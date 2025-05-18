РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9656 посетителей онлайн
Новости Конфликт с ТЦК
10 933 141

Львовский ТЦК проводит проверку по факту похищения военнослужащими центра нацгвардейца

Во Львове военнослужащие ТЦК похитили нацгвардейца: проводится проверка

Львовский ТЦК и СП проводит проверку относительно похищения и избиения военнослужащими центра бывшего военнослужащего Андрея Баглая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Львовского ТЦК.

"Относительно видеозаписи с нацгвардейцем, которая стала предметом общественного обсуждения. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем, кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастен к вышеупомянутому эпизоду. В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом. Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей", - говорится в сообщении.

О похищении сотрудниками ТЦК нацгвардейца Андрея Баглая во Львове стало известно накануне.

Читайте: Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: в полиции говорят, что он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна

На видео мужчина сообщает, что ему 23 года, последние три года он служил в Нацгвардии и уволился по состоянию здоровья - имеет третью группу инвалидности. По его словам, вечером 16 мая во Львове на него напали работники ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчину избили на пункте сбора в Винницком ТЦК: военкомат говорит, что он находился "в розыске"

Автор: 

Львов (4624) ТЦК (727) Львовская область (2990) Львовский район (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
Яка невдача для бойових пенсіонерів та незламних тиловиків - трохи невдобно - тут вже не розкажеш про сцикуна -ухилянта ,який не оновив дані....
показать весь комментарий
18.05.2025 20:23 Ответить
+43
блокпостні ветерани з ТЦК трохи побуцкали бойового ветерана. все йде по плану.
показать весь комментарий
18.05.2025 20:21 Ответить
+41
ви думаєте вся ця херня від ТЦК виконується без вказівки від зельоних гнид ?
показать весь комментарий
18.05.2025 20:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
швайне штази - розстріляти
показать весь комментарий
19.05.2025 13:53 Ответить
Це ти стосовно кого?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:44 Ответить
Зрозуміло, професійні звички, колишніми не бувають
показать весь комментарий
19.05.2025 04:01 Ответить
"Хто на що вчився...".
показать весь комментарий
19.05.2025 04:16 Ответить
десант вазелінової лахти) скільки батарей до дронів спаяв? скільки плит до броніків вирізав?
от гниди жидомойщі
показать весь комментарий
19.05.2025 13:42 Ответить
Ти визначся- плити до броніків ріжеш чи батареї паяєш.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:41 Ответить
У хлопця вже пішла "шиза"... А якщо серйозно - то просто бахнула чергова кацапська "консерва"... Подивися на його "профіль"...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:57 Ответить
Ого. Довго цей нік свого часу чекав.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:48 Ответить
Про яке виживання нації йде мова?- якщо одну частину нації тилові бандити -тітухани калічать та ламають в бусіках ,а іншу мясом кладуть в курських посадках за відосіки Зеленського ?
Війна 24 -25 - це вже не війна за виживання нації - це війна тупо за території ,щоб зеленим бидлованам було де годуватися.
Бо якби це була б війна за виживання нації - то людей берегли ,а не ставилися б до них ,як до бидла та витратного ресурсу ...
показать весь комментарий
18.05.2025 20:47 Ответить
тільки сьогодні зранку бутусов писав про офіцера 47 бригади, а цим бойовим диванним пенсам хоч кілок на голові теши.
показать весь комментарий
18.05.2025 20:51 Ответить
Зачистка території і дерибан залишків держави
показать весь комментарий
18.05.2025 21:28 Ответить
Тут ви праві, але мій друг, який доброволець із початку 2023 року, неодноразово скаржився мені на наловлене ТЦК поповнення. Те, що мотивації немає, це ще півбіди. Проблема в тому, що наловили доходяг - алкашів повно, трохи наркоманів попадалося і купа людей із хронічними хворобами - діабет, хребтові грижі, гіпертонія і тд і тп. Такі навіть маючи мотивацію НЕЗДАТНІ НОРМАЛЬНО ВОЮВАТИ. Ну це тягар для ЗСУ! А молодих здорових купа, але чомусь якраз їх ТЦК не дуже-то ловить...

Дивіться, я розумію, що примус має бути, АЛЕ хай тоді хоч ловлять здорових ухилянтів, а не тих, хто з медчастин і шпиталів не вилазитиме!

P.S. Ветеран цей ж також інвалідом виявився.
показать весь комментарий
18.05.2025 20:52 Ответить
жирним бикам тцкунам та мусорні борзим ***** - наказ зенелоха жидомойщі
показать весь комментарий
19.05.2025 13:26 Ответить
З одного боку ви і вірно кажете, а з іншого і трохи ні.
Ні хто не хоче тупо вмирати за якісь тупі накази. Питання не в захисті батьківщини, питання що ти просто можеш тупо вмерти. Читали ж про магуру? Де тупі накази призводили до безглуздих втрат. І це відбувається в елітній бригаді. А що в інших тоді?
Всі чоловіки які ховаються, ну майже всі. Вони не проти захищати батьківщину, і навіть вмерти за неї. Вони проти вмирати за тупі накази.
У всіх є друзі, знайомі які воюють і розповідають про реальний стан справ.
показать весь комментарий
18.05.2025 20:52 Ответить
Там нема "наказів" у тому сенсі, що вимагає Статут. Є так звані "БР"- "бойові розпорядження". За свій наказ офіцер має відповідати, "за усією суворістю...", а за БР- ні...уя не відповідає. От і все. Націю українців знищує зграя неукраїнців на чолі з зеєвом грюншванцем(це його справжнє прізвисько).
показать весь комментарий
19.05.2025 09:09 Ответить
Ти бачиш - СКІЛЬКИ "гімноплюїв" набігло? І кожен готовий "грудьми встать"... за нашими спинами... ................
показать весь комментарий
19.05.2025 05:13 Ответить
Тут показово що вони відпрацювують саме такі теми. Висновки напрошуються самі собою.
показать весь комментарий
19.05.2025 06:19 Ответить
Та я це прекрасно розумію... ІПСО у своєму класичному варіанті... Ціль - посіять зневіру в протистоянні кацапні та навіять думку: "Я що - "рижий"?... Хай воює хтось інший ... А я вдома посиджу, почекаю, чим закінчиться...".
показать весь комментарий
19.05.2025 07:02 Ответить
Як не дивно, саме за них і воював.
показать весь комментарий
18.05.2025 20:38 Ответить
В Тисі знайшли тіло чоловіка - "сцикун ухилянт, тікав"
Вистрибнув з 3 поверха ТЦК - "стрибнув бо ждав москалів"
ТЦК побили нацгвардійця - "мало доказів, питання неоднозначне"
показать весь комментарий
18.05.2025 20:59 Ответить
Самі викрали, самі перевірку проводять. Щось тут не так. але що?
показать весь комментарий
18.05.2025 21:04 Ответить
Чули новий анекдот в Україні, як Львівський ТЦК, проводить перевірку щодо самого себе"?
показать весь комментарий
18.05.2025 21:27 Ответить
Всі інші вже себе перепровірили, тепер черга Львівського. Одне питання: а де почитати результати хоча б однієї перевірки?
показать весь комментарий
18.05.2025 21:43 Ответить
Скоро патрули ТЦК будут ловить патрули с соседних районов..
показать весь комментарий
18.05.2025 21:32 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2025 08:52 Ответить
Викрали цивільного - доставили ухилянта до ТЦК.
Викрали нацгвардійця - викрали нацгвардійця.

Отакої.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:39 Ответить
Придет время и этим тцк не позавидуешь штото мне кажеца
показать весь комментарий
18.05.2025 21:42 Ответить
Ст365 ККУ до 5 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, а також
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк (https://ips.ligazakon.net/document/T012341?an=758 ч.1 ст. 146 КК). Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небез­печним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося за­подіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюва­не протягом тривалого часу, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк (https://ips.ligazakon.net/document/T012341?an=758 ч.2 ст. 146 КК
показать весь комментарий
18.05.2025 22:00 Ответить
Помийних котів неможливо судити
показать весь комментарий
18.05.2025 22:51 Ответить
Шаріков знав, що зними робити!
показать весь комментарий
19.05.2025 09:29 Ответить
Так, тут останнім часом тецеківські коханки з диванів етикетки уклоністів розклеюють на все що шевелиться і дифірамби дужим, але не навченим для окопів, винахідникам і втілювачам бусифікації співають.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:30 Ответить
Добре бууде, якщо нацгвардійці зроблять атвєточку за свого побратима.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:04 Ответить
Хотелось бы, но очень сомнительно. Разве что вылавливать по одному, без свидетелей и шоб наверняка.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:08 Ответить
А прічом тут Потужний? Він про це не знає, бо йому спіціально ніхто не каже !
показать весь комментарий
18.05.2025 22:08 Ответить
Що тут сказати, звичайні фашисти.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:08 Ответить
Цого разу тцкашникам очевидно повезло. Наступний ветеран може і з трофейного вальтера межи балух заліпити, щоб нюх не губили.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:50 Ответить
Я тобі сказав УСЕ, що хотів... Тому ....................................
показать весь комментарий
19.05.2025 08:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 