Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: Начальника центра отстранили от работы на время расследования
Начальник РТЦК и СП в Харькове и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования относительно смерти мужчины на территории центра.
Об этом говорится в фейсбуке Оперативного командования "Схід", передает Цензор.НЕТ.
В сообщении напоминают, что 12 мая на территории РТЦК и СП в городе Харькове произошел трагический случай - погиб гражданский мужчина. Смерть наступила вследствие падения из окна третьего этажа административного здания. Командующим войсками оперативного командования "Схід" назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая и для выяснения всех обстоятельств, предшествовавших этому.
Отмечается, что продолжаются следственные действия, которые осуществляют правоохранительные органы. Их предварительный вывод после работы на месте происшествия следственно-оперативной группы и экспертов - 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", соответствующие материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий военнослужащих и работников территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Ранее сообщалось, о смерти мужчины на территории ТЦК в Харькове.
чому "Начальника центру відсторонили"?
начальника могли б відсторонити, якби підлеглий здійснив самогубство, або начальник викинув "самогубця" з вікна. а просто так відсторонити начальника, бо хтось з вікна вистрибнув - не зовсім законно і не зовсім логічно. Може слідчі щось запідозрили через те що "самогубець" рибкою вистрибнув а так не вистрибують?
А відсторонити самого начальника, це огого, повинно позитивно вплинути на суспільство. Це ж типу хтось там щось під контролем тримає, не все так погано. Короче кажучи, роблять бурхливу діяльність.
а це якась херня. просто знайшли привід сковирнути начальника тцк і поставити на хлібне місце потрібну людину.
Без цього перемоги не буде.
