізти..капае ж..все..мимо пішло..
показать весь комментарий
19.05.2025 00:42 Ответить
Напевне знаходився в ,,кімнаті відпочинку,, яка закривається на ключ.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:32 Ответить
Точно, був би на підвалі, то нижче підвала не стрибнеш
показать весь комментарий
19.05.2025 08:43 Ответить
Викидали по частям з літака...У мішку..Потім втопили...А він бач з третього ********..Рибкою...Хтож знав...
показать весь комментарий
19.05.2025 00:37 Ответить
С 3 этажа тяжело убиться, если не помогают.
показать весь комментарий
19.05.2025 01:26 Ответить
Необхідно відрізати голови цим корупціонерам зеленим.
показать весь комментарий
19.05.2025 02:28 Ответить
Найсумніше те ,що багато рекрутів -кріпаків бачать проблему не в тому ,що пани та їх гайдуки жирують та крадуть по тилам - а в тому ,що не всі ще закріпачені. Раб не хоче бути вільним - він хоче ,щоб інші стали рабами. А проти панів -начальникіа виступити їм лячно.
показать весь комментарий
19.05.2025 07:42 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2025 10:33 Ответить
виписаний з тцкунів і зсу заднім числом і будє відморожуватись від суду як вазелінові гниди
показать весь комментарий
19.05.2025 13:21 Ответить
 
 