Новини Конфлікт із ТЦК
Львівський ТЦК проводить перевірку щодо викрадення військовослужбовцями центру нацгвардійця

У Львові військовослужбовці ТЦК викрали нацгвардійця: проводиться перевірка

Львівський ТЦК та СП проводить перевірку щодо викрадення та побиття військовослужбовцями центру колишнього військовослужбовця Андрія Баглая.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Львівського ТЦК.

"Щодо відеозапису з нацгвардійцем, який став предметом суспільного обговорення. Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту. Перевіряємо хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду. У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом. Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць", - йдеться в повідомленні.

Про викрадення співробітниками ТЦК нацгвардійця Андрія Баглая у Львові стало відомо напередодні.

На відео чоловік повідомляє, що йому 23 роки, останні три роки він служив у Нацгвардії і звільнився за станом здоров’я – має третю групу інвалідності. За його словами, ввечері 16 травня у Львові на нього напали працівники ТЦК.

Львів (3130) ТЦК та СП (778) Львівська область (2526) Львівський район (97)
Топ коментарі
+53
Яка невдача для бойових пенсіонерів та незламних тиловиків - трохи невдобно - тут вже не розкажеш про сцикуна -ухилянта ,який не оновив дані....
18.05.2025 20:23 Відповісти
+43
блокпостні ветерани з ТЦК трохи побуцкали бойового ветерана. все йде по плану.
18.05.2025 20:21 Відповісти
+41
ви думаєте вся ця херня від ТЦК виконується без вказівки від зельоних гнид ?
18.05.2025 20:20 Відповісти
швайне штази - розстріляти
19.05.2025 13:53 Відповісти
Це ти стосовно кого?
19.05.2025 14:44 Відповісти
Зрозуміло, професійні звички, колишніми не бувають
19.05.2025 04:01 Відповісти
"Хто на що вчився...".
19.05.2025 04:16 Відповісти
десант вазелінової лахти) скільки батарей до дронів спаяв? скільки плит до броніків вирізав?
от гниди жидомойщі
19.05.2025 13:42 Відповісти
Ти визначся- плити до броніків ріжеш чи батареї паяєш.
19.05.2025 14:41 Відповісти
У хлопця вже пішла "шиза"... А якщо серйозно - то просто бахнула чергова кацапська "консерва"... Подивися на його "профіль"...
19.05.2025 14:57 Відповісти
Ого. Довго цей нік свого часу чекав.
19.05.2025 15:48 Відповісти
Про яке виживання нації йде мова?- якщо одну частину нації тилові бандити -тітухани калічать та ламають в бусіках ,а іншу мясом кладуть в курських посадках за відосіки Зеленського ?
Війна 24 -25 - це вже не війна за виживання нації - це війна тупо за території ,щоб зеленим бидлованам було де годуватися.
Бо якби це була б війна за виживання нації - то людей берегли ,а не ставилися б до них ,як до бидла та витратного ресурсу ...
18.05.2025 20:47 Відповісти
тільки сьогодні зранку бутусов писав про офіцера 47 бригади, а цим бойовим диванним пенсам хоч кілок на голові теши.
18.05.2025 20:51 Відповісти
Зачистка території і дерибан залишків держави
18.05.2025 21:28 Відповісти
Тут ви праві, але мій друг, який доброволець із початку 2023 року, неодноразово скаржився мені на наловлене ТЦК поповнення. Те, що мотивації немає, це ще півбіди. Проблема в тому, що наловили доходяг - алкашів повно, трохи наркоманів попадалося і купа людей із хронічними хворобами - діабет, хребтові грижі, гіпертонія і тд і тп. Такі навіть маючи мотивацію НЕЗДАТНІ НОРМАЛЬНО ВОЮВАТИ. Ну це тягар для ЗСУ! А молодих здорових купа, але чомусь якраз їх ТЦК не дуже-то ловить...

Дивіться, я розумію, що примус має бути, АЛЕ хай тоді хоч ловлять здорових ухилянтів, а не тих, хто з медчастин і шпиталів не вилазитиме!

P.S. Ветеран цей ж також інвалідом виявився.
18.05.2025 20:52 Відповісти
жирним бикам тцкунам та мусорні борзим ***** - наказ зенелоха жидомойщі
19.05.2025 13:26 Відповісти
З одного боку ви і вірно кажете, а з іншого і трохи ні.
Ні хто не хоче тупо вмирати за якісь тупі накази. Питання не в захисті батьківщини, питання що ти просто можеш тупо вмерти. Читали ж про магуру? Де тупі накази призводили до безглуздих втрат. І це відбувається в елітній бригаді. А що в інших тоді?
Всі чоловіки які ховаються, ну майже всі. Вони не проти захищати батьківщину, і навіть вмерти за неї. Вони проти вмирати за тупі накази.
У всіх є друзі, знайомі які воюють і розповідають про реальний стан справ.
18.05.2025 20:52 Відповісти
Там нема "наказів" у тому сенсі, що вимагає Статут. Є так звані "БР"- "бойові розпорядження". За свій наказ офіцер має відповідати, "за усією суворістю...", а за БР- ні...уя не відповідає. От і все. Націю українців знищує зграя неукраїнців на чолі з зеєвом грюншванцем(це його справжнє прізвисько).
19.05.2025 09:09 Відповісти
Ти бачиш - СКІЛЬКИ "гімноплюїв" набігло? І кожен готовий "грудьми встать"... за нашими спинами... ................
19.05.2025 05:13 Відповісти
Тут показово що вони відпрацювують саме такі теми. Висновки напрошуються самі собою.
19.05.2025 06:19 Відповісти
Та я це прекрасно розумію... ІПСО у своєму класичному варіанті... Ціль - посіять зневіру в протистоянні кацапні та навіять думку: "Я що - "рижий"?... Хай воює хтось інший ... А я вдома посиджу, почекаю, чим закінчиться...".
19.05.2025 07:02 Відповісти
Як не дивно, саме за них і воював.
18.05.2025 20:38 Відповісти
В Тисі знайшли тіло чоловіка - "сцикун ухилянт, тікав"
Вистрибнув з 3 поверха ТЦК - "стрибнув бо ждав москалів"
ТЦК побили нацгвардійця - "мало доказів, питання неоднозначне"
18.05.2025 20:59 Відповісти
Самі викрали, самі перевірку проводять. Щось тут не так. але що?
18.05.2025 21:04 Відповісти
Чули новий анекдот в Україні, як Львівський ТЦК, проводить перевірку щодо самого себе"?
18.05.2025 21:27 Відповісти
Всі інші вже себе перепровірили, тепер черга Львівського. Одне питання: а де почитати результати хоча б однієї перевірки?
18.05.2025 21:43 Відповісти
Скоро патрули ТЦК будут ловить патрули с соседних районов..
18.05.2025 21:32 Відповісти
19.05.2025 08:52 Відповісти
Викрали цивільного - доставили ухилянта до ТЦК.
Викрали нацгвардійця - викрали нацгвардійця.

Отакої.
18.05.2025 21:39 Відповісти
Придет время и этим тцк не позавидуешь штото мне кажеца
18.05.2025 21:42 Відповісти
Ст365 ККУ до 5 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, а також
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк (https://ips.ligazakon.net/document/T012341?an=758 ч.1 ст. 146 КК). Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небез­печним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося за­подіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюва­не протягом тривалого часу, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк (https://ips.ligazakon.net/document/T012341?an=758 ч.2 ст. 146 КК
18.05.2025 22:00 Відповісти
Помийних котів неможливо судити
18.05.2025 22:51 Відповісти
Шаріков знав, що зними робити!
19.05.2025 09:29 Відповісти
Так, тут останнім часом тецеківські коханки з диванів етикетки уклоністів розклеюють на все що шевелиться і дифірамби дужим, але не навченим для окопів, винахідникам і втілювачам бусифікації співають.
19.05.2025 14:30 Відповісти
Добре бууде, якщо нацгвардійці зроблять атвєточку за свого побратима.
18.05.2025 22:04 Відповісти
Хотелось бы, но очень сомнительно. Разве что вылавливать по одному, без свидетелей и шоб наверняка.
18.05.2025 22:08 Відповісти
А прічом тут Потужний? Він про це не знає, бо йому спіціально ніхто не каже !
18.05.2025 22:08 Відповісти
Що тут сказати, звичайні фашисти.
18.05.2025 22:08 Відповісти
Цого разу тцкашникам очевидно повезло. Наступний ветеран може і з трофейного вальтера межи балух заліпити, щоб нюх не губили.
18.05.2025 22:50 Відповісти
Я тобі сказав УСЕ, що хотів... Тому ....................................
19.05.2025 08:26 Відповісти
