Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: Начальника центра отстранили от работы на время расследования

Начальник РТЦК и СП в Харькове и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования относительно смерти мужчины на территории центра.

Об этом говорится в фейсбуке Оперативного командования "Схід", передает Цензор.НЕТ.

В сообщении напоминают, что 12 мая на территории РТЦК и СП в городе Харькове произошел трагический случай - погиб гражданский мужчина. Смерть наступила вследствие падения из окна третьего этажа административного здания. Командующим войсками оперативного командования "Схід" назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая и для выяснения всех обстоятельств, предшествовавших этому.

Отмечается, что продолжаются следственные действия, которые осуществляют правоохранительные органы. Их предварительный вывод после работы на месте происшествия следственно-оперативной группы и экспертов - 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", соответствующие материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий военнослужащих и работников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Ранее сообщалось, о смерти мужчины на территории ТЦК в Харькове.