Львівський ТЦК проводить перевірку щодо викрадення військовослужбовцями центру нацгвардійця
Львівський ТЦК та СП проводить перевірку щодо викрадення та побиття військовослужбовцями центру колишнього військовослужбовця Андрія Баглая.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Львівського ТЦК.
"Щодо відеозапису з нацгвардійцем, який став предметом суспільного обговорення. Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту. Перевіряємо хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду. У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом. Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць", - йдеться в повідомленні.
Про викрадення співробітниками ТЦК нацгвардійця Андрія Баглая у Львові стало відомо напередодні.
На відео чоловік повідомляє, що йому 23 роки, останні три роки він служив у Нацгвардії і звільнився за станом здоров’я – має третю групу інвалідності. За його словами, ввечері 16 травня у Львові на нього напали працівники ТЦК.
от гниди жидомойщі
Війна 24 -25 - це вже не війна за виживання нації - це війна тупо за території ,щоб зеленим бидлованам було де годуватися.
Бо якби це була б війна за виживання нації - то людей берегли ,а не ставилися б до них ,як до бидла та витратного ресурсу ...
Дивіться, я розумію, що примус має бути, АЛЕ хай тоді хоч ловлять здорових ухилянтів, а не тих, хто з медчастин і шпиталів не вилазитиме!
P.S. Ветеран цей ж також інвалідом виявився.
Ні хто не хоче тупо вмирати за якісь тупі накази. Питання не в захисті батьківщини, питання що ти просто можеш тупо вмерти. Читали ж про магуру? Де тупі накази призводили до безглуздих втрат. І це відбувається в елітній бригаді. А що в інших тоді?
Всі чоловіки які ховаються, ну майже всі. Вони не проти захищати батьківщину, і навіть вмерти за неї. Вони проти вмирати за тупі накази.
У всіх є друзі, знайомі які воюють і розповідають про реальний стан справ.
Вистрибнув з 3 поверха ТЦК - "стрибнув бо ждав москалів"
ТЦК побили нацгвардійця - "мало доказів, питання неоднозначне"
Викрали нацгвардійця - викрали нацгвардійця.
Отакої.
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк (https://ips.ligazakon.net/document/T012341?an=758 ч.1 ст. 146 КК). Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк (https://ips.ligazakon.net/document/T012341?an=758 ч.2 ст. 146 КК