Львовский ТЦК проводит проверку по факту похищения военнослужащими центра нацгвардейца
Львовский ТЦК и СП проводит проверку относительно похищения и избиения военнослужащими центра бывшего военнослужащего Андрея Баглая.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Львовского ТЦК.
"Относительно видеозаписи с нацгвардейцем, которая стала предметом общественного обсуждения. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем, кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастен к вышеупомянутому эпизоду. В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом. Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей", - говорится в сообщении.
О похищении сотрудниками ТЦК нацгвардейца Андрея Баглая во Львове стало известно накануне.
На видео мужчина сообщает, что ему 23 года, последние три года он служил в Нацгвардии и уволился по состоянию здоровья - имеет третью группу инвалидности. По его словам, вечером 16 мая во Львове на него напали работники ТЦК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
от гниди жидомойщі
Війна 24 -25 - це вже не війна за виживання нації - це війна тупо за території ,щоб зеленим бидлованам було де годуватися.
Бо якби це була б війна за виживання нації - то людей берегли ,а не ставилися б до них ,як до бидла та витратного ресурсу ...
Дивіться, я розумію, що примус має бути, АЛЕ хай тоді хоч ловлять здорових ухилянтів, а не тих, хто з медчастин і шпиталів не вилазитиме!
P.S. Ветеран цей ж також інвалідом виявився.
Ні хто не хоче тупо вмирати за якісь тупі накази. Питання не в захисті батьківщини, питання що ти просто можеш тупо вмерти. Читали ж про магуру? Де тупі накази призводили до безглуздих втрат. І це відбувається в елітній бригаді. А що в інших тоді?
Всі чоловіки які ховаються, ну майже всі. Вони не проти захищати батьківщину, і навіть вмерти за неї. Вони проти вмирати за тупі накази.
У всіх є друзі, знайомі які воюють і розповідають про реальний стан справ.
Вистрибнув з 3 поверха ТЦК - "стрибнув бо ждав москалів"
ТЦК побили нацгвардійця - "мало доказів, питання неоднозначне"
Викрали нацгвардійця - викрали нацгвардійця.
Отакої.
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк (https://ips.ligazakon.net/document/T012341?an=758 ч.1 ст. 146 КК). Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк (https://ips.ligazakon.net/document/T012341?an=758 ч.2 ст. 146 КК