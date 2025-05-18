УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5593 відвідувача онлайн
Новини смерть в ТЦК
4 999 49

Смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові: начальника центру відсторонили від роботи на час розслідування

Самогубство в ТЦК

Начальник РТЦК та СП в Харкові та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування щодо смерті чоловіка на території центру.

Про це йдеться в фейсбуці Оперативного командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні нагадують, що 12 травня у на території РТЦК та СП у місті Харкові стався трагічний випадок - загинув цивільний громадянин. Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Командувачем військ оперативного командування "Схід" призначено службове розслідування щодо дій військовослужбовців під час трагічного випадку та для з'ясування всіх обставин, які передували цьому.

Зазначається, що тривають слідчі дії, які здійснюють правоохоронні органи. Їх попередній висновок після роботи на місці події слідчо-оперативної групи та експертів - 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство", відповідні матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівський ТЦК проводить перевірку щодо викрадення військовослужбовцями центру нацгвардійця

Раніше повідомлялось, про смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові.

Автор: 

смерть (6814) Харків (5855) ТЦК та СП (778) Харківська область (1508) Харківський район (527)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Мене цікавить лише одне питання: коли повісять зеелену гниль?
Без цього перемоги не буде.
показати весь коментар
18.05.2025 23:11 Відповісти
+11
шо? позитивно вплинув би арешт тітухана Воловика, і вирок років на 7 за перевищення.
а це якась херня. просто знайшли привід сковирнути начальника тцк і поставити на хлібне місце потрібну людину.
показати весь коментар
18.05.2025 23:09 Відповісти
+10
Що там з дупою Стерненко? Треба терміново задонатити
показати весь коментар
18.05.2025 23:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"39-річний чоловік покінчив життя самогубством"

чому "Начальника центру відсторонили"?

начальника могли б відсторонити, якби підлеглий здійснив самогубство, або начальник викинув "самогубця" з вікна. а просто так відсторонити начальника, бо хтось з вікна вистрибнув - не зовсім законно і не зовсім логічно. Може слідчі щось запідозрили через те що "самогубець" рибкою вистрибнув а так не вистрибують?
показати весь коментар
18.05.2025 23:01 Відповісти
Все просто. Якщо б відсторонили просто військового з ТЦК, то це б не мало великого впливу в новинах.
А відсторонити самого начальника, це огого, повинно позитивно вплинути на суспільство. Це ж типу хтось там щось під контролем тримає, не все так погано. Короче кажучи, роблять бурхливу діяльність.
показати весь коментар
18.05.2025 23:06 Відповісти
шо? позитивно вплинув би арешт тітухана Воловика, і вирок років на 7 за перевищення.
а це якась херня. просто знайшли привід сковирнути начальника тцк і поставити на хлібне місце потрібну людину.
показати весь коментар
18.05.2025 23:09 Відповісти
А до цього, хто призначав на це "хлібне місце" начальника? Чи це якась виборча посада типа мера? На такі посади, нікого з чужих не призначать, там вже давно свої. А це "відсторонення" - "окозамилювання". Через пару тижнів по тихому відновлять і ще премію випишуть.
показати весь коментар
18.05.2025 23:14 Відповісти
там жива черга. Місце хороше
показати весь коментар
18.05.2025 23:15 Відповісти
Про арешт і вирок, це з області фантастики
показати весь коментар
18.05.2025 23:19 Відповісти
Відсторонили не значить звільнили. Відсторонили означає, що до закінчення слідства він не матиме повноважень голови ТЦК.
показати весь коментар
19.05.2025 09:09 Відповісти
Мабуть погано надавали "соціальну підтримку"...
показати весь коментар
18.05.2025 23:07 Відповісти
а яку вони взагалі надають?? майже безоплатне «оздоровлення на влк»??чи підвезення до тцк??грубий бдсм масаж на замовлення??чи опробування бомжацькорабського життя по підвалах,боксах при тцк??чи визов адреналіного вибуху для стимуляції нервової системи при спілкуванні??
показати весь коментар
18.05.2025 23:34 Відповісти
Моєму знайомому, якось пропонували "підвезти до роботи", після того, як перевірили документи, а в нього "бронювання".
показати весь коментар
18.05.2025 23:59 Відповісти
у мене одне питання,якщо так званий «державний орган» прийняв чи запросив до себе людину,яка навіть немає до нього взагалі відношення і з цією людиною, щось стається то «орган» взагалі не несе відповідальність за людину!?!?ресторани,кафе,бази відпочинку,турбази,лікарні,сто,готелі,садочки,школи...... особливо приватні відповідають ,а державні ???
показати весь коментар
18.05.2025 23:28 Відповісти
Мають виплатити 15 міліонів сім'ї загиблого. Їм дали живу, здорову дитину. На виході получили жмура. Має бути компенсація бо вгробили людину. Це якщо по справедливості.
показати весь коментар
19.05.2025 08:40 Відповісти
Все логічно. Хто, як не начальник зобов'язаний зробити належний ремонт довіреного йому приміщення, щоб ніхто з вікон не випадав? Він відповідальний за наявність грат на вікнах.
показати весь коментар
19.05.2025 00:22 Відповісти
Мінус один какаяразница зе-зе-зе яка біда, яке горе.
показати весь коментар
18.05.2025 23:07 Відповісти
А кого викинули?
показати весь коментар
18.05.2025 23:14 Відповісти
https://www.facebook.com/share/v/15QS3dFwaP/
показати весь коментар
18.05.2025 23:17 Відповісти
тцкуна з хлібного місця
показати весь коментар
18.05.2025 23:18 Відповісти
там від епілепсії до інсульта....пистець......простих слів вже немає....це не стаття залишення в небезпеці???стаття покушение на вбивство в купі.....
показати весь коментар
18.05.2025 23:41 Відповісти
Это не очень похоже на эпилепсию. Скорее всего последствия ЧМТ от удара (+ под телом крови лужица). Кровоподтёки под глазами-или били, или похоже на перелом основания черепа. Могу и ошибаться. В любом случае прогноз херовый.
показати весь коментар
19.05.2025 00:19 Відповісти
Мене цікавить лише одне питання: коли повісять зеелену гниль?
Без цього перемоги не буде.
показати весь коментар
18.05.2025 23:11 Відповісти
Верховну головноговнокомандуючу.
показати весь коментар
18.05.2025 23:13 Відповісти
За что же так его бедненького? НЕЗАЧТО 100%!!! Он пострадал - значит он прав!!!
показати весь коментар
18.05.2025 23:15 Відповісти
воно передається,навіть не через повітря
показати весь коментар
18.05.2025 23:44 Відповісти
Надеюсь у тебя нема герпеса, то я заражусь.
показати весь коментар
19.05.2025 00:51 Відповісти
А тюрма і воші коли ?
показати весь коментар
18.05.2025 23:28 Відповісти
Мертвого викинули?Такого бути не може.Якщо і викинули-то ж ухилянт був,не людина
показати весь коментар
18.05.2025 23:50 Відповісти
Мертвого,у мішку з гелікоптера...
показати весь коментар
19.05.2025 00:38 Відповісти
Тебе при народженні головою увалили непогано і не раз
показати весь коментар
19.05.2025 00:40 Відповісти
Що там з дупою Стерненко? Треба терміново задонатити
показати весь коментар
18.05.2025 23:54 Відповісти
У нього з ногою все нормально, а тобі вавку у голові довго ще лікувати
показати весь коментар
19.05.2025 00:06 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 00:07 Відповісти
Лично стерненкину попку поверял?
показати весь коментар
19.05.2025 00:20 Відповісти
Шо,й тобі в до дупи доходить?...От молодець...Сиди там неворушись зара капнем..язика висовуй Та більше!..Ну шо за солітери пішли нормально неможуиь вилізти..капае ж..все..мимо пішло..
показати весь коментар
19.05.2025 00:42 Відповісти
Напевне знаходився в ,,кімнаті відпочинку,, яка закривається на ключ.
показати весь коментар
19.05.2025 00:32 Відповісти
Точно, був би на підвалі, то нижче підвала не стрибнеш
показати весь коментар
19.05.2025 08:43 Відповісти
Викидали по частям з літака...У мішку..Потім втопили...А він бач з третього ********..Рибкою...Хтож знав...
показати весь коментар
19.05.2025 00:37 Відповісти
С 3 этажа тяжело убиться, если не помогают.
показати весь коментар
19.05.2025 01:26 Відповісти
Необхідно відрізати голови цим корупціонерам зеленим.
показати весь коментар
19.05.2025 02:28 Відповісти
Найсумніше те ,що багато рекрутів -кріпаків бачать проблему не в тому ,що пани та їх гайдуки жирують та крадуть по тилам - а в тому ,що не всі ще закріпачені. Раб не хоче бути вільним - він хоче ,щоб інші стали рабами. А проти панів -начальникіа виступити їм лячно.
показати весь коментар
19.05.2025 07:42 Відповісти
У боях за Україну загинув доброволець із Латвії Микита Таренов із позивним Латвієць, - ЗМІ. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3552858
Захищаючи Україну, на фронті загинув білоруський доброволець Олексій Авдей. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3552953
показати весь коментар
19.05.2025 10:33 Відповісти
виписаний з тцкунів і зсу заднім числом і будє відморожуватись від суду як вазелінові гниди
показати весь коментар
19.05.2025 13:21 Відповісти
 
 