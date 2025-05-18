Львовский ТЦК проводит проверку по факту похищения военнослужащими центра нацгвардейца

Львовский ТЦК и СП проводит проверку относительно похищения и избиения военнослужащими центра бывшего военнослужащего Андрея Баглая.

"Относительно видеозаписи с нацгвардейцем, которая стала предметом общественного обсуждения. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем, кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастен к вышеупомянутому эпизоду. В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом. Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей", - говорится в сообщении.

О похищении сотрудниками ТЦК нацгвардейца Андрея Баглая во Львове стало известно накануне.

На видео мужчина сообщает, что ему 23 года, последние три года он служил в Нацгвардии и уволился по состоянию здоровья - имеет третью группу инвалидности. По его словам, вечером 16 мая во Львове на него напали работники ТЦК.

