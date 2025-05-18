Львівський ТЦК проводить перевірку щодо викрадення військовослужбовцями центру нацгвардійця

Львівський ТЦК та СП проводить перевірку щодо викрадення та побиття військовослужбовцями центру колишнього військовослужбовця Андрія Баглая.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Львівського ТЦК.

"Щодо відеозапису з нацгвардійцем, який став предметом суспільного обговорення. Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту. Перевіряємо хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду. У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом. Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць", - йдеться в повідомленні.

Про викрадення співробітниками ТЦК нацгвардійця Андрія Баглая у Львові стало відомо напередодні.

На відео чоловік повідомляє, що йому 23 роки, останні три роки він служив у Нацгвардії і звільнився за станом здоров’я – має третю групу інвалідності. За його словами, ввечері 16 травня у Львові на нього напали працівники ТЦК.

