Смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові: начальника центру відсторонили від роботи на час розслідування
Начальник РТЦК та СП в Харкові та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування щодо смерті чоловіка на території центру.
Про це йдеться в фейсбуці Оперативного командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні нагадують, що 12 травня у на території РТЦК та СП у місті Харкові стався трагічний випадок - загинув цивільний громадянин. Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Командувачем військ оперативного командування "Схід" призначено службове розслідування щодо дій військовослужбовців під час трагічного випадку та для з'ясування всіх обставин, які передували цьому.
Зазначається, що тривають слідчі дії, які здійснюють правоохоронні органи. Їх попередній висновок після роботи на місці події слідчо-оперативної групи та експертів - 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство", відповідні матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Раніше повідомлялось, про смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові.
чому "Начальника центру відсторонили"?
начальника могли б відсторонити, якби підлеглий здійснив самогубство, або начальник викинув "самогубця" з вікна. а просто так відсторонити начальника, бо хтось з вікна вистрибнув - не зовсім законно і не зовсім логічно. Може слідчі щось запідозрили через те що "самогубець" рибкою вистрибнув а так не вистрибують?
А відсторонити самого начальника, це огого, повинно позитивно вплинути на суспільство. Це ж типу хтось там щось під контролем тримає, не все так погано. Короче кажучи, роблять бурхливу діяльність.
а це якась херня. просто знайшли привід сковирнути начальника тцк і поставити на хлібне місце потрібну людину.
Без цього перемоги не буде.
